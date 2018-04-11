У дочек-двойняшек Евгении и Саши, а также сына президента Михаила - каникулы в английском колледже. Не нарушая традиций, младшие дети Петра Порошенко прилетели в Украину, чтобы поучаствовать в мероприятиях, посвященных светлому празднику Пасхи. Но уже 15 апреля им нужно быть в "Конкорд колледже" (Concord College), что в Британии, где начнется очередной семестр.

И если в прошлом году Саша, Женя и Миша вместе с мамой Мариной готовили пасхальные куличи совместно с молодежью с особыми потребностями, то на сей раз - они расписывали яйца.

Саша Порошенко на благотворительном мероприятии, фото: facebook.com

Марина Порошенко пригласила детей, которые имеют особые образовательные потребности, на мастер-класс по росписи пасхальных писанок в Киевском дворце детей и юношества.

Супруга Президента общалась с детьми, расспрашивала их об учебе и увлечениях. Вместе они посмотрели выставку писанок.

Женя Порошенко на мастер-классе, фото: facebook.com

Также дети президента вместе с родителями в пасхальную ночь приняли участие в праздничных богослужениях в нескольких храмах Киева.

Марина и Петр Порошенко на службе, фото: president.gov.ua

Если Петр Порошенко выбрал классический черный костюм, белую рубашку и бордовый галстук, то его супруга облачилась в украинский традиционный наряд: жилетку, расшитую бисером, белую блузку и черную юбку. Свой образ она дополнила украинским платком.

Напомним, что младшие дети Порошенко получают образование в Великобритании. Они ходят в колледж, который специализируется на подготовке иностранных студентов к поступлению в университеты Англии. В школе, обеспечивающей полный пансион, обучение стоит около 1 млн. 300 тыс грн. в год.

Также в Великобритании образование получает Александра Бут, дочь замначальника Главного следственного управления Нацполиции. Год обучения в Sherborne International College стоит 40 575 фунтов стерлингов или 1 531 300 гривен в год по курсу НБУ на 11.04.2018.