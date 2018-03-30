Олег Ляшко, лидер "Радикальной партии" на днях посетил Швейцарию. Это очень редкий случай, но вместе с Ляшко летала его супруга Росита Сайранен. Обычно он предпочитает путешествовать без нее. Также в Женеве был Андрей Лозовой, друг и правая рука Олега Валериевича. Именно Лозовой в своих социальных сетях распространил фото главного радикала с женой. И сделал пафосную надпись - "президент и первая леди". Но на этом фото интересно другое - сумка Роситы Сайранен.

Росита и Олег Ляшко, фото: instagram.com

Выяснилось, что в руках у жены народного депутата - кожаный аксессуар от итальянского дома моды Gucci.

Стоит этот саквояж $2500 или 66 350 гривен по курсу НБУ на 30.03.2018 года. На сумке выбиты логотип бренда. Как указано на официальном сайте - подкладка в ней из микрофибры с замшевой отделкой.

Аксессуар представлен в двух цветах - белом и черном c золотистой фурнитурой.

Бесплатно в Украину эта сумка не приедет. Доставка обойдется от $35.

На сегодняшний день торговый дом Gucci имеет 158 магазинов по всему миру и 275 отделов в торговых галереях. Очень любят сумки "Гуччи" - певица Мадонна и американская актриса Шерон Стоун.

Кстати, аксессуары Gucci по популярности на третьем месте после Armani и Prada.

Как мы уже писали, сам Ляшко в повседневной жизни тоже носит брендовые вещи. А вот в Верховной Раде обычно выглядит скромно.

Так, мы видели у него шарфик Yves Saint Laurent по цене $339.

Ляшко в шарфе Yves Saint Laurent, фото: facebook.com

А также двубортный пиджак с накладными карманами без клапана) итальянского бренда Billionaire. Сам радикал отрицает, что у него имеется одежда класса люкс.