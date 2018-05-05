С 23 апреля в Верховной Раде не проходят пленарные заседания. Депутаты работают с избирателями и в комитетах, но успевают посвятить время себе и своим родным. Свою работу украинский парламент возобновит уже 15 мая.

А тем временем "Страна" посмотрела кто и как проводил весенние выходные.

Мы уже писали о том, что министр юстиции Павел Петренко на маёвку отправился в Турцию. И не куда-нибудь, а в роскошный пятизвездочный отель Maxx Royal Kemer Resort. Есть информация о том, что он жил в Royal Beach Villa с четырьмя спальнями, которую можно снять минимум на четверо суток и обойдется она в €12 тысяч, или около 380 тысяч гривен. Однако, сам чиновник отрицает, что снимал VIP-апартаменты. Он написал пост в социальной сети Facebook, где утверждает, что действительно был в этом отеле, но на вилле не отдыхал. Мол, жил в обычном номере с выходом к бассейну и заплатил €3645 за четыре дня. В подтверждение приложил ваучер, в котором "сымитировал" покупку четырехдневного тура, но даты поставил почему-то – 20-24 мая.

То есть с достоверными датами никакого подтверждающего документа чиновник не предоставил.

Олег Ляшко справлял день рождения тещи

Лидер "Радикальной партии" в последнее время ведет себя, как настоящий блогер, при этом, следуя заветам фильма "День выборов", всячески демонстрирует, что он "такой же как и вы, мои дорогие избиратели". Например, решил показать всем, что у него тоже есть теща.

На днях Ляшко порадовал подписчиков пикником во дворе своего дома в поселке Козин (Конча-Заспа), который приурочили ко дню рождения его тещи Риммы.

На видео главный радикал рассказывает как любит мать своей гражданский жены. Конечно же, не обошлось без пения. Как известно, Ляшко обожает исполнять различные песни и считает, что у него невероятный голос. Традиционно, на именины он исполнил для тещи Happy Birthday to You.

Ляшко поднимает бокал, фото: instagram.com

Министр Аваков фотографировал тюльпаны

Фотоблог Instagram Арсена Авакова, министра внутренних дел, на выходных пополнился новыми снимками. На сей раз чиновник порадовал подписчиков тюльпанными полями и пейзажами Нидерландов.

Как известно, в конце апреля и начале мая здесь зацветают огромные цветочные поля.

"Тюльпанные поля. Ну что, вы уже где-нибудь на солнечной полянке жарите шашлыки? Очень Вам этого желаю - и солнечного дня и хорошего настроения! А я вот, так вышло - на работе, но! С восторгом вспоминаю прошлые выходные, которые провел возвращаясь из поездки в США - среди тюльпанов - в Голландии! Встретил, кстати среди красоты много украинцев - безвиз работает!" - написал Аваков.

Отметим, что Арсен Борисович увлекается фотографией и разкручивает свой фотоблог. Он очень активен в социальных сетях, именно поэтому его называют "министром Фейсбука".

Тимошенко жарила сырники

Юлия Тимошенко, лидер "Батькивщины" решила удивить своих подписчиков и пожарила сырники в честь дня кондитера.

Видео опубликовала на своей страничке в социальной сети "Фейсбук" и уже получила за него звание настоящего фуд-блогера.

"Я знаю людей, которые ездят во Львов, чтобы отведать знаменитых львовских сырников, потому что они очень вкусные. Но сегодня я хочу вам рассказать о секрете приготовления сырников нашей семьи, которые передавались от бабушки к бабушке нам сегодня", - объяснила Тимошенко.

Юлия Владимировна в видеоролике раскрыла сразу шесть секретов приготовления своих сырников. Во-первых, они специально делают кальцинированный творог – из молока и хлорида кальция. Во-вторых, сыр должен быть сухим, а в-третьих, добавлять муку не нужно.

"Сразу четвертый секрет. Когда надо добавлять яйца, мы добавляем только желтки", - пояснила Тимошенко. Вместо сахара она использует стевию - это пятый секрет, и шестой - готовые сырники обкатывают в кукурузной муке, чтобы они были желтыми.

В самом конце Тимошенко тонко подшучивает над президентом Петром Порошенко: "Сегодня - день кондитера. Я хочу поздравить одного очень известного политика с этим хорошим праздником и напомнить ему, что ему уже пора возвращаться в профессию".

Как писала уже "Страна", нардеп Поплавский тоже активничает в соцсетях и выкладывает фото чебуреков трехлетней давности.