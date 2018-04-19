Недавно лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко решил сделать предложение руки и сердца. 45-летний холостяк объявил о грядущей свадьбе. На своей странице в социальной сети Facebook он выложил видео, в котором рассказывает о том, что 2 июня он официально расписывается со своей гражданской женой Роситой Сайрайнен.

В это же время главный радикал наполняет свой фотоблог Instagraм снимками с Роситой и бесконечно признается ей в любви.

Но "Страну" заинтересовали не чувства, а вещи, которые носит еще гражданская супруга Ляшко.

На днях мы писали о том, что Росита Сайранен засветила сумочку за 66 350 грн от Gucci и вот мы рассмотрели ее шелковую блузу на очередном выложенном Ляшко снимке.

Как оказалось, на Росите шелковая блуза от итальянского бренда Moschino. Разноцветная кофточка с принтом костей - из коллекции Cheap and Chic - мода с элелементами юмора.

Стоит такая $495 или около 13 000 гривен по курсу НБУ на 16.04.2018 года. В интернете данная модель уже распродана.

Блуза, как у Роситы стоит $495

Философией Moschino является ироничное отношение к моде. Одежда с очень яркими и смешными принтами.

Как писала уже "Страна", дочь скандального следователя Бута ходит с сумками Gucci и Chanel.