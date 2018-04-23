20 апреля Владимир Омелян, министр инфраструктуры стал в третий раз папой. У него родилась дочь, которую назвали Анной. Счастливые родители - чиновник и его супруга-дизайнер Светлана Бевза - проинформировали об этом радостном событии своих подписчиков в социальных сетях. Жена министра выложила даже трогательное фото малышки.

Отметим, что Светлана рожала в Соединенных штатах Америки и Владимир Омелян объяснил это у себя на странице в соцсети Facebook так: "Что касается родов в США - мы это не скрывали. Те, кто постоянно мониторят наши фб-странички, знают, что моя жена в феврале улетела в Нью-Йорк для участия в неделе моды, где она представляет не только собственный бренд, но и Украину. За свои деньги".

Министр отметил, во время показа его жена заболела и врач запретил ей лететь самолетом домой, поскольку была угроза для ребенка. По его словам, за роды в американской клинике им не пришлось платить.

"Нам, в определенной степени повезло воспользоваться законами штата Нью-Йорк, который дает возможность бесплатных родов для всех желающих путем оформления бесплатного полиса страхования. Рожаем в обычной клинике. Стоимость пребывания в Штатах для нас фактически составляет аренда 30-метровой квартиры и питания, будет соответственно отражено в моей декларации за 2018", - подчеркнул министр.

Отметим, что каждый ребенок, родившийся в США, автоматически становится американским гражданином. А кроме дочки в Штатах родился и Марк, сын министра. Таким образом, право на американское гражданство есть у двух из трех детей Омеляна (еще один его ребенок - старший сын Северин от первого брака проживает в Австрии).

Правда, Омелян пишет, что у его родившихся в США детей на данный момент гражданство украинское.

Бесплатные роды в Нью-Йорке - миф или реальность?

Действительно, в Нью-Йорке можно родить ребенка без платы. Однако, как утверждает журналистка Катерина Панова из Киева, которая рожала дважды в Америке и создала сайт Rubic.us, когда ее фейсбук-группа про иммиграцию в США разрослась до неприличных размеров - министр лукавит.

"Есть только два варианта. Или Омелян врет про бесплатные роды, считая украинцев идиотами и даже не удосуживаясь врать поизящней. Или он смело и публично признается в нарушении американских законов, и этими бесплатными родами украл деньги у меня как американского налогоплательщика. Вот тут мне как бывшей жительнице Нью-Йорка (ныне я в Майами) и маме двоих американских детей очень стыдно за родину. Есть только два варианта. Рожать бесплатно в Нью-Йорке можно только одним способом: получив страховку Emergency Medicaid для малоимущих. Тогда роды покроют американские налогоплательщики. В остальных случаях нужно платить", - объясняет Панова.

Памятка для иммигрантов, кто хочет получить страховку

На тематических сайтах о родах в США, роженицы тоже утверждают, что малыш может здесь появиться на свет при наличии именно такого страхового полиса.

Чтобы претендовать на Emergency Medicaid, общий доход семьи из трех человек должен быть менее $3395 в месяц, из четырех — $ 4100. В годовом исчислении это заработок в $49200 на семью. То есть малоимущей, по американским меркам, чета министра и модельера не считается.

Согласно декларации, доходы в 2017 году Бевзы и Омеляна составили 2 370 767 грн (зарплаты, предоставления жилья в аренду, предпринимательская деятельность) - это около $91 000 по курсу НБУ на 23.04.2018.

Владимир Омелян с сыновьями Северином и Марком, фото: facebook.com

Как писала уже "Страна", у Владимира Омеляна, помимо новорожденной Анны - есть еще двое детей: старший сын Северин и младший Марк. Северин Омелян, сын министра от первого брака, живет и учится в Австрии. Он сейчас в выпускном классе открытой гимназии "Терезианская академия" (Theresianische Akademie Wien).

Как рассказывал нам сам министр, тратиться на обучение ребенка в престижной гимназии ему не приходится. "Мой старший сын живет в Вене с моей бывшей женой, которая уже больше 10 лет работает там в ООН на высокой должности с европейской зарплатой. Учебу Северина в Терезиануме на 80% компенсирует ООН, согласно правил этой организации", - объяснил глава Министерства инфраструктуры.

Светлана Бевза родила в 2014 году Омеляну сына Марка. В июне этого года мальчику исполнилось три годика. Мама-дизайнер часто берет Марка на светские мероприятия и показы мод. Напомним, что Марк появился на свет в городе Уотербери (штат Коннектикут, США) и автоматически получил американское гражданство.

Что говорит Омелян?

"Страна" связалась с министром Омеляном, чтобы он прокомментировал данные заявления.

"Представляю, как сейчас герцогине Кембриджской (Кейт Миддлтон полчаса назад родила еще одного сына - Прим.Ред.) В больнице нам объяснили, что согласно законам штата Нью-Йорк, любая женщина имеет право на бесплатные роды на территории этого штата. Мы обязательно еще раз уточним информацию, с учетом всех услышанных мнений. И наши знакомые так уже рожали. И в больнице мы видели много таких рожениц. Это не наше изобретение", - сказал нам чиновник.

Также он добавил, что его вся эта ситуация даже веселит: "Единственное, что меня забавляет в этой истории, что обсуждают, не сколько портов,железных дорог, аэропортов министр украл, а где рожала его жена. Уже есть некоторый прогресс. Хотя, это дурдом, даже родить спокойно не дали".