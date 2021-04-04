Вчера "Страна" написала о том, как столичный спортклуб и отель, близкие к мэру Киева Виталию Кличко, нарушают карантин в столице. Так, гостям отеля "11 Mirrors" подпольно доступны те привилегии, которых лишены остальные из-за локдауна.

В частности, люди из окружения городского главы через черный вход проходят на занятия в фитнес-клубе "Fizika", тогда как работа спортзалов в "красном" карантинном Киеве запрещена. Также постояльцы отеля "11 Mirrors" могут забронировать столик и посидеть с компанией в 20 заведениях столицы на выбор. И это в то время, когда остальные заведения закрыты.

Уже на следующий день после нашей публикации городские власти заявили о закрытии фитнес-клубе "Fizika" и о штрафе для отеля "11 Mirrors".

Впрочем, в Европе подобные скандалы приводили и к более серьезным последствиям вплоть до отставки официальных лиц.

"Страна" собрала истории, как скандалы из-за нарушения карантина приводили к увольнениям чиновников в других странах.



Отставка за ужин в гольф-клубе



Целый ряд европейских чиновников подали в отставку после того, как посетили ужин на 80 человек в ирландском гольф-клубе. Это произошло в графстве Голуэй 19 августа 2020-го.



Первым уволился ирландский министр сельского хозяйства, продовольствия и морского судоходства Дара Каллеари. В парламенте Ирландии назвали участие в массовом мероприятии Каллеари вопиющим нарушением установленных правительством правил.



Как раз накануне правительство Ирландии объявило об ужесточении карантина, которое включалоограничения на общественные собрания и запрет на проведение официальных либо неофициальных мероприятий или вечеринок в ресторанах, кафе и гостиничных ресторанах.



Любопытно, что сам обед состоялся в среду, а уже в пятницу Каллеари уволился. Перед этим он извинился за свое поведение в серии твитов, выразив "искреннее сожаление" своим коллегам из правительства.



Вслед за ним ушел в отставку еврокомиссар по торговле Фил Хоган, который также попал под огонь критики за нарушение коронавирусных правил.



Помимо ужина в гольф-клубе на более чем 80 человек, Хогана критиковали за несоблюдение правил карантина, когда он прибыл в Ирландию из Брюсселя. Так, еврокоммисар по приезду не соблюдал двухнедельную самоизоляцию. Хоть и получил отрицательный тест на ковид.



Хоган сказал, что он не нарушал никаких законов, но ему "следовало бы тщательнее соблюдать рекомендации" по защите от Covid.



В заявлении об отставке уходящий комиссар сказал, что сожалеет, что его поездка в Ирландию вызвала такое беспокойство и создала столько неприятностей для коллег из Еврокомиссии.



"Я повторяю свои сердечные извинения ирландскому народу за ошибки, которые я совершил во время моего визита", – добавил он.



По словам Хогана, уйти в отставку было его личным решением, принятым для того, чтобы скандал в дальнейшем не вредил эффективности его работы как еврокомиссара и не создавал проблем для Еврокомиссии.



Роковое свидание



В Великобритании профессор Нил Фергюсон покинул пост правительственного советника по вопросам COVID после нарушения правил локдауна, а именно – самоизоляции и социального дистанцирования. Которые, по иронии судьбы, сам же и предложил ввести.



В соответствии с этими мерами гражданам Великобритании было приказано как можно реже выходить на улицу, а партнерам, которые живут отдельно, "в идеале" оставаться в своих собственных домах.



Однако как стало известно СМИ, сам Фергюсон нарушил собственное правило. Все из-за любви. Женщина, с которой он, как утверждается, состоял в отношениях, посетила его дом в условиях изоляции.



Этот поступок осудили официальные лица страны. Министр здравоохранения Мэтт Хэнкок сказал, что после этого для профессора Фергюсона "просто невозможно" продолжать консультировать правительство.



Но не дожидаясь увольнения, профессор ушел сам. "Я отказался от участия в Sage (Научно-консультативная группа по чрезвычайным ситуациям). Я действовал с уверенностью, что у меня иммунитет, у меня был положительный результат на коронавирус, и я полностью изолировал себя почти на две недели после появления симптомов. Я глубоко сожалею о любом подрыве ясных идей о продолжающейся потребности в социальном дистанцировании", - заявил Фергюсон.



