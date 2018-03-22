Когда в зале парламента не до работы - депутаты занимаются своими делами. Кто-то разгребает фотоархивы в смартфоне, кто-то выбирает одежду или посуду, а вот депутат Евгений Геллер из группы "Видродження" строит город мечты в игре Township.

Как удалось рассмотреть фотокорреспондентам "Страны", 43-летний бизнесмен политик увлечен игрой на своем iPhone в жанре стратегия. Суть ее в том, чтобы построить городок, развивать свой сельскохозяйственный сектор, расширять фермы и собирать урожай. В игре можно проводить ярмарки и праздники, строить новые заведения. Любой житель вашего города может в любой момент обратиться с просьбой — и вы, как достойный мэр, обязательно должны выполнить ее. Нужно сделать свой город красивым и уникальным.

Как пишут разработчики, Township — яркая и дружелюбная игра для тех, кто предпочитает создавать, а не разрушать!

Геллер играет в Верховной Раде, видео: Изым Каумбаев, "Страна"

Напомним, что "Страна" уже писала о депутате Иване Крулько ("Батькивщина"), который на рабочем месте играет в "Монополию".

Депутат Крулько на заседании парламента играет в "Моноплию", фото: Изым Каумбаев, "Страна"

У Южаниной сумка Salvatore Ferragamo

И пока мужчины занимаются разведением онлайн-хозяйства, женщины-депутаты продолжают радовать брендовыми вещами.

К примеру, народный депутат Нина Южанина из БПП пришла в Раду с аксессуаром от итальянского бренда Salvatore Ferragamo.

У Южаниной аксессуар от Salvatore Ferragamo, фото: Аркадий Манн, "Страна"

Как нам удалось рассмотреть, у Южаниной модель сумки Amy Calfskin Tote темно-синего цвета. Она выполнена из телячьей кожи.

Стоит такая сумка $1490 или почти 40 000 гривен по курсу НБУ на 22.03.2018.

Отметим, что сумки Salvatore Ferragamo есть в коллекциях соратниц Южаниной: жены генпрокурора Ирины Луценко, которая недавно отпраздновала 52-летие и кумы президента Оксаны Билозир. Кстати, последняя - к весне кардинально сменила свой имидж и уже не блондинка.