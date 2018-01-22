19 января православные отпраздновали Крещение. Многие начали этот день с торжественного моржевания в ледяной воде Днепра. Особенно удивил социальные сети групповой заплыв чиновников КГГА во главе с мэром Виталием Кличко.

Виталий Кличко перед нырянием, фото: facebook.com

Столичный градоначальник Виталий Кличко окунулся в прорубь в парке "Наталка" (Оболонская набережная). Причем сделал это вместе с главами столичных районов, заместителями председателя КГГА и некоторыми депутатами Верховной Рады и Киевсовета.

На своей странице в соцсети Facebook, мэр поспешил отметить, что это была не принудительная акция, но предложение прозвучало именно от него.

В это же время, именно 19 января, Наталья Кличко, жена мэра была уже в Великобритании. Она выложила фотографии со своей прогулки по Лондону.

Наталья Кличко в Лондоне, фото: facebook.com

"Новый год, новые люди, новые идеи, новые ожидания... Всем прекрасного уикенда", - пожелала супруга мэра 19 января своим подписчикам.

Напомним, что Наталья Кличко вместе с детьми: Максимом и Лизой-Викторией живут в Германии. Здесь сын и дочь мэра учатся в Международной школе Гамбурга (International School of Hamburg). Эта школа считается одной из самых дорогих среди частных немецких общеобразовательных заведений, где стоимость обучения в год колеблется от 300 000 грн до 580 000 грн.

Наталья Кличко занимается в Германии карьерой певицы. В прошлом году она записала дебютный альбом "Обнаженная душа" и уже гастролировала с ним по городам Германии.

Как указано на официальном сайте певицы Кличко, в Европе ее карьерой занимается агентство KüsterCom (Гамбург). Ее продюсер Сабина Брингманн (Sabine Bringmann) продвигает новичков.