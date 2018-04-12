Вчера, 11 апреля, Печерский районный суд Киева расторг брак депутата Евгения Дейдея (фракция "Народный фронт") и его супруги Инги. Напомним, что бракоразводный процесс сопровождался иском Игоря Линчевского, коллеги Инги (оба работают помощниками депутата Дениса Дзензерского из "Народного фронта") с требованием к супругам вернуть долг в 3,5 млн гривен.

"Стране" удалось пообщаться с нардепом Евгением Дейдеем и узнать подробности.

"Я вчера был в Авдеевке и судебное заседание состоялось без меня. Это правда, что бывшей жене осталось все имущество. Мы нормально разошлись, по обоюдному согласию, но понятно, что развод - это всегда неприятно", - говорит депутат.

Также Дейдей рассказал нам, что взял на себя все долговые обязательства, касающиеся долга Игоря Линчевского, который ранее одолжил семье 3,5 миллиона гривен. Он и подал в суд на Дейдея и его супругу с требованием взыскать задолженность в сумме более $100 тыс. Ранее на допросе Линчевский заявил, что передавал сумму более $100 000 без каких-либо расписок. Мол, за Дейдея поручился человек из круга его общения.

"С господином Линчевским у меня продолжаются судебные разбирательства. Моя бывшая супруга из этого дела выведена. К ней уже нет никаких вопросов", - продолжает Дейдей.

Дейдей и Ледовских, фото: facebook.com

Отметим, что, по словам Евгения, он уже с ноября 2017 года встречается с Дариной Ледовских. Она –племянница Елены Ледовских, нардепа от "Народного фронта". Пара помолвлена, но давать обширных комментариев на эту тему холостяк Дейдей пока не готов.

"Спасибо, что ты есть", – так подписал этот снимок Дейдей, фото: facebook.com

"Когда я начинал встречаться с Дариной, то со своей бывшей супругой уже не жил вместе. Никто никого не обманывал", - подытожил Евгений.

Как писала уже "Страна", нардеп от БПП Андрей Немировский тоже со скандалом разводится со своей женой. Его супруга адвокат Тамила Ульянова в ответ опубликовала на него компромат с любовницей.

Также мы сообщали, что нардеп Татьяна Донец стала мамой.