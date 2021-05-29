На этой неделе футбольный клуб "Шахтер" отмечает свое 85-летие. По этому поводу из его истории вспомнили, кажется, все. Но все-таки есть там факты, известные в гораздо меньшей степени, чем обычный информационный мейнстрим. Мы выбрали 10 таковых.

1. А мог бы быть "Динамо"

Первым названием "Шахтера", образованного в 1936 году, был "Стахановец". Но все могло случиться иначе, и команда из города Сталино в чемпионате страны могла называться совершенно по-другому. Дело в том, что в первой половине 30-х годов сильнейшей командой города считалось "Динамо". И накануне первого клубного чемпионата СССР, который состоялся в том же 1936-м, рассматривался вариант названия "Динамо".

Но в итоге, профсоюзными боссами был продавлен другой вариант, и советский футбол получил "Стахановца", а потом – "Шахтер".

2. Породили клич

Есть версия, что именно на матче "Стахановца" впервые в Союзе болельщики стали скандировать популярный впоследствии клич "Мо-лод-цы!". Эту историю оставил в своих воспоминаниях известный футбольный статистик Константин Есенин, сын великого русского поэта. По это словам, это произошло 6 июня 1941 года в Москве, на матче со столичным "Динамо".

Гости из Донбасса по всем статьям разделались с хозяевами - тогдашними чемпионами СССР. После матча, пораженные слаженной и самоотверженной игрой гостей, московские болельщики не могли удержатся от восторженной "кричалки".

3. Засядько - Ахметов сталинской эпохи

Впервые призером чемпионата СССР "Шахтер" стал в 1951, взяв "бронзу". Это был первый подобный успех для представителя областного центра – до этого медали союзного первенства брали только команды Москвы или столиц республик.

Беспрецедентный взлет "Шахтера" стал возможен благодаря мощному финансированию, которое обеспечил команде министр угольной промышленности Александр Засядько.

Можно сказать, что он также как и Ринат Ахметов создал в Донецке суперклуб – конечно, весьма скромный по масштабу, но со звездой союзного значения, форвардом Александром Пономаревым. По слухам, Засядько переманил знаменитого игрока в Сталино, пообещав ему квартиру… в Москве.

4. История с кубком СССР

"Шахтер" создал еще один прецедент – первым из представителей областных центров взяв Кубок СССР. Это донецкая команда смогла сделать в 1961, победив в финале лучший тогда футбольный коллектив СССР – московское "Торпедо".

Любопытно, что небывалый триумф обеспечил бывший киевский тренер Олег Ошенков, известный среди прочего еще и тем, что именно при нем был привлечен в первую команду "Динамо" будущий гений футбола Валерий Лобановский.

5. Конкуренция двух секретарей

В 60-х годах покровителем "Шахтера" был первый секретарь областного комитета КПУ Владимир Дегтярев, который делал для команды все, что только было в его силах, даже добился, чтобы полтора года в ней отыграли знаменитые друзья-киевляне Валерий Лобановский и Олег Базилевич (кстати, именно в Донецке оба и закончили свои карьеры игроков).

Одной из сильнейших мотиваций для Дегтярева было "умыть" главного конкурента - главу соседней Ворошиловградской (Луганской) области Владимира Шевченко.

В конечном итоге, однако, несмотря на все кубковые победы, Дегтярев потерпел в этом соревновании поражение.

В 1972 "Заря" совершенно неожиданно стала чемпионом СССР. Что было еще более унизительно для Дегтярева, "Шахтер" этот сезон проводил за пределами Высшей лиги. Правда, потом "Заря" очень быстро "сдулась", а "Шахтер", наоборот, стал постоянным претендентом на медали.

6. Спецоперация со Старухиным

В истории "Шахтера" есть один несуществующий футболист – Александр Черных. Так вносили в протокол легендарного бомбардира Виталия Старухина в сезоне 1972 года, когда он только появился в команде. Перед тем его буквально выкрали из полтавского "Строителя", и украинская федерация, недовольная этой партизанской операцией, запретила Старухину выступать до конца года.

Тогда его устроили забойщиком на одну из донецких шахт, а на поле выпускали под фамилией Черных. И первые голы за "Шахтер" легендарный в будущем "Бабуся" забьет именно в таком качестве.

7. Как производительность шахтеров повышалась

Разговоры о том, что в дни матчей любимой команды у донецких шахтеров повышается производительность труда, ходили еще со времен Засядько.

Но в 80-е годы эта тема была гиперболизирована еще больше.

Тогда стали рассказывать, что для повышения рабочего тонуса горняков, под землю провели радио, чтобы во время смены можно было слушать трансляции матчей. И что, разумеется, план в благодарность за такой сервис обязательно перевыполнялся.

8. Рекордная в Европе серия без поражений

Еще до того, как стать клубом европейского значения, "Шахтер" имел беспрецедентное достижение по континентальным меркам. Начиная с 1976, когда команда дебютировала в еврокубках, она ни разу не проигрывала дома в течение 20 лет. Никто в Европе на тот момент не имел такой уникальной серии.

Самое смешное, что оборвалась эта серия в 1996 году матчем против белорусской команды "Атака-Аура", которая через год прекратила существование и больше нигде и никогда не фигурировала. А происходило это в рамках самого слабого по составу евротурнира – Кубка Интертото.

9. Приднестровье и "Донбас Арена"

Знаменитый донецкий стадион "Донбасс Арена" был открыт в августе 2009 года. В более поздних интервью Ринат Ахметов рассказывал, что первые мысли о современном стадионе для "Шахтера" ему пришли в голову, когда он побывал на французском "Стад де Франс" в конце 90-х.

Но окончательное решение пришло чуть позже.

Как рассказывали знающие люди, это случилось в июле 2003, когда донецкая команда выехала на матч с молдавским "Шерифом". Увидев только что построенный в Тирасполе стадион (пусть и скромный, всего 13-тысячный), Ахметов понял: надо что-то делать. Уж если "Шериф" организовал себе арену с нуля...

10. Телевизионный рекорд "Шахтера"

"Шахтер" держит рекорд телесмотрения среди клубных футбольных трансляций за всю историю Украины. Речь, конечно, идет о финальном матче Кубка УЕФА 20 мая 2009 с немецким "Вердером", в котором победил "Шахтер". В тот день за донецкую команду болела вся Украина. По официальным данным, матч посмотрели почти 18 миллионов человек - 39% тогдашнего населения страны.