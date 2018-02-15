49-летний шоумен, актер и телеведущий Антин Мухарский решил покинуть Украину и уже выехал в Европу, где будет просить политического убежища в одной из стран ЕС. Об этом многодетный отец Мухарский написал на своей странице в социальной сети Facebook.

На момент публикации статьи пост Антина лайкнуло больше семи тысяч человек и поделилось им более трех тысяч пользователей "Фейсбука".

Что произошло?

"Если вы читаете эти строки, это означает, что я уже пересек государственную границу Украины и нахожусь в одной из стран Европы, где, вероятнее всего, в ближайшее время попрошу политического убежища", – написал Мухарский.

По словам телеведущего, его сделали "главным злостным алиментщиком страны", но он подчеркивает, что у него нет долгов перед своими детьми.

"Это решение стало совершенно спонтанным, ведь я до последних минут своего пребывания в Украине ждал и верил в то, что меня услышат те чиновники, к которым я обращался лично и на которых возложена ответственность за соблюдение законности в этой стране. Я писал открытые письма представителю президента в Верховной Раде Ирине Луценко и министру юстиции Павлу Петренко, я обращался с официальными заявлениями во все возможные институты, которые занимаются соблюдением справедливого судопроизводства в Украине", – отметил он.

Мухарский говорит, что уже четыре года Оболонский райсуд рассматривает его иск об алиментах, но так и не принял решения. А принятый новый закон об усилении ответственности для неплательщиков алиментов подстегнул его к решению покинуть Украину.

Развелся Мухарский с телеведущей Снежаной Егоровой в феврале 2016 года.

Напомним, что у Антина и Снежаны трое общих детей: два сына – Андрей (2006 г. р.) и Иван (2012 г. р.) и дочь Арина (2010 г. р.).

Снежана Егорова и Антин Мухарский, фото: facebook.com

Однако мы нашли решение суда об обязательстве телеведущего Антина Мухарского ежемесячно выплачивать алименты его детям. После принятия закона об алиментах Мухарский покинул Украину, потому что больше не смог выплачивать эту сумму.

Ранее шоумен заявлял, что в 2013 году "имел неосторожность" подписать брачный контракт, согласно которому должен был платить ежемесячно алименты в размере $3000 (по тысячи на каждого ребенка).

Однако в постановлении суда говорится, что шоумен обязан, согласно брачному договору, платить 24 000 гривен (по 8000 на одного ребенка), что сейчас составляет даже меньше тысячи долларов. То есть, суд отказался пересчитывать гривни по актуальному курсу.

"К тому же условиями заключенного договора о финансовом обеспечении детей общий размер алиментов, подлежащих уплате, выражен в национальной валюте Украины. Порядок перерасчета размера алиментов в зависимости от изменения курса доллара США к гривне сторонами не предусмотрен. Уплата алиментов ответчиком преимущественно производится в гривне. Ссылка истца на то, что размер алиментов должен быть определен, исходя из текущего курса доллара США к гривне на момент оплаты, правового значения для решения данного спора не имеет", – говорится в решении суда.

В то же время сам Мухарский требовал сократить выплаты на одного ребенка с прежних 8 тысяч гривен до двух. Однако суд отклонил это требование.

Голым в суд

Более того, Антин Мухарский на одно из заседаний Оболонского суда явился голым. Он даже повесил трусы на двери суда. Прикрываясь только бумажкой с обвинениями, Мухарский на камеру заявил, что иск к бывшей жене, ведущей Снежане Егоровой, о пересмотре суммы алиментов и разрешении на встречу с детьми суд рассматривает уже три с половиной года.

Голый Мухарский в суде, видео: ТСН

Имущество Антина Мухарского арестовано из-за долга

Отметим, что в начале января стало известно, что имущество актера Антина Мухарского арестовано из-за долга по алиментам в 400 тысяч гривен. Об этом в интервью "5 каналу" сказала первый замминистра юстиции Наталья Бернацкая.

"В случае Антина Мухарского – не платились алименты, задолженность накопилась около 400 тысяч гривен за все время, и было арестовано его имущество", – сказала чиновница.

