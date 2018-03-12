9 марта, в пятницу - президент Петр Порошенко провел встречу с блогерами, которые поддерживают его и его политику. Так называемые "поророхоботы" - авторы пропрезидентского полка и очень активные пользователи социальных сетей провели несколько часов за одним столом с гарантом.

Об этом стало известно из поста одного из самых ярых поклонников президента – Мирослава Олешко. Он выложил совместное селфи с Петром Алексеевичем. Позже факт встречи подтвердили и остальные ее участники. Блогеры наполнили социальные сети потоками восхвалений и водопадами лести.

"Страна" же в это время рассмотрела что носит президент Порошенко в повседневной жизни. И оказалось, что это вещи отнюдь не отечественного производителя.

Порошенко и Олешко, фото: facebook.com

На встречу со своими поклонниками Порошенко явился в свитере от французского дома мод Louis Vuitton. Джемпер мы узнали по характерной "шашечке" бренда и нашли его на официальном сайте.

Оказалось, что стоит вязанная вещь не много не мало - $735 или 19 250 грн по курсу НБУ на 12.03.2018 года.

Правда на сайте Louis Vuitton остались только две расцветки: черная и синяя. Именно такой же свитер, как у Порошенко - цвета графит (graphite) можно найти уже на онлайн-барахолках.

К примеру джемпер, который надевали один раз и он с маленьким пятнышком, но такой же расцветки, как выбрал Петр Алексеевич - стоит $495 или почти 13 000 грн.

По качеству это 100% хлопок, но бывают и варианты с примесью шерсти.

Легендарный пуловер с круглым вырезом, фото: amazon.com

Как писала уже "Страна", дети президента тоже любят брендовые вещи. В частности сын Михаил носит рюкзак МСМ за $595, а дочь Александра - сумку Michael Kors за $300.