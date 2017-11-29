Позавчера актер Федор Добронравов, известный по запрещенному в Украине сериалу "Сваты", экстренно попал в больницу. Информацию подтвердила его представитель Ирина Сойкина, но подробностей произошедшего она не предоставила.

Сегодня же стало известно, что 56-летний актер чувствует себя лучше. Художественный руководитель Московского театра сатиры, артист Александр Ширвиндт рассказал, что никакого повода для паники из-за здоровья Добронравова нет. "У Федора случился какой-то маленький приступ сосудистого свойства. Это произошло в Сергиевом Посаде, сегодня он едет в Москву и на пару дней ляжет в клинику для обследования", — объяснил Ширвиндт журналистам "Комсомольской правды". Он добавил, что спектакль "Где мы?!" с участием Добронравова состоится в Театре сатиры 29 марта.

Актер Федор Добронравов, фото: tv.ua

Как он начинал на ТВ?

Федор Добронравов получил широкую известность и популярность благодаря участию в телевизионном проекте "6 кадров" (2005 год). Это комедийное скетч-шоу очень скоро перекочевало с канала "Рен-ТВ" на канал "СТС".

В рамках данного проекта Федор Добронравов смог в полной мере раскрыть свой талант и снимался в нем аж до 2014 года.

Так, уже в конце 2000-х годов в фильмографии актера появились такие известные фильмы как "Кремлевские курсанты", "Папины дочки", "Ликвидация", "Счастливы вместе" и многие другие.

Самый любимый сват в "Сватах"

Наибольшую известность и любовь широкой публики актер получил после съемок в сериале "Сваты". Он играет роль Ивана Будько.

2008-м году Добронравов получил эту роль, которая до сих пор является своеобразной "визитной карточкой" актера.

Кадр из сериала "Сваты"

Напомним, что сериал производства студии "Квартал 95" запрещен к показу на территории Украины с 29 ноября 2017 года. В связи с запретом съемки седьмого сезона были приостановлены. Канал "1+1" даже подал иск против Министерства культуры из-за "Сватов".

Однако, 1 марта сам Федор Добронравов заявил, что съемки будут возобновлены. По словам артиста, летом 2017 года были сняты четыре серии "Сваты-7", после чего работа над картиной была остановлена. Сегодня же якобы рассматриваются варианты возобновления съемок.

Кадр из сериала "Сваты"

"Либо будут переписывать сценарий, чтобы снимать в другое время года, либо подождем следующего лета, чтобы доснимать. Герои все те же остались. Режиссер Андрей Яковлев боится, чтобы этот сезон не был хуже. Прошло же пять лет после 6 сезона. Мы не снимали по обстоятельствам, которые все знают. Но думаю, все будет хорошо. Я так чувствую, мне так хочется!" - рассказал Добронравов.

Руководитель студии "Квартал 95" Владимир Зеленский тогда заявил, что продолжения "Сватов" не будет: "Это сериал, который любят миллионы человек. Именно они ждали от нас продолжения "Сватов". Но в сложившейся ситуации его не будет. "Квартал 95" всегда работал и работает в правовом поле. Мы будем отстаивать наши права в международных судебных инстанциях, пока не будет сформирована четкая и прозрачная система регуляции кинематографической и телевизионной отраслей в Украине".

Попал в базу "Миротворец"

14 июня 2017 года актер был внесен в базу "Миротворец". Служба безопасности Украины запретила Добронравову въезд в Украину на три года за якобы посещение аннексированного Крыма. Хотя сам актер говорит, что после событий марта 2014 года на спорный полуостров не ездил.

"Я об этом не знаю, не посещал Крым. Это опять фейки какие-то, пускают же. Я уже пять лет туда не езжу (в Украину). Все затихнет - будем ездить так же, как и ездили. Я в это свято верю и молюсь", - сказал тогда Добронравов.

В базе уточняется, что внесен он за съемки сериала с рабочим названием "Крым" в 2016 году в Керчи и пьяной драке в Таллине из-за спора "чей Крым".

29 ноября 2017 года Министерство культуры внесло российского актера в перечень лиц, которые угрожают национальной безопасности Украины.

Чем занимается сейчас?

Недавно Федор Добронравов впервые спродюсировал фильм с собой в главной роли. Предпремьерный показ картины "Жили-были" состоялся 4 марта в Ростове.

Кадр из фильма "Жили-были"

Действие комедии происходит в российской глубинке, деревне Чудиново. Там остались жить одни старики: двое одиноких мужчин и внезапно овдовевшая женщина. Пенсионеры решают побороться за сердце единственной в деревне дамы. Любовный треугольник разыгрывают актеры: Федор Добронравов, Роман Мадянов и Ирина Розанова.

По словам Добронравова, он хотел снять фильм "о людях, у которых не изменилось понятие о дружбе, любви и Боге".

Как писала уже "Страна", в знаменитом театре "Долби" в Лос-Анджелесе (США) прошла 90-я церемония награждения кинопремии "Оскар".