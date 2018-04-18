39-летняя украинская гимнастка и олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева в третий раз выходит замуж. Предложение руки и сердца ей сделал американский бизнесмен (инвестиции и застройки) Игорь Дубинский.

Подкопаева и Дубинский, фото: viva.ua

Отметим, что Подкопаева долгое время живет с детьми в США. Именно в Америке на одной из вечеринок она и познакомилась с Игорем, который на протяжении последних 25 лет проживает в Атланте, сообщает Viva!

Сама спортсменка считает этот город особенным, поскольку здесь она получила два олимпийских золота и там же встретила любовь.

"Я сейчас могу сказать, что Атланта моя золотая и дорогая и в какой степени судьбоносная. Это был ужин с друзьями, никогда не знаешь, где встретишь свою судьбу", – вспомнила Лилия в программе "Светская жизнь".

В свою очередь будущий муж олимпийской чемпионки рассказал, что сделал Подкопаевой предложение, на которое получил положительный ответ. Интересно, что место для этого он выбрал особенное - в родном для Лилии спортзале.

"Было сделано классическое предложение с кольцом, на которое был получен положительный ответ. В дальнейшем у нас все запланировано, но мы не хотим пока все рассказывать", - отметил он.

"Если я гимнастка, где было объяснение? В спортивном зале, да. Когда я открыла коробку и увидела кольцо, – уши горят, щеки горят, глаза сияют. Не от того, что вот кольцо. А от самого понимания, что в жизни происходят изменения, – призналась Подкопаева.

По словам заслуженного мастера спорта, дети прекрасно восприняли Игоря и для нее это самое главное.

Пара на несколько дней прилетела в Киев, фото: viva.ua

Свою свадьбу пара планирует сыграть только вдвоем и на необитаемом острове. Лилия Подкопаева хочет сделать что-то тихое и эксклюзивное только для них самих.

Отметим, что Лилия уже дважды была замужем. В 2004 году она вышла замуж за бизнесмена Тимофея Нагорного, с которым развелась в 2009 году. От этого брака есть 12-летний сын Вадим, которого Подкопаева и Нагорный усыновили, и 11-летняя дочь Каролина. В 2012 году гимнастка связала себя узами брака с бизнесменом Виктором Костырко.

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