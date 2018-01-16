Сегодня, 16 января депутаты вышли на работу. Верховная Рада вернулась с зимних каникул и теперь будет работать в обычном режиме - неделя через неделю.

Тем временем, "Страна" разузнала, как некоторые политики и чиновники проводили выходные дни.

Олег Ляшко традиционно с кумом

Лидер "Радикальной партии" в прошлом году зимой он на 10 дней летал в Таиланд и по возвращению заявил "Стране", что отдых обходится там в $30 за сутки. Отдыхал он вместе с кумом и соратником Юрием Сухиным (Ляшко крестил Бронеслава, сына Юрия).

По нашей информации, в этом году родственники полетели в ОАЭ (Объедененные Арабские Эмираты, страна на Аравийском полуострове). Провели они здесь 8 дней: со 2 по 10 января. Именно в жаркой стране друзья отметили День рождения Юрия (9 января).

В этот день Ляшко разметил на своей страничке в соцсети фото поцелуя с Сухиным. Правда снято оно было явно не в ОАЭ.

По возвращению домой, Олег Ляшко сразу же выставил фото из своего обсобняка в Конча-Заспе. Вместе с женой Роситой он праздновал Старый Новый год.

Олег Ляшко и Росита Сайранен, фото: facebook.com

Напомним, что по версии "Страны", именно Олег Ляшко стал путешественником 2017 года. Лидер "Радикальной партии" только за первых восемь месяцев 2017-го отдыхал 42 дня.

Список стран, где отдыхал народный депутат очень обширный: Таиланд, Швейцария, Австрия, Израиль, Франция, Хорватия, Испания, Германия.

Лещенко, Аваков и Гелетей побывали в Италии

Народный депутат от БПП Сергей Лещенко и его жена Анастасия Топольская новогоднюю ночи провели в Риме, а потом улетели в Лондон. Дело в том, что супруга нардепа под бой курантов работала.

"Я выступала в Риме и Лондоне в Новогоднюю ночь. А Сергей летал со мной. Я работала, он танцевал", - рассказала "Стране" диджей Настя (DJ Nastia). Отметим, что Лещенко поклонник электронной музыки, а его избранница - известный по всему миру диджей.

Судя по фотоблогу Instagram министра внутренних дел Арсена Авакова, он провел отпуск тоже в Италии. Арсен Борисович выкладывал множество снимков из разных регионов.

Если верить отметке геолокации, которую поставил Арсен Борисович, то находился он в Алатри. Это город в итальянском регионе Лацио, население которого около 28 тыс. человек. Центр города расположен на вершине холма.

Однако в комментариях, министра призывали уже возвращаться домой, мол "все на работу вышли уже".

Валерий Гелетей, глава Управления государственной охраны Украины тоже выбрал для отпуска Италию. По инфрмации "Страны" 2 января, Гелетей вместе с младшим сыном Виктором и женой отправился на неделю в Рим.

Наши источники сообщили, что только за проживание чиновник заплатил €4000-5000.

Отметим, что это не первый отпуск и выезд за границу чиновника и членов его семьи за последние полгода. Источник из близкого окружения к семье сообщил, что в июле месяце на неделю Гелетей все в том же составе вылетал в Турцию.

Вернувшись из Турции, через несколько дней, а именно 15 июля, в том же составе семья Гелетея посетила Венецию.

Порошенко на Мальдивах

Как мы уже писали, президент Петр Порошенко со своими близкими новогодние праздники встретил на Мальдивах. Об этом сообщил адвокат Андрей Смирнов.

"Позвонил знакомый, сообщил, что Президент воюющей страны Порошенко отлично провёл новогодние праздники на Мальдивах в кругу семьи и гостей. Поздравления, фейерверки, Слава Украине!" – написал он на странице в Facebook.

Отметим, что в 2016 году президент Петр Порошенко уже отдыхал на Мальдивских островах.

Тогда он улетел чартерным рейсом. По крайней мере так утверждали ряд СМИ и рассказал в эфире телеканала ZIK народный депутат Сергей Лещенко. Там на вилле он провел пять дней. Аренда апартаментов на приватном острове стоит порядка $25 тыс. в сутки. Якобы именно там он отмечал и один из своих дней рождения. Прилетал сюда с супругой Мариной, сыном Алексеем, невесткой Юлией и внуками.

Жена Тигипко в Индии и Альпах

Виктория Тигипко, президент Одесского Международного кинофестиваля зимой успела уже побывать в двух странах. Рождество она отмечала в Индии, а затем с детьми отправилась в Альпы.

Судя по фото в ее Instagram, вместе с тремя детьми жена украинского политика и олигарха Сергея Тигипко полетала над Монбланом. А потом, очевидно, семейство спустилось кататься на лыжах.

Дети Сергея и Виктории Тигипко, фото: instagram.com

Как известно, в семье Тигипко трое детей: дочь Ася, старший сын Тимофей и младший - Леонтий.

"Страна" уже писала о том, что звезды шоу-бизнеса для отпуска выбрали теплые края: Ани Лорак Мексику, а Оля Полякова - Шри-Ланку.