В парламенте рабочая неделя. Сегодня нардепы заслушали антикоррупционного прокурора Назара Холодницкого и его коллегу из НАБУ Артема Сытника по поводу скандала между ними.

Но кроме всего прочего - народные избранники совмещают приятное с полезным и по ходу решают еще свои личные вопросы.

Донец вышла из декрета, а Романова выбирает отель в Египте

Татьяна Донец, депутат из "Народного фронта", которая недавно стала мамой, уже вернулась на работу. Мы ее увидели в парламенте в отличной форме.

Татьяна Донец уже вышла из декретного отпуска, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

Татьяна была в шелковой блузе с принтом "в цепи". Такой узор любят дизайнеры домов мод Gucci, Moschino и Versace. Также депутат надела стильные брюки, которые подчеркивали ее безупречную фигуру.

Татьяна Донец, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

А вот депутат Анна Романова из "Самопомощи" на пасхальные праздники собирается в теплые края.

Романова под столом переписывается с туристическим агентом, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

Депутат во время заседания парламента переписывается с турагентом по имени Инга, оторая предлагает ей варианты отдыха в Шарм-эль-Шейхе (Египет).

Фотокорреспонденты "Страны" увидели, что нардеп выбирает гостиницу и планирует посетить Африку в период с 8 апреля.

Анна Романова выбирает отель в Египте, фото: Аркадий Манн, "Страна"

Пашинский шифруется, а Шахов - раздает сахар

Нардеп Сергей Пашинский из "Народного фронта" очень не хочет, чтоб соседи по рабочему месту и журналисты из ложи прессы видели его переписки на телефоне. Поэтому, переписываясь с кем-то - он закрывает свой телефон рукой.

Пашинский закрывает свой смартфон, фото: Аркадий Манн, "Страна"

А вот Сергею Шахову из "Воли народа" не удалось скрыть от нас свой диалог. Как оказалось, Шахов уже вовсю готовится к предвыборной кампании.

Сергей Шахов, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

Мы уже сообщали о том, как Шахову писали с предложением о покупке комплектов подарочных акафистов (хвалебно-благодарственное пение, посвященное Господу Богу, Богородице, ангелу или тому или иному святому) к выборам.

На сей раз речь шла о зарплатах и выдаче сахара тем, кто работает на него.

Шахов переписывается с юристом, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

В одном из мессенджеров ему пришло сообщение (орфография и пунктуация сохранены) от контакта Оля Троиц Юрист: "Добрый день! Вы говорите новую структуру построить, у нас она построена ее нужно только доработать, люди то все равно будут те же. Еще очень народ обижается по поводу невыданной ЗП и помощи которую обещали, сахар был выдан только на 9 округах".

На что шахов отвечает: "Ты готовь структуру кандидатов и так далее".

Напомним, что Сергей Шахов является одним из лидеров партии "Наш край", а ранее мы уже сообщали о несовпадениях, выявленных в отчете этой политсилы, которая активно участвует в выборах в объединенные общины. Кстати, как считается в украинском политикуме, партия курируется из Администрации президента.

Заружко пришла в "Шанель"

Новенькая депутат из "Радикальной партии" Валерия Заружко, видимо, уже адаптировалась в парламенте и поэтому решила не стесняться и прийти ожерелье известного бренда.

Заружко в ожерелье Chanel, фото: Аркадий Манн, "Страна"

Мы рассмотрели, что у Валерии жемчужную нить с логотипами и крестом - Сhanel. Регулярная цена именно такого $3000, но так как модель не новая, то приобрести в интернере ее можно и на тысячу долларов дешевле.

Ожерелье, как у Валерии Заружко стоит $2000

Отметим, что в бусах "Шанель" мы неоднократно видели Юлию Тимошенко, лидера ВО "Батькивщина".