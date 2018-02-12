Внефракционный депутат Виктория Пташник - беременна. 35-летняя нардеп появилась в зале парламента с округлившимся животиком. Для Виктории и ее супруга это будет второй ребенок, так как они уже воспитывают сына Евгения.

Виктория Пташник возле своего рабочего места в парламенте, фото: facebook.com

Судя по снимкам, что сделали фотокорреспонденты "Страны", Пташник еще находится на 4-5 месяце беременности.

Сама депутат свою беременность не комментирует.

Беременная нардеп Пташник, фото: Аркадий Манн, "Страна"

В интервью порталу Womo, Пташник рассказывала, что в декретном отпуске, после рождения сына Жени, которому в этом году исполнится 8 лет - пробыла год: "Честно говоря, переживала его сложно, была бы моя воля, я бы очень быстро вышла из декрета. Мне казалось, что все юристы вокруг развиваются профессионально, растут, законодательство меняется, а я все пропускаю и занимаюсь одним и тем же. В общем, ощущение "дня сурка" присутствовало. Но почему я не вышла из декрета раньше? Во-первых, мое чувство гиперответственности не позволило мне уйти от ребенка и не дать ему то, что для него важно. Плюс я считаю, что грудное вскармливание нужно сохранить до года. Мы полностью несем ответственность за наших детей, поэтому как минимум должны побыть рядом с ребенком первый год его жизни, чтобы он чувствовал контакт с родителем, его тепло. Я уверена, что то, что мы получаем потом, мы закладываем в этот год".

Также нардеп уточнила, что с мужем Александром познакомилась еще в университете им. Т.Шевченко. Он тоже юрист, как и Виктория. Вместе уже больше 15 лет.

Как мы уже писали, в конце января мамой стала нардеп от "Народного фронта" Татьяна Донец. По информации "Страны", дочь 37-летней Донец и ее мужа нардепа-соратника Дениса Дзензерского появилась на свет в Киевском городском роддоме №7, который нардеп выбрала из-за хорошей репутации и близости к дому.