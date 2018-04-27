Очередная борода вызвала бурю эмоций у пользователей социальных сетей.

Причиной стала резкая смена имиджа 42-летнего Никола Пашиняна, лидера оппозиционных протестов в Армении.

И если еще несколько месяцев назад новости о Пашиняне иллюстрировались фотографиями типичного лысеющего политика в костюме и галстуке или, в лучшем случае, демократичном свитере, то теперь на снимках – загорелый бородатый мачо.

"Страна" решила вспомнить всех политиков, которые резко меняли свой внешний вид.

Арсений Яценюк

Яценюк без и с бородой, фото: facebook.com

Когда в феврале прошлого года лидер "Народного фронта" явился в новом имидже на премьеру документального фильма "Переломный момент. Война за демократию в Украине" – заговорили о его громком возвращении в политическую жизнь.

После того как экс-премьер-министр поменял фотографию профиля в социальной сети Facebook, по комментариям стало ясно, что не все считают удачной такую смену имиджа.

"На зайчика больше не похож", "Меняй ни меняй фасад, а если ты в душе клоун – это трудно скрыть … При всем уважении …", "Какая "безнадьога" во взгляде и голова, как флаг приспущенная... это какой-то новый психологический трюк?" – пишут в соцсетях.

Но есть и те, кто поддержал политика, отметив, что, мол, научно доказано, что бородатые политики самые надежные и честные.

Павел Петренко

Петренко без бороды и с ней, фото: facebook.com

Близкий друг и одногруппник Яценюка, министр юстиции Павел Петренко, начал отращивать бороду еще осенью 2016 года. Многие уже и не помнят, что раньше он являлся на заседания Кабинета министров и различные мероприятия гладко выбритым.

Один из завидных женихов Кабмина стал выглядеть мужественнее и увереннее.

Отметим, что первые серьезные научные изыскания на данную тему произвели еще в 1973 году специалисты Университета Сан-Хосе (Калифорния, США). Тогда, по словам психолога Роберта Пеллегрини, борода вызывала у людей ассоции со свободой, смелостью, зрелостью, либерализмом и трудолюбием.

Борис Ложкин

Ложкин до и после смены имиджа, фото: facebook.com

В сентябре 2017-го Борис Ложкин, бывший глава Администрации президента Петра Порошенко, появился на 13-й ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии YES в Мистецьком Арсенале с бородой.

Как рассказывал "Стране" тогда сам Ложкин, решением оставить бороду он обязан своей супруге.

"Был на отдыхе, пару недель не брился, поинтересовался у жены, может оставить. Она сказала, ничего", – заявил политик.

Сергей Арбузов и Александр Клименко

Изменения внешности Сергея Арбузова, фото из личного архива

Сергей Арбузов, экс-глава Нацбанка и первый вице-премьер при президенте Януковиче несколько раз экспериментировал с внешностью. Уже после того как он бежал из страны, Арбузов отрастил бороду.

Александр Клименко до и после, фото: facebook.com

Отрастил в эмиграции бороду и бывший министр доходов и сборов Александр Клименко. И не только бороду, но и волосы.

Гораздо интереснее, что говорят о растительности на лице современные исследования. Подходящий эксперимент провели в университете города Сидней (Австралия). Группа под руководством психолога Роберта Брукса демонстрировала представителям обоих полов фото мужчины. На одних он обладал густой бородой, на других легкой щетиной, на третьих же и вовсе был гладко выбрит.

В рейтинге популярности у женщин победу одержала щетина, а мужчинами самой привлекательной была признана густая борода. Представители обоих полов сошлись во мнении, что именно бородач у них ассоциируется с крепким здоровьем и семейным благополучием. Связано это с инстинктами, согласно которым бородатый мужчина воспринимается как более зрелая и агрессивная особь.