Пока православные отмечали Пасху, 8 апреля, лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко решил сделать предложение руки и сердца. 45-летний холостяк объявил о грядущей свадьбе. На своей странице в социальной сети Facebook он выложил видео, в котором рассказывает о том, что 2 июня он официально расписывается со своей гражданской женой Роситой Сайрайнен.

"Росита долго ждала этого момента. Я хочу сказать, что мы 2 июня идем с Роситой расписываться... У нас уже ребенок скоро расписываться будет, а мы только надумали. 20 лет я думал, стоит ли это делать. Хотел еще 20 лет подумать, но Росита не дала. Поставила ультиматум: или идем, или думай с другой. А нам другой не надо", – рассказывает Ляшко.

Вчера мы подробно описывали политический аспект этой истории. Сегодня же более подробно остановимся на личной жизни пока еще холостяка Ляшко.

"Тихоня Таня"

Первой женой Ляшко была "тихоня Таня". Так Татьяну Юзькову называли в политической тусовке, потому что она скромная и неразговорчива.

Сейчас 54-летняя Юзькова - народный депутат от "Радикальной партии". Зашла в Раду вместо певицы Златы Огневич, которая сложила свои депутатские полномочия. Татьяна - дочь Леонида Юзькова, главы Конституционного суда Украины в 1992—1995 годах.

Татьяна Юзькова на своем рабочем месте в парламенте, фото: Аркадий Манн, "Страна"

Юзькова по образованию юрист и именно она защищала Ляшко в процессе о клевете с Дурдинцом.

Напомним, что вторую судимость Ляшко получил за клевету на Василия Дурдинца, что занимал пост и.о. премьер-министра во время президентства Леонида Кучмы. Тогда Дурдинец выиграл суд против Ляшко, но благодаря скандалу лишился должности. А Олег получил два года условно – за клевету. Сам Олег Ляшко назвал это дело политическим.

Но вернемся к Юзьковой. Ляшко неоднократно представлял ее в качестве жены, однако союз если и был, то наследников не дал, и продержался полтора года.

Росита Сайранен

После Юзьковой мир вдруг узнал о некой Росите Сайранен. Родилась она в Днепропетровске в семье военного. Прабабушка была испанкой, в чью честь и дали имя будущей супруге Ляшко. По образованию – библиограф общественно-политической литературы.

Росита Сайранен, фото: facebook.com

По официальной версии, Росита и Ляшко познакомились в 1998 году в зале игровых автоматов, где она работала администратором.

По информации "Страны", Росита долгое время занималась тем, что сдавала в аренду квартиры в центре столицы.

В 2002 году у нее родилась дочка Влада. Во многих интервью Олег Ляшко и его гражданская жена говорят о том, что Влада - их совместная дочь.

Но, есть одна деталь, на которую стоит обратить внимание. В декларациях лидера "Радикальной партии" девочка указана как Горбенко Владислава Витальевна. То есть получается у нее и фамилия и отчество не имеют никакого отношения к главному радикалу.

Впервые "в люди" Ляшко вывел Роситу только в конце 2011 года. Причем тогда она сама призналась в программе "Светская жизнь", что они с Ляшко не живут постоянно вместе.

Секс-скандал с Борей

Осенью 2010 года, в интернете появились видео 1993 года во время допроса в прокуратуре, когда тогда еще 21-летний Олег Ляшко, будучи редактором газеты "Коммерческие вести", откровенно рассказал о своей сексуальной жизни с мужчиной по имени Боря.

В одном из отрывков Ляшко признает, что вступил с Борей в половые отношения в результате уговоров и обещаний помочь по работе и найти спонсоров для газеты.

На этом видео следователи спрашивали Ляшко не столько о его деятельности, сколько о его отношениях с этим Борисом, который занимал высокий пост в Министерстве внешнеэкономических связей и даже сопровождал тогдашнего президента Украины Леонида Кравчука в поездках.

Примечательно, что газета, которой руководил юный Олег Ляшко, выходила при Министерстве внешнеэкономических связей Украины. Руководил министерством Борис Соболев. Тогда он был в статусе исполняющего обязанности министра.

Впрочем, Соболев позднее отрицал связь с Ляшко, а сам Ляшко называл это видео фальшивкой.

Даниэль и кум Юра

В последний год Ляшко проводит много времени со студентом по имени Даниэль.

Даниель Лайс учится в Киеве на международной экономике, фото: tabloid/facebook.com

"Страна" первой распознала таинственного парня, с которым Ляшко попивал кофе в одном из кафе Вены. Зовут его Даниэль Лайс. Молодой человек учится в КНЭУ (Киевский национальный экономический университет). Эту информацию нам подтвердили как однокурсники парня (опознавшие его на фото), так и источники в окружении Ляшко. По их данным, в 90-е годы родители молодого человека переехали в Германию, но поступать Даниэль вернулся в Украину. При этом гражданство у него немецкое.

Позже Олега Ляшко вместе с Даниэлем видели неоднократно и в столичном Пассаже на Крещатике. Таже они часто путешествуют вместе. В частности летали в Германию и Австрию.

Но и Даниэлем все не ограничивается. Есть еще и кум Юрий Сухин, с которым Ляшко объездил полмира. Даже его будущая супруга Росита столько не бывала с Ляшко за границей.

Сухин и Ляшко, фото: instagram.com

Только в течение 2017 года они уже успели побывать в Таиланде, Франции, Австрии, Израиле и Хорватии. В это время их семьи оставались в Украине.