Увольнение за 5-минутный визит в офис



Член муниципального совета Ковентри уволился после нарушения правил самоизоляции.



Джон Маттон, член городского совета Ковентри, нарушил правила самоизоляции. После визита во Францию он должен был провести 14 дней дома, но вместо этого он пришел в офис за рабочими документами. О том, что он нарушил правила самоизоляции, ему сообщил полицейский.



Сам Маттон объяснил свой поступок тем, что неправильно понял правила, касающиеся коронавируса. К тому же, сам визит в офис занял от пяти до десяти минут, и Маттон при этом был в маске. Но тем не менее, он публично признал свою неправоту и принял решение уйти в отставку.

Он заявил, что незнание или непонимание правил не освобождает от ответственности за их соблюдение.



Отметим, что те, кто не изолируются в соответствии с правилами карантина, могут быть оштрафованы в Англии на 1000 фунтов стерлингов.



Отставка за рукопожатия и игру в воллейбол



В сентябре прошлого года Тарик Хан ушел со своего поста в кабинете министров Ковентри за нарушение правил социального дистанцирования.



На видео, которое просочилось в Сеть, видно, как Тарик Хан обнимается и пожимает руки на массовом мероприятии в Фолсхилле. Также на этом мероприятии группа людей играла в волейбол. Само собрание разогнала полиция. Это произошло всего через неделю после того, как жителей этого района предупредили о росте случаев заболевания Covid-19.



Тарик Хан публично извинился за свою "ошибку", добавив, что это было "напоминанием всем нам о том, что мы должны быть бдительными и бдительными, чтобы снизить риск Covid-19".

Таким образом, за обычные объятия и рукопожатия английский чиновник лишился должности в кабинете министров.



Не носил маску и ходил в "закрытый" ресторан



Министр здравоохранения Чехии отправлен в отставку спустя месяц после назначения за посещение ресторана.



Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш попросил своего министра здравоохранения Романа Примулу уйти в отставку после того, как глава страны по борьбе с пандемией коронавируса был пойман за нарушение строгих ограничений, которые он ввел всего несколькими днями ранее.



"Мы должны подавать пример. Такую ошибку нельзя простить", - сказал Бабиш. "Мы не можем проповедовать воду и пить вино. Это недопустимо."



Скандал разразился после того, как таблоид Blesk опубликовал фотографии Примулы с позднего ужина в пражском ресторане. При этом в чешских ресторанах можно было принимать только заказы на вынос.



К тому же, на фотографиях Примула был без маски в ресторане, на улице, а также в машине с водителем (который был в маске) ​​по дороге домой. Как раз накануне чешское правительство приказало носить маски для лица в большинстве общественных ситуаций, а также пассажирам в автомобиле с людьми, не являющимися членами семьи.



"Если общественность пожелает, я уйду в отставку", - сказал Примула. "Я готов нести ответственность".



И правда ее понес, лишившись должности.



В Швеции чиновников увольняют за тур на Канары и шопинг без маски



Глава шведского агентства по противодействию COVID отправлен в отставку после рождественского тура на Канарские острова.



Дэна Элиассона, генерального директора Шведского агентства по чрезвычайным ситуациям, попросили оставить свой пост. Объявление прозвучало на фоне шума в Швеции, когда ряд высокопоставленных членов правительства, в том числе премьер-министр Стефан Лофвен, были уличены в нарушении их собственных руководящих принципов по борьбе с Covid.



Лофвен пошел на рождественскую прогулку по магазинам в торговом центре без маски, а его министр финансов Магдалена Андерссон была поймана за арендой лыж на курорте, который органы здравоохранения выбрали как место, которого следует избегать.



С тех пор, как разоблачения разошлись по шведским СМИ, доверие к правительству резко упало. Интернет-опрос Demoskop показал, что поддержка Лофвена упала на 7 пунктов до 31% шведских избирателей, что является самым большим падением с начала пандемии. А доверие к Элиассону упало до 6% после того, как он решил отправиться в отпуск в более теплый климат на фоне предупреждений органов здравоохранения избегать всех "ненужных" поездок.



Шотландский главврач уволилась из-за поездки к себе домой



Глава здравоохранения Шотландии уволилась после нарушения правил противодействия COVID.



