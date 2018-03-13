Кортеж президента Петра Порошенко, который недавно сбил пенсионера, меняет количество автомобилей. То в нем пять, то семь-восемь и вот снова десять машин! Увеличилось и время, на которое ради него перекрывают движение транспорта.

Фотокорреспонденты "Страны" увидели, как ради беспрепятственного проезда гаранта в самом центре города на улице Крещатик регулировщики около семи минут задерживали автомобильный поток.

Около семи минут полицейский придерживал движение ради беспрепятственного проезда президента, видео: Изым Каумбаев, "Страна"

На пути следования каравана из десяти машин полицейские перекрывают движение на пять-семь минут вместо заявленных 30 секунд (ранее Управление госохраны уверяло, что ради правительственных кортежей новой власти останавливают потоки авто на полминуты).

Кортеж президента замыкает реанимобиль, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

В этот раз первой пролетела "кукушка" – машина с мигалками, которая "расчищает" дорогу. Следом за ней два идентичных представительских Mercedes с одинаковыми номерами госрегистрации, чтобы не было понятно, в каком именно авто сидит Петр Алексеевич.

Дальше охрана: на двух микроавтобусах Volkswagen с "рогами" (это устройства на крыше, которые перехватывают или подавляют сигналы), на двух легковых Volkswagen c проблесковыми маячками, на внедорожнике Toyota Land Cruiser.

Потом – полицейские на своем седане с мигалками. А вот – реанимобиль без красного креста и отличительных полос. Кстати, кортеж президента частенько ездит с сиреной и голосовыми предупреждениями.

Напомним, что кортеж Петра Порошенко позволяет себе ездить со скоростью 129 км/час и выезжать на встречную полосу, чтобы миновать заторы.