35-летняя певица Светлана Лобода (LOBODA), которая готовится во второй раз стать матерью, поделилась с поклонниками снимками в прозрачном платье. Этот наряд подчеркивает ее интересное положение.

Беременная Лобода, фото: instagram.com

Так, артистка показала несколько фотографий, где она запечатлена со статуэтками. Их ей вручили за победу в номинациях "Лучшая певица" и "Лучший альбом" в рамках российской музыкальной премии "Браво".

Поклонники засыпали ее комплиментами. "Вы такая хорошенькая, положение делает вас еще краше", - похвалили певицу фанаты.

Отметим, что Лобода беременна во второй раз, однако называть имя отца будущего ребенка артистка отказывается.

В сети и на страницах таблоидов ходят слухи, что звезда забеременела от вокалиста знаменитой немецкой группы Rammstein Тилля Линдеманна.

А что в Голливуде?

45-летняя американская актриса Камерон Диас беременна первенцем. На днях она сообщила, что уходит из кино. Так, она решила посвятить время семье, развеяв предположения о том, что такое решение вызвано отсутствием "больших предложений".

Беременная Камерон Диас, фото: hochu.ua

В одном из недавних интервью звезда заявила, что рада, что бросила карьеру: "Я сейчас действительно ничем не занимаюсь, я на "пенсии", и это потрясающе".

Как пишут западные таблоиды, Диас и ее супруг рок-музыкант Бенджи Мэдден в ожидании двойни. Ее путь к материнству был непростым. В какой-то момент она подумала, что никогда не сможет родить. Однако она не сдавалась и забеременела благодаря ЭКО.

Также беременна первенцем одна из "Отчаянных домохозяек" - Ева Лонгория. 43-летняя американская актриса наслаждается своим интересным положением.

Беременная Ева Лонгория, фото: instagram.com

Она ведет очень активный образ жизни и все время делится повседневными хлопотами со своими подписчиками в социальных сетях.

Будущая мама много гуляет по Голливудским холмам в Лос-Анджелесе (США), обожает пляжный отдых и продолжает посещать светские мероприятия.

Напомним, что в 2016 году Лонгория вышла замуж за мексиканского бизнесмена Хосе Антонио Бастона. Их ребенок должен родиться уже в мае этого года.

Как сообщала уже "Страна", гимнастка Ризатдинова вышла замуж за нардепа Онищенко, а светская львица Пэрис Хилтон обручилась с актером украинского происхождения.