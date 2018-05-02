Павел Петренко, министр юстиции справлял свою маевку в Кемере (Турция). Как мы уже писали, в один из вечеров он попал на скрытую камеру в отеле.

Видеозапись опубликовал известный юрист Андрей Портнов и написал: "Пока вы там воюете с агрессором, ваш Министр юстиции из Народного фронта танцует с девочками на дискотеке и живет на вилле Royal beach стоимостью 3000 евро в сутки в отеле Maxx Royal Kemer Resort".

"Страна" решила поближе рассмотреть шикарные апартаменты, в которых отдыхает чиновник.

Как оказалось, для своего отпуска Петренко выбрал Royal Beach Villa с четырьмя спальнями, которую можно снять минимум на четверо суток и обойдется она в €12000 или около 380 000 гривен по курсу НБУ на 02.05.2018 года.

Вилла Royal Beach двухэтажная и занимает площадь 350 квадратных метров. Апартаменты с видом на Средиземное море. Есть здесь отдельный открытый бассейн, сад и терраса, четыре спальные комнаты (3 двуспальные и 2 односпальные кровати), джакузи в главной спальной комнате, гостиная, кухня, четыре ванные комнаты с душем, четыре туалета, сауна, парная, джакузи на террасе, из сада прямой выход к пляжу и отдельный тент на пляже.

Вилла Royal Beach, фото: maxxroyal.com

Клиентам, которые будут жить на виллах помимо прочего предоставляется ряд эксклюзивных услуг. К примеру, в день заезда угощают элитным шампанским Dom Perignon. Если вы снимаете виллу на 7 и более суток, то для вас - бесплатный трансфер на вертолете из аэропорта в отель и обратно. В социальной сети Instagram мы нашли этому подтверждение.

Вот на таком вертолете доставляют туристов к виллам, фото: instagram.com

На вилле, естественно, есть все необходимое: от фена до пяти видов подушек, чтобы сон был здесь максимально комфортным. Если вдруг испортиться погода, то вас снабдят плащами-дождевиками.

Разместиться на такой вилле может до 12 человек.

Вилла Royal Beach, фото: maxxroyal.com

Что касается питания, то все ультра включено в ресторанах отеля, а экзотические фрукты приносят непосредственно на виллу.

Сам министр написал пост в социальной сети Facebook, где утверждает, что действительно был в этом отеле, но виллу не снимал. Жил в обычном номере с выходом к бассейну и заплатил €3645 за 4 дня. В подтверждение приложил ваучер, в котором "сымитировал" покупку 4-дневного тура, но даты поставил 20-24 мая. То есть с достоверными датами никакого подтверждающего документа чиновник не предоставил.

Отметим, что в похожих апартаментах, но только на Мальдивах отдыхает президент Петр Порошенко.

Одна из вилл на приватном острове на Мальдивах, где отдыхал Порошенко, фото: chevalblanc.com

Илья Кива тоже бывал в отеле, где отдыхает Петренко

Отметим, что в пятизвездочном отеле Маxх Royal Kemer Resort бывал и Илья Кива, экс-советник главы МВД. Правда, тогда он жил не на вилле, а просто в гостинице, где номер стоит от $1000 в сутки. После того, как политик выложил фото в социальные сети, а журналисты начали об этом писать, Кива рассказал "Стране", что отпуск ему подарил брат Дмитрий.

Два брата - Дмитрий и Илья, фото: "Страна"

"У нас все ходы продуманы. Я бы и не выкладывал в интернет фото с отдыха, если бы у меня не было алиби. Второго июня (прошлого года - Прим.Ред.), на мое 40-летие ко мне прилетел младший брат из Англии. Его зовут Дмитрий Кива. Он резидент Великобритании уже 15 лет. Он может позволить себе подарить мне поездку в Турцию", - сказал нам Кива.