На фоне скандала с Надей-киллером (Савченко), которая якобы хотела перестрелять депутатов и самого президента Порошенко, Петр Алексеевич решил встретиться с исполнителем роли Леона-киллера, знаменитым французским актером Жаном Рено.

Мы уже писали, что легендарный артист снимается на Закарпатье в фильме "Последний Шаг". Рено жил в отеле у Синевирской Поляны и даже выучил несколько украинских слов.

Снимки со встречи президента, первой леди и Леона-киллера выложил Порошенко у себя на страничке в социальной сети Facebook.

Жан Рено и Петр Порошенко, фото: facebook.com

Встреча актера и гаранта состоялась в Администрации Президента. Судя по фото, они пили чай, а угощал Порошенко артиста шоколадными конфетами.

Порошенко отметил, что участие Рено в фильме "Последний шаг" - "будет хорошей рекламой для Украины".

Жано Рено в Администрации Президента, фото: facebook.com

Актер в свою очередь поведал президентской чете, что посетил украинские Карпаты, где проходила часть съемок, и поражен красотой природы: "Замечательное место – озеро Синевир".

Он признал, что впервые работает с украинской командой, но по мнению актера, сейчас кинопродюсеры должны обратить больше внимания на Украину.

"Очень важно иметь способность рассказывать истории страны, поскольку это определенным образом объединяет, цементирует людей", – говорит Рено.

По его словам, "если вы инвестируете один доллар в кино, то возвращаете три доллара".

Жан Рено на Закарпатье, фото: mukachevo.net

Отметим, что фильм "Последний шаг" станет последним в карьере 69-летнего Рено. Символично, но в нем он исполнит роль наемного убийцы в отставке, который первый раз в жизни спасет от гибели человека. Выход ленты в прокат запланировали на 2019 год.

Как писала уже "Страна", Порошенко встретился с "порохоботами" в свитере за 19 тысяч гривен.