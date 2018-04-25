24-летняя Анна Ризатдинова, известная украинская гимнастка и супруга беглого олигарха Александра Онищенко - перестала скрывать от общественности сына. И если раньше фото маленького Ромы публиковал только 49-летний экс-нардеп, то теперь и спортсменка взбудоражила своих подписчиков снимками 5-месячного малыша.

Анна с сыном Романом, фото: instagram.com

"Ровно 5 месяцев назад в наш мир пришёл маленький Роман. Маленькое чудо, которое вдохновляет меня становится лучше изо дня в день! 8 кг искренности, доброты, улыбки, и огромного счастья!! P.S. Когда, ты ещё немножко подрастаешь, и прочитаешь это, думаю обязательно улыбнёшься", - написала Ризатдинова.

Александр Онищенко и Анна Ризатдинова, фото: instagram.com

Совсем недавно в одном из интервью Анна рассказала, как ей помогает отец ребенка Александр Онищенко.

"Саша во всем мне помогает, так как няню мы решили пока не брать. Он гуляет с ребенком, помогает мне купать Романа, мы гуляем вместе с ним. Саша – прекрасный отец, моя поддержка и опора нашей семьи", – подчеркнула гимнастка.

Отметим, что гимнастка ведет активную жизнь во время декретного отпуска - тренирует детей и проводит он-лайн курс гимнастики в домашних условиях.

Ризатдинова после родов в отличной физической форме, фото: instagram.com

Как мы уже писали, Аня родом из Симферополя. С пяти лет ее тренировала мама. Коллеги по команде прозвали успешную гимнастку "Розеткой" (пошло от ее фамилии). Ризатдинова дружит с известными гимнастками Анной Бессоновой и Иришей Блохиной. Кстати, огромный мурал на фасаде киевского дома на ул. Стрелецкая, 12 художник посвятил именно ей.

Напомним, что у бизнесмена Александра Онищенко есть уже двое детей: 22-летняя дочь Диана и 15-летний сын Александр.

Александр Онищенко с сыном Сашей (от брака с "Мисс Украина-1997" Ксенией Кузьменко), фото: instagram.com

Как писала уже "Страна", Юлия Порошенко рассказала, как дети президента ходят с разбитыми телефонами старых моделей.