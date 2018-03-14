37-летняя Татьяна Донец, депутат из "Народного фронта", которая недавно стала мамой - показала "Стране" первое фото дочки. Как мы уже писали, девочка появилась на свет 26 января в столичном родильном доме №7.

Замглавы парламентского Комитета по вопросам охраны здоровья рассказала "Стране", что вот-вот вернется на работу в Верховную Раду.

Беременная Татьяна Донец, фото: "Страна"

"Мое сердце, мой дом, мой график у этих ножек. Прошло полтора месяца со дня невероятно спонтанного появления доченьки. Она родилась на три недели раньше поставленной даты. И к моменту ее рождения у нас не было не то что люльки или коляски, даже ползунков не было. Искреннее «спасибо» подругам за спасение ситуации", - делится впечатлениями от материнства Донец.

На вопрос кто же ей помогает справляться с малышкой, Татьяна отвечает, что она очень благодарна своей маме, так как с хорошими нянями сейчас напряженка.

"Благо, мама души не чает во внучке, она занимает все без остатка ее время и пространство, чем очень помогает мне. Ведь няню в Киеве днем с огнем не сыщешь. Пришло понимание, что к сожалению, "институт бабушек" в Украине практически уничтожен. Если женщина выходит на пенсию в 60 лет (в среднем рожают с 24 до 28 лет), то с внуками бабушка поможет к десяти годам. С кем оставить ребенка? Через 2,5 месяца после родов нужно вернуться на работу, а если остаться в декрете до трех лет государство финансово не поддерживает. Как же грудное вскармливание? Когда сама стала мамой, пришло осознание глобальной незащищенности женщин", - объясняет нардеп.

Татьяна Донец с мужем Денисом Дзензерским, фото: "Страна"

Напомним, что 14 февраля 2016 года Татьяна вышла замуж за нардепа-соратника Дениса Дзензерского. Пара обвенчались в Храме всех святых кафедрального собора Воскресения Христового. Торжественное событие произошло очень романтично – в День всех влюбленных.

У Дениса Дзензерского есть двое детей от первого брака. Сын Александр и дочь Елизавета.