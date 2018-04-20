На днях новая невестка третьего президента Украины отметила 35-летний юбилей. Елена Безуглая (девичья фамилия) отмечала в семейном кругу – пришли как родственники со стороны Елены, так и большая семья Ющенко. Снимками и впечатлениями с торжества сама Елена Ющенко поделилась в своем фотоблоге Instagram.

Виталина Ющенко (слева), Елена и Андрей (по центру), Катерина Ющенко (слева) и вся большая семья, фото: instagram.com

Как оказалось, день рождения отмечали за городом, а перед праздником Елена побывала в храме.

"Мое добре утро. Как же сегодня меня поздравил Господь!Советую всем в свой день рождения сходить на службу и причастие", - поделилась она со совими подписчиками.

Родственники дарили Елене знаковые подарки. Так, мать Андрея Ющенко подарила православную книгу и икону на семейное благополучие.

Сестра Андрея Виталина – таоже икону, причем вышитую своими руками. А родная сестра Елены – спела песню собственного авторства.

"Мамочка и любимый муж - вы рядом и жизнь прекрасна", - так подписала это фото в Instagram невестка Ющенко

Экс-президент Украины Виктор Ющенко со своей женой Екатериной подарил на день рождения своей невестке Елене серебряные серьги и вазон с кактусами.

Однако это не все. В комментарии журналистам ТСН жена Андрея Ющенко призналась, что беременна.

"Мы отметили мой юбилей в ближайшем семейном кругу. Праздновали за городом на природе. Друзья жарили мясо на костре, был мой любимый десерт "Три молока". Подарили все то, что я люблю. Но самым радостным подарком для меня будет малыш от Андрея. Мы его очень ждем", - рассказала Елена.

Виктор, Виталина и Елена Ющенко, фото: instagram.com

Как писала уже "Страна", Елена Безуглая (девичья фамилия) хоть и родом из Запорожья, но давно живет в столице. Она широко известна в шоу-бизнесовой тусовке, так как долгое время была VIP-менеджером модного ресторана Serebro.

В последние несколько лет Елена активно занимается благотворительностью. Она - один из руководителей фонда "Помощь ради будущего". Это благотворительный фонд, который занимается лечением взрослых и детей, больных ВИЧ и наркозависимых, а также социально незащищенных слоев населения.

В 2015-м году Безуглая хотела попасть в политику и баллотировалась в депутаты городского совета.

Также мы сообщали о том, что невестка генпрокурора Луценко управляет семейным салоном красоты, а невестка Игоря Кононенко учит петь детей и взрослых.