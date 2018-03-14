Легендарная певица София Ротару радует своих поклонников фотографиями со своего отпуска. Как оказалось, артистка отдыхала, как и президент Порошенко - на Мальдивах.

Вместе со звездой в жаркую страну отправилась ее младшая сестра - Аурика Ротару. Причем, на Мальдивы сестры Ротару улетели сразу на месяц и пока не собираются возвращаться обратно.

Ротару на Мальдивах, фото: instagram.com

София Ротару с сестрой арендовали два соседних бунгало, подальше от любопытных глаз, где по вечерам под шум океана пьют вино, сообщает "Комсомольская правда". Кроме того, у отеля Shangri-La's Villingili Resort & Spa есть личный, песчаный пляж, пейзажный бассейн, SPA-салон и 9-луночное поле для гольфа.

Осадчая и Горбунов в Турции

Телеведущие Катя Осадчая и ее супруг Юрий Горбунов в январе побывали в Южной Африке, а на днях вернулись со Стамбула. В Турции пара провела уикенд.

Осадчая и Горбунов в Стамбуле, фото: instagram.com

В весеннем Стамбуле пара фотографировалась рядом с достопримечательностями, а также много гуляла по городу. На снимках Осадчей с Горбуновым можно увидеть, что они побывали в султанском дворце и Голубой мечети.

Анна Седокова в ОАЭ

Седокова с детьми в Дубае, фото: instagram.com

35-летняя певица, актриса и ведущая Анна Седокова в отпуске в Объеденных Арабских Эмиратах находится со своими детьми: дочкой Алиной и сыном Гектором. Кроме того, что экс-солистка "Виа Гры" выложила фото с маленким сыном, она от его имени обратилась к своим подписчикам: "Привет! Меня зовут Гектор и я, кажется, похож на ребёнка из мультика "Босс-Молокосос" А ещё, хочу сказать большое спасибо за ваши ласковые слова про меня, маму и моих сестричек и ща вашу любовь. Маме очень приятно читать. Она раньше боялась нас показывать, а сейчас поняла, что больше этого делать не нужно. Мама очень гордится нами и нас очень любит. Вот сейчас я доем песок, пока она отвернулась к Алинке, а она увидит и все равно простит мне это. Я, конечно, уже не подарок как сын и становлюсь очень громким и проявляю свой невероятный характер! Но я просто хочу, чтобы меня услышали! Всё. Я пополз дальше есть песок. Пока, ваш Босс-Молокосос. Похож?"

Для своих подписчиков Седокова выложила селфи с пляжа, на котором блеснула своим декольте. Снимок собрал более 160 000 просмотров.

Как писала уже "Страна", певец Melovin не общается со звездами шоу-бизнеса и готовится зажечь Лиссабон.