В самом начале этого года, 5 января, глава МВД Арсен Аваков на совещании силовиков Харьковской области заявил, что Харьков является "ментовским городом".

На языке силовиков и преступников город, котором управляют "менты" называют "красным".

"Страна" разобралась, что это значит и чем "красная" масть отличается от "черной".

Последний бастион в Харькове

Заявив, что Харьков "ментовский", Арсен Аваков по сути лишь констатировал давний факт - ситуацию (как в официальной сфере, так и в теневой) во втором по величине городе страны контролируют силовые структуры, а именно - полиция.

К слову, такое заявление является невольным признанием того, что в других городах нашего государства реальная власть принадлежит теневым "правительствам", представляющим собой симбиоз криминалитета и коррумпированных силовиков и чиновников разного уровня.

Такие теневые кабинеты альтернативной власти достались Украине в наследство со времен становления дикого капитализма и развала государства начала 90-х. Старые советские вертикали власти были фактически разрушены. Свято место, в данном случае, власть, пустовало недолго.

И вместо государства регуляторные функции, как в экономике, так и в политике, приняли на себя криминальные авторитеты. Подмяв под себя "официалов". Со временем произошло срастание официальной власти с криминальной - не секрет, что многие из нынешних чиновников и политиков не только дружат с боссами отечественной организованной преступности, но даже имеют с ними родственные связи.

Ключевая роль в таком симбиозе принадлежит ворам в законе и заключившими с ними союз еще во времена позднего СССР теневыми предпринимателями (которые на момент развала власти начала 90-х годов обладали как финансовыми, так и силовыми ресурсами).

За годы независимости в Украине изменилось многое. Но теневые криминально-коррупционные структуры мутировали еще быстрей, чем социально-экономические отношения в стране. И приспосабливались к ним в совершенстве, негласно контролируя огромное количество политических и экономических тем.

В 2014 году произошел очередной развал государственной структуры власти. И к организованной преступности и их "теневым" кабинетам добавились многие "активисты" радикального толка, сформировавшие свои преступные группировки. "Активисты"-радикалы также начали претендовать на место под солнцем и получили свои куски "теневой" власти в регионах.

"Красные" и "черные" регионы - найдите отличия

Огромное влияние криминалитета на власть ранее подтверждал "Стране" генерал полиции второго ранга Вячеслав Аброськин.

"Влияние воров в законе в Украине очень велико. Фактически они присутствуют везде в нашей жизни. Огромное количество депутатов предыдущего созыва имели с ними взаимоотношения. Было такое - нардеп набирает телефон секретаря вора в законе и набивается на встречу, записывается к вору на прием на определенное время. Там была очередь! Вор в законе принимает народного депутата, бизнесмена, чиновника и помогает ему в решении жизненных или бизнес-проблем", - рассказал "Стране" генерал полиции.

В первую очередь речь идет о консультациях официальной власти с криминалитетом по самым "хлебным" темам.

"В "черных" регионах вопросы освоения бюджетных денег через фирмы-прокладки, итоги тендеров, ситуация на рынке строительства, пассажирских перевозок, контрабанды и многих других тем официальные лица согласовывают с криминалитетом. Нельзя говорить, что вообще весь бизнес связан с ОПГ. Но ключевые вопросы, где появляются какие-то большие коррупционные деньги или финансовые потоки, согласовываются с криминалитетом. Иногда в тему пытаются войти правоохранители или гастролеры из других регионов и даже стран, что и приводит к конфликтам, разборкам, убийствам, депортациям воров", - говорит источник "Страны" в силовых структурах.

Для примера связки власти и воров, стоит упомянуть один из последних случаев: когда прилетевшего и заблокированного при прохождении пограничного контроля в одесском аэропорту вора в законе Миндию Горадзе по кличке Лавасоглы Батумский, ждали возле терминала в ресторане с уже накрытой "поляной" представители одесских властей, в том числе и правоохранители.

"Красным" же в стране остался только один регион - Харьковская область. Здесь описанные выше специфические "регуляторные" функции принадлежат официальной власти. Впрочем, это не означает присутствие коррупции внутри самой "ментовской" власти. Это означает, что она сама эту коррупцию и возглавляет без "прокладок" в лице криминалитета.

Немалую роль в "мастях" украинских городов играет фактор, кому принадлежит реальная власть в местных исправительных учреждениях. Это своеобразный маркер "масти" населенного пункта. Если зоны в определенной области "черные", то и реальная власть в городах региона принадлежит криминалитету. Харьковская область единственная в Украине, в которой все исправительные колонии и следственные изоляторы имеют "красную" масть.

Однако по информации "Страны" в полиции, даже в этой области регулярно происходят попытки "перекрасить" регион в "черный".

Перекрасить Харьковскую область пытались давно, с 90-х годов. Затем эти попытки возобновил вор в законе Мамед – Сергей Мамедов. Продолжил попытки установить контроль над городом его преемник – Андрей Недзельский по кличке Неделя. После того, как Неделю потеснили с позиций смотрящего за центральным регионом Украины, на контроль над Харьковской областью претендует днепропетровский клан воров во главе с вором Умкой – Сергеем Олейником.

Попытки установить контроль предпринимаются через места лишения свободы в регионе. Воры буквально бомбардируют колонии и СИЗО города и области "малявами", настойчиво требуя не признавать "красную" власть в тюрьмах. Но пока безрезультатно – силовики сопротивляются этому очень успешно. Администрация колоний и изоляторов не готова отдавать кому-то рычаги власти в учреждениях. Воры также регулярно пытаются поставить своих смотрящих в область по бизнесу. Но их попросту игнорируют местные коммерсанты и чиновники, которые привыкли решать все вопросы напрямую с силовиками – прежде всего полицией.

Скорее всего, Арсен Аваков в курсе таких попыток, поэтому и прозвучало заявление, дескать, Харьков был и останется "ментовским".

Стоит отметить, что принятый в прошлом году закон об организованной преступности так реально и не заработал. Украинские воры в законе продолжают чувствовать себя вполне комфортно, никаких решительных действий властей в отношении них, после принятия закона так и не последовало.

Во всяком случае, имена и фамилии лидеров украинской организованной преступности, а также бандитствующих "активистов" отлично знают в полиции.

Связи с официальными властями лидеров отечественной преступности, а также их преступная деятельность, по информации "Страны" в правоохранительных структурах, давно задокументированы.

Но хода этим материалам так и не дали. Что и не удивительно, когда почти все регионы в стране "черные".