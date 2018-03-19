Вчера в шоу "Голос страны" (канал 1+1) впервые выступила певица-трансгендер Зианджа, ранее известная как Борис Апрель. На этапе "вокальные бои" Зианджа посвятила свое выступление "людям, отвергнутым обществом". Зианджа и Алексей Баклан исполнили песню Ланы дель Рэй - Summertime Sadness. На Youtube канале этот ролик меньше, чем за сутки набрал 256 000 просмотров.

Вокальные бои: Зианджа и Алексей Баклан, видео: youtube.com

Выступление понравилось всем наставникам, а певица Тина Кароль сделала Зиандже комплимент: "Мне очень приятно смотреть на твои ноги".

Тренер участников Потап пригласил в следующий этап Зианджу, однако Тина Кароль провела вокальную кражу и дала шанс Алексею.

"Я хочу стать голосом для людей, чьи голоса никто не слышит. Свое участие в "Голосе страны" я посвящаю всем изгоям, людям не таким, как все, отвергнутым обществом. Я хочу показать, что не важно, как ты выглядишь и чем отличаешься от других, ты можешь исполнить свою мечту", - призналась Зианджа.

Зианджа, фото: instagram.com

Также в интервью в рамках бекстейдж-съемки проекта 27-летняя певица-трансгендер рассказала, что ее сейчас не связывают романтические отношения, но она часто ходит на свидания: "Детей планирую, но позже. Сейчас я не готова к такой ответственности, но хотелось бы семью! Всем девушкам этого хочется!"

Была затронута и тема родителей и их отношения к трансформации Зианджи: "Они были в шоке! Но потом приняли меня такой, какая я есть. Что им остается делать?! Родители живут в Крыму, я туда не езжу, мы встречаемся на нейтральной территории".

Интервью с Зианджей, видео: youtube.com

Кстати, помимо получения высшего образования, Зианджа год прожила в изоляции в китайских горах. И это был полностью ее выбор - она решила сбежать от социума, читать книги, смотреть фильмы, писать песни и наслаждаться собой. Период отшельничества закончился, и Зианджа сообщила, что после участия в восьмом сезоне шоу "Голос страны" хотела бы попробовать себя в роли актрисы и ведущей развлекательного шоу.

Напомним, что в 2014-м Борис Апрель (проект "Фабрика звезд") сменил пол и стал Эйприл, но потом передумал и назвал себя Аней. Тогда Борис объяснил фанам, что он транссексуал. В Лос-Анджелесе он и сделал операцию по смене пола. Во время жизни в США девушка получила высшее экономическое образование. И пробовала работать в разных сферах: графический дизайн, фотография, режиссура, визаж.

Вскоре Аня взяла творческий псевдоним Зианджа, пришла на кастинг "Голоса" и выбрала команду Потапа.

Борис Апрель теперь выступает под псевдонимом Зианджа, фото: facebook.com/instagram.com

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