38-летний Михаил Гаврилюк, депутат от "Народного фронта" прячет свою машину на стоянке, после чего идет в здание парламента пешком, делая вид, что добрался на общественном транспорте. Его подловил на этом журналист Василий Крутчак и запостил видеодоказательство у себя на страничке в социальной сети Facebook.

На машину Гаврилюк повесил волонтерские номера, которые выдавались тем автомобилям, которые привозились из-за границы для передачи в зону АТО.

"Я очень рад, что народный депутат Михаил Гаврилюк с бешеной скоростью развивается. Он уже дошел до стадии жлобско-мародерсткой схемы. Открыл благотворительный фонд, оформил на фонд автомобиль для передачи в зону АТО, а сам уже более двух лет возит на данном автомобиле свою задницу в ВРУ. А чтобы никто не увидел, прячет автомобиль на закрытой парковке по ул. Банковая. Ну и людям рассказывает истории, добирается на работу, на жигулях, метро, маршрутке", - написал Крутчак.

Депутат Гаврилюк на вопросы относительно происхождения машины, на которой ездит - отмалчивается.

Как удалось рассмотреть "Стране", этот автомобиль очень похож на внедорожник Mercedes ML 320 CDI 4matik 2008-2011 года выпуска.

Стоит сейчас такой Б/У "Мерседес" на сайтах по продаже автомобилей - от $18 000.

Как писала уже "Страна", свою свадьбу Гаврилюк сыграл на Западной Украине. Гуляли в ресторане "Гал-прут" в Коломые, Ивано-Франковской области. Также он нам рассказывал, что не нуждается в услугах няни, так как его молодая супруга справляется с дочкой сама.