На днях президент Украины Петр Порошенко вместе с первой леди Мариной провели ежегодный дипломатический прием в Мариинском дворце, открытом после реконстуркции.

На мероприятие были приглашены главы дипломатических представительств иностранных государств и международных организаций, аккредитованных в Украине.

В социальных сетях пользователей взволновало два вопроса: что за форма на воинах почетного президентского полка и как выглядит Мариинский дворец после реконструкции. "Страна" попыталась разобрать оба пункта.

Почетный полк президента носит парадную форму еще со времен Ющенко

Как оказалось, форма почетного караула не менялась со времен президентства Виктора Ющенко. Вот снимок, где Ющенко с женой Катериной Чумаченко в Мариинском дворце до реконструкции, а форма на воинах та же, что и несколько дней назад.

Катерина Чумаченко и Виктор Ющенко, фото: facebook.com

В "Фейсбуке" предполагают, что "почетный караул одет в форму подозрительно похожую на форму Лейб-гвардии Новороссийского казачьего полка Его Императорского Величества Российской империи".

В комментариях пишут, мол, "головной убор интересный. Кавказская папаха, к которой привязаны носок для Санта-Клауса и прихватка для штор с балдахином" и что "у каждого цирка свои костюмы..."

Однако, как отмечает пользователь "Фейсбука" Алексей Селиванов, что "это была попытка создать церемониальную парадную форму на основе формы Черноморской казачьей сотни Российской Империи. Но в процессе дошло, что слишком российская получается, ободрали русские петлицы и галуны и вместо них налепили "гилкы калыны" и т.п.

"Страна" нашла форму Черноморской казачьей сотни Русской императорской армии и стоит отметить, что действительно сходство есть. Хотя и не на 100 процентов.

Черноморское казачье войско в эпоху Наполеоновских войн 1805–1815 гг, фото: museum.ru

Судя по обложке журнала "Комуфляж", посвященной 45-летию президентского полка, форма не меняется вот уже 11 лет, так как издание датируется 2007 годом.

Обложка журнала "Камуфляж" за ноябрь 2007 года

Марина Порошенко в платье 7-летней давности

Кстати, пользователей социальной сети так же заботит вопрос, не выросла ли Марина Порошенко из платья, потому что оно на нее маловато.

Марина и Петр Порошенко на приеме, фото: president.gov.ua

Как сообщил сайт ТаблоID, жена президента поддержала отечественного производителя. Бежево-золотистое кружевное платье от львовского дизайнера Оксаны Мухи.

В пресс-службе Марины Порошенко уточнили, что платье было куплено в 2011 году.

Как выглядит Мариинский дворец в Киеве после 10-летней реконструкции

После длительной реконструкции в столице открыли Мариинский дворец. Это церемониальная резиденция президента Украины.

Мариинский дворец после постройки и сегодня, фото: president.gov.ua

Реставрация дворца началась еще в 2007 году, а на ремонтные работы было потрачено более миллиарда гривен.

"Мариинский дворец после реконструкции выглядит просто замечательно. Снег за окном добавляет эффект зимней сказки… Это прекрасно, что традиция дипломатических приемов в Мариинском возвращается", – написала у себя в социльной сети Ирина Геращенко, первый вице-спикер Верховной Рады.

Лестница в Мариинском, фото: facebook.com

Хотя, как заметили многие пользователи соцсети, Ирина Геращенко опубликовала фото, на котором видно, как мужчину на инвалидной коляске затаскивают по лестнице дворца.

Это значит, что здание не предусмотрено для маломобильных групп населения.

Один из залов Мариинского, фото: president.gov.ua

Мариинский дворец находится рядом со зданием Верховной Рады.

Дворец в Царском саду был заложен по заказу императрицы Елизаветы Петровны в 1744 году, а возведен к 1752 году. Проект в стиле барокко был разработан архитектором Бартоломео Растрелли.

Новогодняя елка во дворце, фото: president.gov.ua

Во время Второй мировой войны дворец сильно пострадал и был отреставрирован в конце 1940-х годов. Вторая крупная реставрация была произведена в 1980-е годы.

А последняя — с 2007 по 2017 год.

Как писала уже "Страна", Петр Порошенко провел отпуск на Мальдивах и эту информацию спустя некоторое время подтвердила пресс-служба гаранта.

Также мы сообщали, что лидер радикалов Олег Ляшко отдыхал этой зимой в ОАЭ.