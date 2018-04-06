Полиция Паттайи (Таиланд) приняла заявление от потерпевших, обвиняющих Анастасию Вашукевич (Настю Рыбку), Александра Кириллова (Алекса Лесли) и еще восемь человек, арестованных за проведение нелегального "секс-тренинга", в изнасиловании и организации проституции, сообщают РИА "Новости", ссылаясь на свой источник в городском отделе уголовной полиции.

Он уточнил, что не видел, кто именно подал заявление. При этом, по его словам, одного из арестованных, которого должны были депортировать 5 марта, иммиграционная полиция передала уголовной.

"Как я понял, основные обвинения в заявлении выдвинуты против одного из арестованных за "секс-тренинг", а остальные обвиняются как сообщники", — добавил собеседник.

Алекс Лесли (слева) и Рыбка в постели с евро и мужчиной, фото: instagram.com

Как мы уже писали, иммиграционные власти собирались 5 апреля депортировать гражданина Белоруссии Игоря Кучерявенко, которого неделю назад приговорили к трем месяцам тюрьмы условно и штрафу в 100 долларов за незаконную предпринимательскую и трудовую деятельность. Вплоть до решения суда он и еще двое обвиняемых россиян оставались в тюрьме Паттайи, поскольку не могли заплатить залог за временное освобождение.

Двоих 2 апреля уже выслали в Россию.

"Теперь, видимо, предстоит расследование по этому заявлению, а поскольку оно будет в отношении всех оставшихся восьми человек, это значит, что депортировать их невозможно, пока в их отношении есть такое заявление, а тем более если по этому заявлению заведут уголовное дело", — сказал источник.

Когда суд?

Суд над Рыбкой, Лесли и еще семью фигурантами назначен на 17 апреля. Но адвокат уже попросил суд перенести слушания на более ранний срок, так как обвиняемые хотят признать вину, как это сделали трое их товарищей, получивших условные сроки и небольшие штрафы.

По словам защитника, заседание по делу Рыбки и Лесли может состояться уже 11 апреля. Однако если появится уголовное дело об изнасиловании и организации проституции, то быстрой депортации не будет, даже если приговор по делу о нелегальном бизнесе окажется мягким.

Рыбка, Лесли и еще шестеро обвиняемых находятся в Центре временного содержания иммиграционной полиции в Бангкоке. Они оказались там сразу после того, как суд Паттайи освободил их под залог.

Им инкриминируют нарушение иммиграционного законодательства Таиланда в виде проявления открытого неуважения к культуре и религии страны, за что предусматривается наказание в виде депортации. Теперь, по словам источника, их должны снова вернуть в тюрьму Паттайи.

Настоящее имя Насти Рыбки - Анастасия Вашукевич, фото: woman.ru

Также мы сообщали, что Анастасия Вашукевич и Александр Кириллов попросили политического убежища в США, но пока это дело безрезультатно.

Чем она известна?

Настя Рыбка обрела популярность после того, как она попала в скандал с российским олигархом Олегом Дерипаской.

Модель, после обнародования информации о ней Алексеем Навальным, стала всенародно известной. Видимо, чтоб укрепить свою славу, она обвинила Приходько и Дерипаску в групповом изнасиловании на яхте и потребовала, чтобы последний женился на ней. Вскоре Рыбка уточнила, что это была шутка, но, видимо, поздно. Так как Олег Дерипаска подал на Рыбку в суд.

Также известно, что она является ученицей Алекса Лесли, который проводит секс-тренинги. Лесли известен тем, что организовал инсценировку своей гибели в Таиланде, чтобы избежать уголовной ответственности.

По некоторым данным, у него есть свои "добровольные наложницы", в число которых как раз и входят Настя Рыбка и некая Саша Травка.

Настя Рыбка (вторая слева) во время акции в поддержку Харви Вайнштейна, фото: instagram.com

В прошлом году девушка участвовала в акции у американского посольства в Москве. Во время организованного ею мероприятия она с другими обнаженными девушками выступала в поддержку продюсера Харви Вайнштейна, которого обвинили в сексуальных домогательствах. Принимала участие еще в нескольких акциях, занимаясь публичным сексом. Была арестована на семь суток.

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