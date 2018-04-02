На днях стало известно, что 32-летний Андрей Ющенко, сын третьего президента Украины - женился во второй раз. Мы уже писали о том, что Виктор Ющенко признался, что теперь может быть спокоен за сына. Свою невестку он называет "козачкой" и говорит, что новая жена хорошо влияет на Андрея.

"У Андрюши все хорошо, слава Богу, у него семья. Уже у меня сердце спокойное. Хорошая жена. Невестка наша, наша красавица, милая, умная, трудолюбивая, как муравей. Вот требую, чтобы побрил бороду, и никак не получается у меня. Я его только встречу - говорю: сынок, убери это, убери. А невестка хочет, невестка хочет. Леночка - козачка из Запорожья. Отца, к сожалению, нет, а мама есть. У них древняя история была, а потом перерыв. А потом снова нашли друг друга", - рассказал старший Ющенко журналистам ТСН.

"Страна" решила узнать подробности о том, кто же она вторая супруга Ющенко-младшего.

Елена Безуглая, фото: valet.ru

Как стало известно "Стране", 34-летняя Елена Безуглая (девичья фамилия) хоть и родом из Запорожья, но давно живет в столице. Она широко известна в шоу-бизнесовой тусовке, так как долгое время была VIP-менеджером модного ресторана Serebro.

В последние несколько лет Елена активно занимается благотворительностью. Она - один из руководителей фонда "Помощь ради будущего". Это благотворительный фонд, который занимается лечением взрослых и детей, больных ВИЧ и наркозависимых, а также социально незащищенных слоев населения.

В 2015-м году Безуглая хотела попасть в политику и баллотировалась в депутаты городского совета.

Елена Безуглая вышла замуж за Андрей Ющенко в прошлом году, фото: vkbaza.ru

Выяснилось, что Елена неоднократно пробовала себя в качестве фотомодели. Ее снимки и анкеты можно найти на сайтах кастингов, где она фигурирует в роли желающей сняться в кино или рекламе.

Елена Безуглая, фото: praktika.pro

Интересно, что новая супруга Андрея Ющенко участвовала в проекте "Барышня-Крестьянка" (телеканал ТЕТ). В шоу показывали, как панянка Елена Безуглая живет в родительском доме в Киеве. Занимается организацией праздников и благотворительностью. Любит спорт, пишет картины.

"Барышня - Крестьянка". Выпуск 88. Елена Безуглая и Накарякова Ирина, видео: youtube.com

Елена и Андрей поженились в ноябре прошлого года, но знают друг друга очень давно. С Ющенко-младшим Безуглая познакомилась 14 лет назад, еще до его первого брака с Лизой Ефросининой, который длился три года (есть общая дочь Варвара).

Венчание Андрея и Елены, фото: ТСН

Напомним, как писала уже "Страна", что невестка генпрокурора Луценко управляет семейным салоном красоты, а невестка Игоря Кононенко учит петь детей и взрослых.