Недавнее появление знаменитой певицы Аллы Пугачевой на выборах президента России - стало поводом для оживленных дискуссий в социальных сетях. Поклонники обсуждали внешний вид Аллы Борисовны, проголосовавшей на избирательном участке в Звенигороде. Общаясь со своими подписчиками, которых у нее больше миллиона - в фотоблоге Instagram, артистка призвала всех успокоиться.

Алла Пугачева с мужем Максимом Галкиным на выборах, фото: mk.ru

Примадонна российской эстрады предстала перед публикой в необычном стиле одежды. Певица появилась на участке в светлых джинсах, розовой кофте и однотонной толстовке.

Звезда дополнила свой образ солнцезащитными очками. Как обычно, внешний вид Пугачевой спровоцировал бурные обсуждения в соцсетях. Пока одни писали знаменитости комплименты и похвалу, другие, наоборот, спешили ее раскритиковать и обидеть.

68-летняя (в апреле исполнится 69 - Прим.Ред.) звезда решила ответить недоброжелателям. Она призвала их успокоиться и прекратить ненужные обсуждения. Пугачева призналась, что ее состояние здоровья далеко от идеального ввиду возраста.

"Я старею и довольно резко. Организм дает сбой. Мне трудно дышать, трудно ходить, но я еще жива и должна жить ради маленьких детей. Желаю вам счастья и долгих лет жизни. Не старейте как можно дольше ни душой, ни телом. Отправляйте свой яд и злобу на борьбу с проблемами в жизни более важными, чем мое старение и немощь. Я все равно в последние дни своей жизни буду думать о детях и о вас, которые своими аплодисментами делали мою жизнь насыщенной и прекрасной", — написала Пугачева.

Пугачева бросает бюллетень в урну, фото: instagram.com

"Больше я ничего комментировать не буду. Услышьте меня и поймите с одного раза. Живем дальше!" — закончила свое обращение к подписчикам Алла Борисовна.

Зачем она это сделала?

Уже через день на юбилейном концерте Ильи Резника в Кремле певица пребывала в благостном настроении и была откровенна, как никогда. Всех интересовало: почему Примадонна накануне решилась на подробный рассказ о больших проблемах со здоровьем. Многие даже подумали, что не сама она сделала в социальных сетях такую резонансную публикацию – мол, фейк и подделка.

"Я старая, больная женщина, – сказала Пугачева сайту Дни.ру. – И это писала лично я, сказала всю правду. Чтобы никто ничего не додумывал. Просто сама не читаю того, что обо мне сочиняют журналисты. Но друзья мне донесли, что про меня пишут – мол, я бабушка, старушка, и ноги у меня подагрические, и такая я-сякая. Да, все это так."

Алла Пугачева в Кремле, фото: dni.ru

Рассказала она и о своих многочисленных шиньонов вокруг которых ходит много кривотолков. "Во время молодости у меня были свои волосы, а все думали, что такой рыжий парик, – улыбается артистка. – А теперь у меня парики, а все думают, что свои".

Как недавно писала "Страна", еще одна легендарная певица 70-летняя София Ротару - наоборот старается порадовать поклонников в своем "Инстаграме" яркими фотографиями. Недавно артистка отдыхала, как и президент Порошенко - на Мальдивах.

София Ротару была в отпуске на Мальдивах с сестрой Аурикой, фото: instagram.com

Вместе со звездой в жаркую страну отправилась ее младшая сестра - Аурика Ротару. Причем, на Мальдивы сестры Ротару улетели сразу на месяц и пока не собираются возвращаться обратно.