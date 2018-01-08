8 января умер рок-музыкант и байкер Шонн Карр, которого в Украине знают как бывшего зятя Евгении Тимошенко, дочери лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко.

Ему было всего 49 лет.

Родился Карр в Великобритании 10 августа 1968 года. Однако прославился он благодаря Украине. Точнее, своей женитьбе на дочери самой известной украинской женщины, экс-премьер-министра Юлии Тимошенко.

Карр и Евгения Тимошенко познакомились в Египте. Однако их роман расцвел в Великобритании, где дочка Тимошенко, которую в семье называют Жужей, тогда училась. Карр в это время жил в гражданском браке и имел дочь.

Через пять месяцев после знакомства Карр приехал в Украину. А там была в разгаре Оранжевая революция, одним из моторов которой была видная оппозиционерка Юлия Тимошенко, позже ставшая премьер-министром.

О романе Жужы и Шона Карра заговорили еще летом 2005 года. Тогда это известие поразило многих. Дочь одного из самых влиятельных политиков страны крутит роман с британским рокером с неоднозначной репутацией.

Некоторое время семья не комментировала выбор дочери, но, по итогу, решила ему не сопротивляться.

1 октября 2005 года Карр поженился с Евгенией Тимошенко. На тот момент ему было 37 лет, а ей 25. Чтобы обвенчаться, Карру пришлось принять православие.

Густо покрытый татуировками рокер, который работал сапожником в Лидсе, вряд ли в глазах Юлии Тимошенко составлял отличную пару для ее дочери. Тем не менее, она приняла его в семью и назвала его "добрым, образованным и одухотворенным человеком".

На свадьбе Шона Карра главной звездой была сама Юлия Тимошенко

Карр и Тимошенко открыли в Киеве ресторан Ciro’s Pomodoro. Но, похоже, Шону больше было по душе кататься по Украине на мотоцикле Harley Davidson в компании похожих на него ребят и выступать со своей группой Death Valley Screamers ("Вопящие в Долине смерти" по-русски). При этом он держался в стороне от украинской политики, тем более, вскоре она стала приносить беды в семью Тимошенко.

Против экс-премьера выдвинули ряд обвинений, и она была осуждена 11 октября 2011 года.

В марте 2012-го ее дочь разошлась с Карром. "Брак.., как говорят, страдал от напряженной борьбы Евгении над очищением имени ее матери", - писала Belfast Telegraph.

Евгения Тимошенко (в центре), фото: facebook.com/arsen.avakov.1

В августе 2013 года Карр женился в третий раз. На этот раз его избранницей была 31-летняя соотечественница Мэри Хилл.Свадьбу гуляли в Кишиневе, куда приехали его друзья из мотоклуба "Падонки". Шуточную церемонию венчания тогда провел байкер из Донецка Александр Сирота.

8 января 2018 года именно он сообщил через свою страницу в Фейсбуке о смерти Карра. "Сегодня умер наш одноклубник Шон Карр! Светлый человек и настоящий "падонок"! RIP . Покойся с Миром, брат!" - написал Сирота.

Как уточнил он в комментарии "Стране", скончался Карр в Праге. Печальную весть донесли общие друзья.

На странице Death Valley Screamers в Фейсбуке сказано, что Карр умер во сне в 10 утра 8 января 2018 года. Его дочь Чарли была с ним.

Однако Сирота сообщил другую версию: утром Карру стало плохо, и его забрала скорая помощь. "Причину его смерти назовет судмедэксперт", - отметил он в комментарии "Стране".

Где упокоится экс-зять Тимошенко, одноклубник Карра не знает. На вопрос поедет ли он на похороны, Сирота ответил: "Все будет зависеть от того, где его будут хоронить".

В сообщении на странице Death Valley Screamers также отмечается: "Он (Карр) горячо любил Украину и вернулся, чтобы быть вместе со своими братьями по мотоциклу "Падонки" и запустить клуб в Праге".

Кроме дочери, у Карра остался сын Джекс.

Напомним, в конце декабря 2014 года Евгения Тимошенко во второй раз вышла замуж за бизнесмена Артура Чечеткина. У них родилась дочь.