Каждый год в апреле американский город Индио (штат Калифорния) наполняется весельем. Сюда съезжаются меломаны со всей Америки и из заграницы на фестиваль Coachella, чтобы послушать любимые группы и потусоваться. В этом году на фестиваль приехал Егор-Даниэль Кличко, старший сын мэра Киева. Об этом парень сообщил в своем фотоблоге Instagram.

Отметим, что билеты на фестиваль не дешевые. Сейчас еще можно купить на второй уикенд с 20 по 22 апреля - за $484.

"Первая неделя Coahella - готово!", - подписал парень, фото: instagram.com

Cреди гостей городка всегда немало и звезд первой величины - здесь можно встретить актера Леонардо Ди Каприо, певиц Кэти Перри и Рианну или самого Джареда Лето, солиста "30 seconds to Mars". А все потому, что именно в Индио проходит самое масштабное музыкальное событие - фестиваль Coachella.

Егор-Даниль Кличко выложил снимки с атмосферой феста, фото: instagram.com

В этом году фест начался 14 апреля. Coachella - это шестидневный праздник (впервые мероприятие состоялось в 1999 году, а с 2001 проводится в двое выходных подряд в апреле) на открытом воздухе, который ежегодно посещают тысячи поклонников искусства. Начиная с 1999 года в третий или четвертый выходной апреля проходит фестиваль, в котором принимают участие исполнители разных жанров музыки - инди-рока, хип-хопа, рока, электронной и поп-музыки.

Бейонсе во время выступления на Coachella 2018, фото: instagram.com

Певица Бйонсе стала хедлайнером популярного фестиваля год спустя после того, как перестала выступать в связи с беременностью. В прошлом году на Coachella 2017 ее заменила Леди Гага.

Бейонсе и Джей Зи на фесте, видео: youtube.com

В шоу, подготовка которого заняла два года, были задействованы десятки музыкантов и танцовщиц в ярких костюмах. Кроме того, сюрпризом вечера стало воссоединение группы Destiny’s Child, в которой в начале своей карьеры пела Бейонсе.

Также во время выступления Бейонсе на сцену поднимались ее сестра Соланж, а также муж, рэпер Джей Зи. Кроме того, на сцене можно было увидеть любимчиков исполнительницы - танцевальный дуэт Les Twins.

Шоу под названием Beychella транслировалось в прямом эфире на странице фестиваля в YouTube.

Помимо Бейонсе в этом году выступают - Эминем и The Weeknd. Компанию им составят ODESZA, Kygo, Jamiroquai, alt-J и многие другие.

Коачелла-фест не ограничивается только музыкой. В рамках фестиваля также проходят художественные и скульптурные выставки, гости фестиваля могут не только повеселиться под любимую музыку, но и познакомиться с новинками искусства - и все это в окружении живописной природы. На территории расположено сразу несколько сцен или тентов, выступления на которых проводятся одновременно: основная сцена, открытый театр, Гоби-тент, Мохави-тент и Сахара-тент.

Кстати, в этому году певец Джастин Бибер спас незнакомку от душителя на фестивале Coachella в Калифорнии.

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