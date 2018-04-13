Вокруг персоны телеведущей Ольги Фреймут разгорелся большой скандал.

Все началось с того, как журнал ELLE опубликовал ее советы о том, как быть настоящей леди.

8 правил настоящей "пани" от Ольги Фреймут:

1. Настоящей "пани" никогда не холодно и она не хочет есть. И в туалет она тоже не хочет.

Если она хочет есть, то где-то уже дома, чтобы никто не видел. Меня, например, мама еще со школы, когда мы жили очень небогато, кормила утром манкой, чтобы когда я, приходя на день рождения к своим подругам, ничего не ела.

2. Представьте, что за вами постоянно кто-то наблюдает.

Да, пусть это будет даже на маниакальном уровне, но представьте себе, что за вами смотрит Бог, а Бог – мужчина. И когда вы одна дома, а рука тянется к фрикадельке в кастрюле, помните, что за вами наблюдают.

3. Нужно есть то, с чем вы себя ассоциируете.

Если вы хотите, чтобы вас принимали за сальтисон, ешьте зельц. Если вы себя принимаете за какой-то свежий, красивый фрукт, ешьте яблоки, груши и сливы.

4. Не колите ботокс, старейте с достоинством

Вы можете представить, чтобы королева Елизавета вышла на балкон своего Букингемского дворца с такими большими губами? А у нее деньги есть, поверьте мне. Красиво стареть – правильно.

5. Язык – ваш паспорт

Украшайте свою речь красивыми цитатами. Желательно своими, а не Пушкина, которого вы назовете Лермонтовым. Люди же могут проверить.

6. Правильно одевайтесь

Выбирайте одежду из натуральных тканей. Синтетика вас может подвести. В жаркое время вы вспотеете и завоняетесь. Или ваши волосы наэлектризуются и будут стоять дыбом. В одежде из шелка, хлопка или кашемира вы сможете иметь человеческий облик всегда.

7. Избегайте разговоров о физиологии

Если кто-то спросит, как ваше здоровье, ни в коем случае не рассказывайте, что вам только что вырвали коренной зуб. Говорите лучше, что у вас анемия, аритмия или просто депрессия. Это звучит красиво и делает вас загадочной, настоящей леди.

8. Не ешьте чеснок и лук

Даже не спрашивайте почему, просто не ешьте и все, потому что чеснок и лук – это путь к одиночеству.

Реакция на советы

Сразу же после публикации советы директора "школы панянок" подверглись критике в социальных сетях. Ответку ей написала стэндап-комик и телеведущая Наталья Гарипова. Она опубликовала на странице в Facebook свои "рекомендации".

"Ответочка Ольге Фреймут. 8 правил Нормальной Женщины. Если тебе холодно – скажи, это дешевле, чем лечить цистит. Если хочешь есть – говори, по-другому официант не поймет, что ты хочешь. Если жить так, будто за вами кто-то наблюдает, за вами действительно придется кому-то наблюдать. Если следовать принципу – употребляй пищу, на которую хочешь быть похожей, то ты никогда не попробуешь винегрет. Если хочешь – коли ботокс. Мужикам можно, нам нельзя? Любишь материться – матерись. Это твоя жизнь. Тем более так люди понимают тебя в два раза быстрее. Одевайся в хб. В хб ты не будешь потеть. Ты не будешь никого привлекать, но – зато ты не будешь потеть. Если тебе оторвало ногу – не говори никому. Иначе они разгадают твою загадку. Просто загадочно опусти глаза и скажи, что у тебя депрессия. Ешь чеснок и лук. Это не имеет никакого отношения к одиночеству. Еще и освобождает места в общественном транспорте. Давай волю эмоциям. Смейся, хрюкай во время смеха, смейся во время секса, плачь, кричи, восторгайся, проливай на себя просекко. Веди себя так, будто на тебя всем плевать. Потому что так и есть", – написала Наталья.

Фреймут забросали комментариями по поводу бледноты и худобы, фото: instagram.com

Позже журналистка Кристина Ривера сообщила, что Фреймут нагрянула к ее дочери, которая работает в Innovation House после того, как та написала, что Ольга Фреймут - "конченая".

"К дочери моей коллеги пришла на работу Ольга Фреймут, за то, что та (дочь) написала в своем фейсбуке, что "Ольга Фреймут - конченая". Ольга Фреймут пришла разбираться, почему она считает ее конченой (ребята, это не шутка). Девушку вызывало руководство и журило за "дописи у соцмережах" и советовало следить за базаром. Мне вот интересно, вы вот так рьяно обсуждаете, как Фреймут ест манку, а лук, чеснок и фрикадельки не ест, и в туалет не ходит. А она к каждому из вас придет разбираться, че это вы такие дерзкие?", - написала она.

Это новое шоу Фреймут

Как оказалось, Фреймут собственной персоной нагрянула к этим девушкам, чтобы лично разобраться, мол, зачем они такое пишут в социальных сетях.

"Решила посмотреть в лицо тем, кто обо мне плохо пишет. Мне было очень интересно узнать, кто эти люди. Как оказалось, в большинстве своем это жительницы бедных районов. Их офисы, о которых они пишут в Интернете, - небольшие квартиры", - заявила Фреймут газете "Факты".

На вопрос журналистов, зачем она приходили к девушкам, которые нелицеприятно высказывались в ее адрес в социальных сетях, Фреймут ответила: "Это было в рамках моей новой программы, которая скоро появится. Так я к ней готовлюсь. Решила посмотреть в лицо тем, кто обо мне плохо пишет. Мне было очень интересно узнать, кто эти люди. Как оказалось, в большинстве своем это жительницы бедных районов. Их офисы, о которых они пишут в Интернете, — небольшие квартиры. Поэтому я бы всем посоветовала никогда не обижаться на таких вот злопыхателей, потому что часто это несчастные люди. Но я прихожу к ним, чтобы подать им руку, обнять и сказать: "Хейтеры, я вас люблю!"

Отметим, что Фреймут часто критикуют в ее фотоблоге по поводу внешнего вида. На это она тоже написала свой ответ.

"Девушки, после вчерашнего фото, которое вас расстроило, решила прислушаться: выспалась, съела канапе на ночь. Я обнимаю каждую, кто ценит во мне человека, который имеет право на усталость, морщины возле глаз и недомогание", - обратилась звезда к подписчикам.

После она рассказала о тех дамах, "панянках", которые нелестно высказались в ее адрес: "А тех дам, которые радикально высказались в мою сторону, хочу показать на своей странице. Они говорят, что я очень старенькая и страшная. Предлагаю полюбоваться их лицами".

Предметом для недовольства Ольги Фреймут стало то, что накануне, представленные на фото леди, очень резко высказались в адрес ведущей, которая поделилась не самой своей удачной фотографией, не стесняясь показать усталость.

Среди нелестных комментариев были следующие: "Вы здесь как бабушка 60лет выглятите", "Що з очима? Дуже втомлені", "Фотография ни о чём! Страшненький вид", "Ужас))))) Фото страшненькое)))", "Оля, ну фото вообще не в Вашем стиле( не Ваш ракурс и формат", "Оля,как то вы устали очень на вид", "Ужосссс".

Как писала уже "Страна", Ольга Фреймут вернулась на "Новый канал", которым руководит ее муж. Также телеведущая принимала участие в спортивном флешмобе от первой леди Марины Порошенко.