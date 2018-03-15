Весна - время перемен. Народная артистка Украины Оксана Билозир, которая около двух лет назад вернулась в большую политику - кардинально сменила свой имидж. Фотокорреспонденты "Страны" увидели куму президента с совершенно новым цветом волос. Теперь нардеп от БПП не блондинка.

Она перекрасилась в карамельно-рыжий оттенок - один из трендов 2017/2018 годов.

Оксана Билозир на этой неделе в парламенте, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

На самом деле, в этом сезоне растет популярность теплых тонов волос, таких как - карамельный оттенок и цвет корицы. Последний включает в себя целый ряд медных и золотистых оттенков. Это может быть и глубокий рыжий с медными переливами, и светлый пшенично-медовый оттенок на каштановых и русых волосах.

Отметим, что Билозир не боится экспериментов. Много лет она носила светлые волосы разных оттенков и вот теперь решилась на кардинальные изменения.

Напомним, что кума Порошенко старается следить за модой. Как мы уже писали, в ее гардеробе очень много брендовых аксессуаров. К примеру, у нее есть клатч Louis Vuitton и сумочка Gucci.

Ляшко звонит по утрам Даниэлю

Но есть вещи и неподвластные времени.

Так, внимание фотокорреспондентов "Страны" привлек на этой неделе лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко. Обычно он принимает участие во всех дискуссиях в Раде, но на этот раз он уделял очень много внимания происходящему в его смартфоне.

Мы заметили, что в исходящих звонках - присутствовал контакт Даниэль. В 8.48 главный радикал звонил своему молодому другу.

Чаты и звонки Ляшко, фото: Аркадий Манн, "Страна"

Напомним, что Даниэль Лайс - это молодой спутник Ляшко во многих путешествиях. "Страна" первой рассекретила его личность еще в прошлом году. И, судя по всему, Ляшко по-прежнему в тесном контакте с этим молодым человеком.

Олег Ляшко с Даниэлем в Вене, фото: tabloid/facebook.com

Юноша учится в КНЭУ (Киевский национальный экономический университет). Эту информацию нам подтвердили как однокурсники парня (опознавшие его на фото), так и источники в окружении Ляшко. По их данным, в 90-е годы родители молодого человека переехали в Германию, но поступать Даниэль вернулся в Украину. При этом гражданство у него немецкое. Свою страничку на Facebook он ведет вяло, но на немецком языке. Здесь есть несколько личных фото, а основной массив - перепосты смешных видео.

Отметим, что Олега Ляшко вместе с Даниэлем видели неоднократно и в столичном Пассаже на Крещатике. Там они пили горячие напитки и ели десерты в одной из кофеен.

Позже главный радикал сам выкладывал у себя в социальных сетях фото с Даниэлем. В частности снимок из австрийской сосисочной.

Олег Ляшко, его кум Юрий Сухин и Даниэль, фото: facebook.com

Как писала уже "Страна", Олег Ляшко носит красный кашемировый шарфик почти за 10 000 грн.