После того, как Сергей Приходько, заместитель премьер-министра РФ попал в секс-скандал вместе с олигархом Олегом Дерипаской, девушка из эскорта Настя Рыбка проснулась знаменитой.

Модель, после обнародования информации о ней Алексеем Навальным стала всенародно знаменитой. Видимо, чтоб укрепить свою славу она обвинила Приходько и Дерипаску в групповом изнасиловании на яхте и потребовала, чтобы последний женился на ней. Вскоре Рыбка уточнила, что это была шутка, но, видимо, поздно.

Так как Олег Дерипаска подал на Рыбку, а точнее Анастасию Вашукевич (настоящее имя) в суд. Усть-Лабинский суд Краснодарского края России рассмотрит иск российского олигарха 1 марта. И пока адвокаты готовятся к судебному заседанию, "Страна" решила собрать все, что известно об охотнице на богатых мужчин.

Настя Рыбка, фото: instagram.com

Сирота из Бобруйска

Как сообщается в интернет-энциклопедии "Википедия", Анастасия Вашукевич родилась 27 февраля 1996 года в городе Бобруйск (Беларусь).

Заочно окончила Мозырский государственный педагогический университет имени И. П. Шамякина, по специальности учитель биологии.

По другим сведениям ее дата рождения - 27 февраля 1997 года. Об этом она пишет в своей книге про события 2016 года: "сотрудник модельного агентства пригласил на встречу с помощницей олигарха, которая снабжала моделями богемную тусовку. Нужны девушки до 20 лет, и я соврала ему, что мне 19."

Согласно своей же книге, жила в двухкомнатной квартире с приемной матерью-хирургом, впоследствии мать умерла. Своих настоящих родителей она никогда не видела.

В Москве девушка с ее собственных слов занимается коучингом, работает моделью, и проводит тренинги по соблазнению. В своих интервью Настя Рыбка рассказывает, что лично соблазнила не менее шестерых долларовых миллиардеров.

Также Настя участвовала в нескольких показах мод. Она появилась в показах дизайнеров Андрея Пономарева и Оксаны Негода.

Алекс Лесли (слева) и Рыбка в постеле с евро и мужчиной, фото: instagram.com

Ученица Алекса Лесли

Также известно, что она является ученицей Алекса Лесли, который проводит секс-тренинги. Лесли известен тем, что организовал инсценировку своей гибели в Таиланде, чтобы избежать уголовной ответственности. По некоторым данным, у него есть свои "добровольные наложницы", в число которых как раз и входят Настя Рыбка и некая Саша Травка.

Настя Рыбка (вторая слева) во время акции в поддержку Харви Вайнштейна, фото: instagram.com

В прошлом году девушка участвовала в акции у американского посольства в Москве. Во время организованного ею мероприятия, она с другими обнаженными девушками выступала в поддержку Харви Вайнштейна, которого обвинили в сексуальных домогательствах. Принимала участие еще в нескольких акциях, занимаясь публичным сексом. Была арестована на 7 суток.

Вашукевич-Рыбка так же говорила, что принимала участие и в "благотворительной акции", в ходе которой "утешала" беженцев, нуждающихся в женской ласке, вместе с другими девушками. С ее слов, в ходе этой акции они "спасли" не менее 20 человек.

Рыбка в кровати с темнокожим мужчиной, фото: instagram.com

Охотница на мужчин

Весной 2017 года девушка дала интервью в программе "Откровенно с Оксаной Байрак" на телеканале ТВЦ, где сообщила, что является профессиональной охотницей за мужчинами.

Мужчины предпочитают охотниц или дичь? Откровенно с Оксаной Байрак, видео: youtube.com

После выхода из следственного изолятора девушки решили продолжить свою скандальную деятельность. Но теперь их заинтересовала политика. Они ворвались в штаб Алексея Навального в вызывающих нарядах. Вскоре их выдворили из офиса, но Навальный все же решил выяснить, кто же это все-таки был. В итоге было проведено журналистское расследование, которое Навальный опубликовал на собственном сайте и канале в YouTube.

Настя Рыбка, фото: instagram.com

Несмотря на то, что в книге Насти Рыбки все имена изменены, проанализировав "Инстаграм" девушки, стало понятно, что под миллиардером она имеет в виду Олега Дерипаску. Была сопоставлена масса фактов – фотографии, видео, геолокации. Отметим, что многих снимков в фотоблоге скандалистки уже нет.

Рыбка и Дерипаска, фото: instagram.com

Как оказалось, в августе 2016 года Настя Рыбка присутствовала на яхте миллиардера Олега Дерипаски под названием Elden. Также на этой яхте был и заместитель председателя Правительства Российской Федерации Сергей Приходько или крайне на него похожий человек.

Хочет встречу с Путиным

Также в своем микроблоге Рыбка назначила личную встречу Владимиру Путину, сказав, что у нее есть для него масса "полезной" информации о его сотрудниках и о нем лично.

Девушка рассказала, что за последние 2 года она накопила большой опыт в "манипуляциях над высокопоставленными людьми, общественным мнением" и хотела бы поделится этой информацией с Путиным.

"Поэтому я назначаю личную встречу Владимиру Владимировичу Путину. Буду очень рада с ним познакомиться, и поделится той инфой, которая у меня есть касаемо его сотрудников, служащих и его лично".

Настя Рыбка, фото: instagram.com

Рыбка дала представителям Путина неделю на то, чтобы связаться с ней и согласовать детали встречи.

Как сообщала "Страна", в России могут заблокировать Instagram и YouTube из-за скандала Рыбки с Дерипаской. Согласно постановлению, 14 постов в Instagram и 7 видеороликов на YouTube были внесены в список сайтов с запрещенной информацией, что следует из реестра Роскомнадзора.

Также мы писали, что у Дерипаски назвали "заказными" расследования Навального и пригрозили судом.