Миша Романова, одно из участниц группы "ВИА Гра" сделала официальное заявление о том, что покидает группу. Ей уже найдена замена, но на сайте коллектива еще все по старому.

На сайте группы еще не обновилась информация о составе, фото: viagraofficial.ru

Что случилось?

На днях певица Миша Романова написала в своем фотоблоге Instagram, что главное призвание женщины - это любовь и сообщила, что она покидает коллектив, в котором проработала 5 лет.

"Самое главное призвание женщины - это любовь. И порой она нуждается в твердом решении. На некоторое время артист во мне уступил женщине... Поэтому я ухожу из группы, но оставляю в ней частичку своей души", - написала девушка.

"Это были годы, наполненные прекрасной музыкой гениального человека, обожаемого продюсера Константина Меладзе. Спасибо Вам, Костя, за этот шанс, за веру и поддержку, за прекрасные песни, которые согревают сердца многих слушателей! Эрика и Настя, мы были командой, одним целым, я буду очень-очень сильно скучать по вам! Эта страница из жизни навсегда останется в моей памяти", - подытожила она.

Кто новенькая?

Но, как оказалось, Мише уже найдена замена. Новой солисткой "Виа Гры" стала Ольга Меганская из Санкт-Петербурга.

Ольга Меганская, фото: instagram.com

Об этом фанаты "ВИА Гры" узнали позавчера на концерте группы в Casino Iveria в центре Republic в Тбилиси (Грузия). Вместо Миши на сцене появилась новенькая девушка.

Выступление в Тбилиси, видео: vk.com

Судя по фото в социальных сетях, Ольга Меганская в последнее время выступала в ресторанах и барах. У девушки есть фотоблог Instagram, но пока в нем всего лишь 1517 подписчиков.

Известно, что в ближайшее время "ВИА Гра" выступит в новом составе: 30 марта в Москве, а 31 марта в Киеве в ресторане Alaska.

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