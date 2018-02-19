Младший брат мэра Киева, боксер Владимир Кличко и его гражданская супруга Хейден Панеттьери отдыхают на пляжах Барбадоса, сообщает британский таблоид Daily Mail. Вместе с родителями папарацци сфотографировали и их дочку Кайю-Евдокию.

Владимир с дочкой, фото: instagram.com

Семья спортсмена была замечена на одном из пляжей тропического курорта. 41-летний Владимир и американская актриса 28-летняя Хейден Панеттьери отпраздновали в теплых краях День святого Валентина.

Во время отдыха Кличко-младший игрался с дочкой, загорал, занимался дайвингом. Также семейство каталось на на яхте.

Владимир, Хейден и Кайя-Евдокия на пляже Барбадоса, фото: instagram.com

Напомним, что Владимир с семьей проживают в Америке. В недавнем интервью Кличко признался, что хочет второго ребенка. Отметим, что украинец и американка так и не узаконили свой брак.

Семья Кличко-младшего, фото: instagram.com

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