Главный врач Шотландии подала в отставку после того, как была уличена в нарушении правил изоляции. По украинским меркам, нарушение просто смехотворное: Кэтрин Колдервуд всего лишь посетила свой второй дом на выходных. Однако это нарушает национальные правила путешествовать только в случае крайней необходимости во время пандемии.



Позже главврач призналась, что получала сообщения в социальных сетях от людей, которые критиковали ее действия и называли ее "лицемеркой".



Чиновница публично извинилась за свои действия.



"Люди говорили мне, что я безответственен, что я вела себя так, как будто мои советы ко мне не применимы… То, что я сделала, было неправильным. Мне очень жаль", - заявила она.



Кэтрин Колдервуд сказала, что "глубоко сожалеет" о своих "ошибках" и что, уйдя в отставку, она надеется, что ее действия не нарушат действующих правил техники безопасности.



"Самым важным для меня сейчас и в следующие несколько очень трудных месяцев является то, что люди по всей Шотландии знают, что им нужно делать, чтобы уменьшить распространение этого вируса, а это значит, что они должны иметь полное доверие к тем, кто дает им советы", - заявила она.



И ушла в отставку.



Первый министр Шотландии Никола Стерджен заявила, что Колдервуд была "трансформационным" главным врачом, но ее "серьезные ошибки" подорвали критический совет оставаться дома.



Она сказала: "Совет доктора Колдервуда мне, правительству и людям по всей Шотландии за последние несколько недель был правильным. Люди должны продолжать оставаться дома… Однако очевидно, что ошибка, которую она совершила, - хотя она искренне и с честью извинилась за нее, - рискует подорвать доверие к посланию правительства в области общественного здравоохранения в этот критический момент. Это не тот риск, на который мы готовы пойти".



Отставка за внеочередную вакцинацию в Испании

Начальник штаба испанской армии отправлен в отставку после того, как получил вакцину вне очереди.



Новостной интернет-сайт El Confidencial Digital сообщил, что генерал Мигель Анхель Вильярройя и другие высокопоставленные лица нарушили национальные протоколы стратегии вакцинации Испании, которая в настоящее время позволяет делать прививки только жителям домов престарелых и медицинским работникам.



После этого главный военный командующий Испании ушел в отставку по собственному желанию, чтобы не навредить имиджу вооруженных сил.



В последние недели несколько государственных чиновников подвинулись в очереди на вакцинацию, несмотря на то, что они не принадлежат к приоритетным группам иммунизации. Среди них был и глава регионального здравоохранения юго-востока Мерсии, который также подал в отставку.



При этом за подпольную вакцинацию для VIP-ов в Украине, о которой еще в январе писала "Страна", никто не понес ответственности.



А сейчас в Украине полным ходом, вне очереди и "на камеру" вакцинируют "лидеров мнений" - различных публичных личностей, включая спортсменов, блогеров, журналистов и политиков. И никто не видит никаких нарушений.



Отставка после "гей-оргии" в Бельгии



Депутат Европарламента от венгерской правящей партии Фидес Йожеф Сайер подал в отставку после того, как полиция задержала его на нарушающей правила карантина вечеринке, которую бельгийские средства массовой информации охарактеризовали как "гей-оргию".



Полиция приехала на место происшествия по жалобе от соседей, которые сообщили о шуме и нарушении карантинных правил. Прибывшие полицейские обнаружили, что квартире, из которой доносились громкие звуки, находится около 20 человек.



Как передает информационное агентство Belga, большинство присутствовавших были мужчинами. Когда в помещение ворвалась полиция, на некоторых из участников вечеринки не было одежды.



Сам Йожеф Сайер пытался сбежать с месте происшествия, спускаясь по водосточной трубе.



Прокуратура Бельгии также сообщила, что у депутата были обнаружены наркотики. Хотя сам депутат это отрицает.



Тем не менее, он принес извинения за "личные промахи".



"Приношу извинения за то, что нарушил запрет на массовые собрания, - добавил Сайер. - С моей стороны это было безответственно и я готов понести связанное с этим наказание".



При этом партия Фидес, которую возглавляет премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, заявляет, что стоит на страже традиционных семейных ценностей и выступает против прав ЛГБТ. Этот секс-сандал стал для партии серьезным ударом.