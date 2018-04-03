Вчера, 2 апреля, судебные разбирательства между телеведущей Снежаной Егоровой и шоуменом Антином Мухарским получили свое логическое завершение. Об этом на личных страницах в социальных сетях рассказали сами участники процесса. Речь идет о выплате алиментов на детей.

Напомним, что у Антина и Снежаны трое общих детей: два сына – Андрей (2006 г. р.) и Иван (2012 г. р.) и дочь Арина (2010 г. р.).

Егорова и Мухарский во время своего брака участвовали в множестве совместных фотосессий, фото: uapress.info

Так, на страничке Снежаны Егоровой в социальной сети Facebook появился короткий пост, в котором она с cообщила, что выиграла суд.

"Победа! 2 апреля мы с Екатериной Власюк (адвокат) выиграли суд по защите прав моих детей и отстояли Договор между родителями от 2013 года", - написала телезвезда.

Что Мухарский?

Ответ шоумена и писателя последовал незамедлительно. Он тоже высказался по средствам социальных сетей. У себя на "Фейсбуке" Антин Мухарский разместил огромнейший пост, касательно решения суда.

Более того, Мухарский в рамках своего крика души - обратился к президенту Порошенко с просьбой разъяснить, почему суды каждый раз выносят абсолютно разные решения.

"Решением Оболонского суда от 02.04.2018 года (судья Васалатий К.А.) подтвердил размер алиментов на трех моих несовершеннолетних детей от второго брака Андрея, Орысю и Ивана в размере 24 300 гривен. В то время как Шевченковский суд (судья Осаулов А.А.) перед тем назначил алименты на мою несовершеннолетнюю дочь от первого брака Иванну в размере 3000 гривен в месяц. Таким образом общая сумма алиментов, которую назначили мне украинские судебные инстанции, составляет 27 300 гривен, что на данный момент превышает зарплату президента Украины, которая согласно информации, предоставленной Государственным управлением делами составляет (после вычета налогов) 22540 гривен", - пишет Антин.

Также его возмутило, что украинские суды назначают совершенно разные суммы удержания на несовершеннолетних детей от одного отца, живущих в одном и том же городе и находящихся примерно в одинаковых жилых и учебных условиях.

В завершение своего монолога Антин Мухарский заявил, что в Украине истребляют мужчин, а женщин наделяют безграничной властью: "Еще один неутешительный вывод: мужчин в Украине истребляют на законодательном уровне, делая все, чтобы они погибли на войне или стали калеками, или наложили на себя руки от тотальной безысходности. Работы нет, законов нет, справедливого суда нет".

Отметим, что 49-летний шоумен, актер и телеведущий Антин Мухарский решил покинуть Украину и уже выехал в Европу, где будет просить политического убежища в одной из стран ЕС.

Как все начиналось?

Как мы уже писали, Мухарский с 2006 года был женат на украинской телеведущей Снежане Егоровой, с которой воспитывал троих детей. У Егоровой также были двое детей от предыдущего брака с режиссером Семеном Егоровым – дочери Александра и Анастасия. У самого Антина тоже есть дочери от предыдущих отношений – София и Иванна.

Два года назад они развелись, все дети остались с матерью. Со слов самого Мухарского, экс-супруга при разводе называла его "подонком" и "национал-фашистом".

После развода Антин и Снежана долго не могли поделить детей. Егорова не пускала в дом своего бывшего супруга, так как он пытался говорить с их детьми на украинском языке.

"Этот ад длится уже четыре года", – написал Мухарский на своей странице в Facebook, опубликовав видео ссоры с бывшей женой. На записи Егорова сообщает ему на русском языке, что в ее доме существуют определенные правила, которые он должен соблюдать.

"Мои дети говорят на русском языке", – заявляет она Мухарскому. В разговоре с экс-супругом она периодически переходит на украинский язык, повторяя свое желание слышать у себя в доме русскую речь.

"Я родил их в Киеве и буду говорить с ними на языке той страны, в которой они живут", – говорит актер Снежане Егоровой, на что она устало отвечает: "Котичек, не гони беса".

Мухарский и Бельская, фото: facebook.com

В июне 2017 года Мухарский заявил, что искусствовед Елизавета Бельская – его жена, и опубликовал снимок обручального кольца на ее руке.

Мухарский и его супруга Елизавета Бельская, фото: facebook.com