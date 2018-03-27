Лето не за горами. Самое время выбирать наряды для пляжа. Подобрать правильный купальник - не самая простая задача. Важно учитывать актуальные тенденции и хочется отыскать модель, подходящую для своего типа фигуры. Знаменитости уже начали демонстрировать свои купальники, а "Страна" решила разобраться в основных трендах пляжной моды 2018 года.

Верх в виде короткого топа

Одной из новинок грядущего сезона - купальники с верхом в виде короткого топа. Это может быть как облегающий кроп-топ, так и слегка свободный короткий блузон с рукавами. Такой купальник есть у Аллы Добкиной, дочки нардепа и экс-губернатора Харьковской области.

Во время отдыха в Египте девушка продемонстрировала все свои наряды для купания, среди которых был и верх в виде короткого топа с бретельками.

Алла Добкина, фото: instagram.com

Мелкий принт

В приоритете - купальники с мелким принтом. Самый модный - это цветочный. Актуальны и геометрические рисунки, при правильном выборе которых, можно подчеркнуть фигуру и быть в центре внимания.

Экс-солистка "ВИА Гры", которая отдыхала в Дубае (ОАЭ), в очередной раз продемонстрировала спортивную фигуру в бикини с модным принтом.

Анна Седокова, фото: instagram.com

Самые модные цвета: синий, черный и белый

Синий цвет очень красиво смотрится летом. Именно на него сделали ставку ведущие модельеры Домов высокой моды. В летних моделях купальников необходимо, чтобы ткань была неплотной, тонкой, но в то же время не просвечивалась. Плюс стильных синих купальников 2018 года — он на вас есть, но вы его не чувствуете.

Купальник синего цвета выбрала телеведущая Анфиса Чехова, которая сейчас на канале "СТС" ведет шоу, где участники худеют - "Взвешенные и счастливые люди".

Анфиса Чехова, фото: instagram.com

40-летняя Чехова показала поклонникам свою стройную фигуру, которую актриса поддерживает с помощью йоги. На фото, которое телеведущая выложила в сеть, звезда в одном купальнике позирует на фоне огромных бревен.

Несомненными лидерами в модных оттенках 2018 года, остаются купальники черного цвета, подчеркивающие всю красоту фигуры, и белые, которые смогут акцентировать внимание окружающих на вашем загаре.

И конечно же, яркие цвета. Всевозможные оттенки красного, мягкие тона оливы и хаки, стильные металлизированные ткани серебристого и золотистого тона, броский желтый, оранжевый и изумрудный. Среди колористических инноваций упомянем купальники телесного цвета – варианты nude - персикового, бежевого, кофейного и пудрового цветов, которые создают иллюзию обнаженной кожи.

В фаворе цельные купальники

Для обладательниц пышных форм, закрытые купальники будут лучшим вариантом. И дизайнеры тоже в этом сезоне делают акцент именно на цельных купальниках.

Они позволят скрыть проблемные места, но не стоит отказываться от такой модели и стройным девушкам, которые смогут акцентировать внимание на плавных очертаниях своей фигуры. Модельеры считают, что закрытые фасоны больше придают женственности и загадочности.

Цельные купальники на показе Moschino, фото: pix-feed.com

Закрытый купальник демонстрировала певица Даша Астафьева (экс-солистка группы Nikita), во время отпуска в Таиланде, где она наслаждалась пляжным отдыхом.

Даша Астафьева, фото: instagram.com

В стиле ретро

Женственность силуэта, изысканный акцент на тонкой талии и упругой груди – все это присуще сногсшибательным купальникам 2018 года стиле ретро. Их дизайн является самым востребованным не только среди женщин в возрасте но и среди девушек спортивного телосложения.

Именно в таком купальнике американская певица Лана дель Рей позировала фотографам журнала Fashion.

Лана дель Рей для журнала Fashion

Естественно, в моде остаются бикини и все так же часто встречаются игривые кружевные вставки, многочисленные ремешки, бретельки и завязочки, удлиненная и короткая бахрома, романтичные воланы, сборки и рюши.

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