Она отметила, что часть арестованного имущества уже продана, а именно: автомобиль с изображением Мухарского и его бывшей жены, актрисы Снежаны Егоровой.

Чем известен Антин Мухарский?

В марте 2015 года Мухарский указом вице-премьера и министра культуры Вячеслава Кириленко был назначен на должность внештатного советника. До этого же он отказался от должности заместителя министра культуры. Спустя пару месяцев он отказался и от должности советника, чтобы не дискредитировать Минкульт своей "в определенной мере одиозной персоной".

Мухарский выступал под псевдонимом Орест Лютый. Исполнял националистические песни. Иногда весьма радикального толка.

Орест Лютий – "РОСІЯН В ДОНБАСЕ НЕТ", видео: youtube.com

В декабре 2017-го он сообщил о прекращении деятельности эстрадного проекта "Орест Лютый".

"Проект "Орест" закрыт. Он уже отзвучал, и смею думать, что он вошел в резонанс с эпохой. Я в свое время говорил на концерте, что мы с песнями навлекли революцию и войну, пришло время навлечь счастье, благополучие и взаимопонимание", – отметил актер.

Год назад Мухарский заявил о необходимости перехода украинского языка на латиницу, чтобы "приблизить его к международному сообществу".

Сыграет Бандеру. Или не сыграет?

Летом 2018 года режиссер Дмитрий Мухарский начнет съемки фильма "Я – Бандера", посвященного идеологу украинского национализма. Роль Бандеры сыграет сын режиссера – Антин Мухарский. А может уже и не сыграет, в свете новых событий.

В фильме будут показаны три периода жизни Бандеры: мальчика семи-восьми лет, который поет в церкви "Аве, Мария", юноши от 17-18-ти до 24-х лет и периода от второго суда и до конца жизни.

Режиссер также отметил, что сегодня есть проблема с финансированием проекта. Часть средств, для начала, обещают украинцы из Германии, но есть надежда на украинскую диаспору из Канады и США, на украинский бизнес и государственную поддержку, поскольку тема – патриотическая, актуальная.

Личная жизнь: брак с Егоровой

С 2006 года был женат на украинской телеведущей Снежане Егоровой, с которой воспитывал троих детей. У Егоровой также были двое детей от предыдущего брака с режиссером Семеном Егоровым – дочери Александра и Анастасия.

У самого Антина тоже есть дочери от предыдущих отношений – София и Иванна.

Два года назад они развелись, все дети остались с матерью. Со слов самого Мухарского, экс-супруга при разводе называла его "подонком" и "национал-фашистом".

После развода Антин и Снежана долго не могли поделить детей. Егорова не пускала в дом своего бывшего супруга, так как он пытался говорить с их детьми на украинском языке.

"Этот ад длится уже четыре года", – написал Мухарский на своей странице в Facebook, опубликовав видео ссоры с бывшей женой. На записи Егорова сообщает ему на русском языке, что в ее доме существуют определенные правила, которые он должен соблюдать.

"Мои дети говорят на русском языке", – заявляет она Мухарскому. В разговоре с экс-супругом она периодически переходит на украинский язык, повторяя свое желание слышать у себя в доме русскую речь.

"Я родил их в Киеве и буду говорить с ними на языке той страны, в которой они живут", – говорит актер Снежане Егоровой, на что она устало отвечает: "Котичек, не гони беса".

Новая жена Елизавета

В июне 2017 Мухарский заявил, что искусствовед Елизавета Бельская – его жена, и опубликовал снимок обручального кольца на ее руке.

Мухарский и Бельская, фото: facebook.com

"Говорят, я ушел к любовнице. Как уже только ни обзывали мою любимую жену Елизавету Бельскую всевозможные черноротые тетки, а она знай себе смеется: "Боже, как они завидуют нашему счастью". Действительно, нам нечего прятать. Я не "прыгал ни к кому в постель" и не бросал на произвол судьбы "мать-героиню", – отметил он.

Также Мухарский признался, что отношения с Бельской начались у него через три месяца после развода с его предыдущей женой, телеведущей Снежаной Егоровой.

Мухарский и его супруга Елизавета Бельская, фото: facebook.com

Выехала ли Бельская в Европу вместе с мужем – на данный момент неизвестно.