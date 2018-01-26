Пока в Швейцарии продолжается Всемирный экономический форум, на время которого президент Порошенко поселился в номере с потолками из кристаллов Swarovski и обоями с золотым напылением, а экс-генпрокурора Шокина заметили в аэропорту Цюриха, звезды шоу-бизнеса на каникулах в теплых краях.

"Страна" посмотрела, куда в отпуск отправились знаменитости.

Астафьева в Таиланде

Певица Даша Астафьева (экс-солистка группы Nikita) не успела вернуться с Бали, где у нее обезьяна украла телефон - сразу же улетела в Таиланд.

Астафьева на отдыхе загадала желание у деревянных фаллосов, фото: instagram.com

Тут она наслаждается пляжным отдыхом и успела посетить необычное место. В священной пещере с деревянными фаллосами на пляже Прананг, она загадала желание.

"Загадала возле каждого", - написала Астафьева в своем фотоблоге под снимком.

Напомним, что Артема Кима, жениха Астафьевой задержало НАБУ по подозрению в присвоении 27 млн грн. До 26 января он находится под домашним арестом.

Осадчая и Горбунов в Южной Америке

Телеведущие Катя Осадчая и ее супруг Юрий Горбунов провели свои зимние каникулы в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты). После они отправились в Южную Африку.

Катя Осадчая в отпуске, фото: instagram.com

В Кейптауне Катя и Юрий поднялись на Столовую гору. Она расположенная к юго-западу от центральной части города на южном берегу бухты Столовая, одна из визитных карточек этого места. Высота горы 1085 м над уровнем моря.

Осадчая и Горбунов в Кейптауне, фото: instagram.com

Дорн в штатах

Певец Иван Дорн на днях презентовал свой клип. Видео артист снял в Нью-Йорке на камеру мобильного телефона Samsung Galaxy.

В видеоролике очень много кадров, где Дорн снимал сам себя.

Иван Дорн в Нью-Йорке, фото: YouTube

За четыре дня клип на песню Preach набрал 312 145 просмотров.

Сестры Ефросинины в Италии

Телеведущая Маша Ефросинина вместе с младшей сестрой Лизой Ющенко (бывшая жена Андрея Ющенко) отправилась в Рим, чтобы там отметить юбилей мамы.

Лиза и Маша вместе с мамой в Риме, фото: instagram.com

Людмиле Павловне исполнилось 60 лет, в честь этого дочки устроили ей сюрприз.

Как писала уже "Страна", мамы нардепов Ляшко и Лозового купили квартиры в элитной высотке на Печерске.