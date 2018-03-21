Жена столичного градоначальника Виталия Кличко показала чем завтракает и как готовит свою фигуру к весне. Наталье Егоровой (девичья фамилия) недавно исполнилось 44 года, и стоит отметить, она в отличной физической форме.

Как оказалось, Наталья Кличко любит по утрам пить смузи. Она поделилась рецептом здорового завтрака со своими подписчиками в социальных сетях. Сидя в спортивной толстовке Adidas Наталья на английском языке рассказывает: из чего готовит полезный напиток, способствующий похудению и пожелала всем хорошего дня.

Продукты для смузи Натальи Кличко, фото: instagram.com

Согласно рецепту Натальи Кличко, для стройнящего смузи нужна клубника, папайя, банан, кокосовое молоко и миндальное масло.

Отметим, что жена мэра не ленится заниматься спортом.

Наталья Кличко в спортзале, фото: facebook.com

Оставаться в хорошей физической форме Наталье Кличко помогает личный тренер по имени Карен Мюллер, которая уже более 15 лет в профессии. Два года она работала в Сингапуре, а сейчас проводит тренировки в Германии. К ней могут записаться все желающие и заниматься в фитнес-зале "Инфинити", что в Гамбурге. Как указано на личном сайте тренера, она уделяет много внимания растяжке и пластике.

Штепа пошла в спортзал

55-летняя Неля Штепа, экс-мэр Славянска тоже готовится к сезону бикини. Она записалась в спортзал и взяла персональные тренировки с тренером. Но решилась только после похода к кардиологу.

Волею судьбы ее тренером стала Маргарита Лях, бывшая супруга нынешнего мэра Славянска.

Штепа в спортзале, фото: facebook.com

"Родные мои друзья, вчера пошла на прием в кардиологу, какой-то мешочек сердечный, какой-то отек сердца, типа пневмания дала осложнение на сердце, выписали кучу лекарств, но это все чепуха, самое интересное, что мне приписали лечебную гимнастику. Взялась за коррекцию моего здоровья спортсмен-реабилитолог Маргарита Лях", - написала Штепа на своей странице в Facebook.

По ее словам, Маргарита Лях пообещала, что через полгода Штепа станет здоровой, и у нее будет красивое тело.

"Короче, то ли еще будет! Сегодня встала, ничего не болит, значит эта хрупкая, красивая девушка все продумала правильно", - поделилась Неля Игоревна ощущениями после тренировки.

Зеленский усердно качается

40-летний Владимир Зеленский, украинский шоумен и лидер студии "Квартал-95" к весне начал готовиться заранее. Он даже ведет свой видеоблог Ze Kubiki о том, как заниматься спортом и вести здоровый образ жизни. Многие видеоролики набрали более 490 000 просмотров.

Ze Kubiki с Зеленским, видео: youtube.com

Как писала уже "Страна", нардеп Олег Ляшко выпил виски в аэропорту Варшавы почти на 100 евро.