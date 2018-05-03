58-летний украинский бизнесмен Александр Ярославский (до недавнего времени — совладелец "УкрСиббанк" и президент харьковского ФК "Металлист" с 2005 по 2012 гг) - вечеринка была роскошной и не где-нибудь, а в Лондоне. Для торжества вместе с женой он выбрал гостиницу The Ritz London.

Об этом сама Марина Свентицкая (девичья фамилия) сообщила в своем фотоблоге Instagram и прикрепила свадебный снимок.

"Дорогие мои, хочу поделиться с вами новостью! Так сложилось, что апрель и май у нас богат на семейные праздники, вот теперь еще один можно добавить в копилочку. Мы уже 12 лет вместе и воспитываем троих детей, поэтому для нас это ничего не меняет, но, наверное, каждая девушка хочет побывать в роли невесты. Я не исключение. Спасибо моему любимому мужу за то, что мою сказку воплотил в жизнь!" - написала девушка.

Марина выбрала свадебное платье от именитого дизайнера, фото: jetsetter.ua

В создании образа невесты приняли участие стилисты Лена Ясенкова и Сердар Камбаров, а платье Марина выбрала из коллекции своего любимого дизайнера Elie Saab, сообщает Jetsetter.ua.

Отметим, что платья ливанского дизайнер Элли Сааба выбирают многие звезды и королевские персоны. Так, герцогиня Люксембурга Стефания де Ланнуа в 2012 году вышла замуж в подвенечном платье Elie Saab, а в 2013 – принцесса Клэр Люксембургская.

Цена свадебного платья из новой коллекции от Elie Saab стартует с $15 000. Судя по фото с самим кутюрье, Марине шили этот наряд по индивидуальному заказу.

"Я всегда знала, что, когда придет этот день, я буду только в его платье. Хотя для полной уверенности я посмотрела еще пару других брендов, но это ничего не изменило. Также хочу сказать по поводу банта — это была любовь с первого взгляда. Все, кто меня знает, представляли, что я обязательно добавлю что-то неординарное в свой образ! Спасибо моим подругам-феям, которые помогли мне в этот день", — написала она. Примерка наряда происходила в присутствии самого Эли Сааба.

Марина Ярославская и Элли Сааб, фото: jetsetter.ua

Кстати, Марина Ярославская несколько раз поднималась на пьедестал почета конкурса "Королева Харькова", а весной этого года вошла в его жюри. Ее называют одной из самых красивых жен украинских миллионеров.

Напомним, что Ярославский является президентом группы DCH (Development Construction Holding). В 2016 году, по версии Forbes, вошел в первую десятку самых богатых людей страны с состоянием в $721 млн.

В 2002-2006 годах Ярославский был народным депутатом Верховной Рады IV созыва от "Партии зеленых Украины". По его словам, он мало чего достиг в этой роли, поэтому принял решение впредь не баллотироваться, и с тех пор остается вне украинской политики.

Александр Ярославский поддерживает дружеские отношения с Олегом Дерипаской (замешан в скандале с охотницей на олигархов Настей Рыбкой), Романом Абрамовичем и многими другими представителями международной бизнес-элиты.

Сыграли свадьбу в Лондоне, в приватном зале фешенебельного отеля The Ritz London, фото: theritzlondon.com

Свадебная вечеринка состоялась в приватном зале отеля The Ritz London, что расположен на знаменитой улице Пикадилли (Piccadilly), рядом с королевскими садами Green Park.

Как указано на сайте гостиницы, члены британской королевской фамилии чаще проводят официальные приемы в залах The Ritz London, чем в своей официальной резиденции - Букингемском дворце.

Кстати, The Ritz London был удостоен особой чести, став первым и единственным отелем, получившим Королевский Почетный Орден от Его Высочества Принца Уэльского за проведение банкетов и мероприятий мирового уровня.

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