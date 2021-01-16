Одним из ключевых людей по внешней политике в команде Джо Байдена будет Виктория Нуланд.

По информации американских СМИ она займет должность заместителя госсекретаря США по политическим вопросам.

Мы уже подробно писали о том, кто такая Нуланд и что от нее ждать Украине.

В тоже время, в биографии Нуланд есть любопытный факт, связанный с нашей страной.

Когда Нуланд в 2014 году посетила Одессу она сказала, что в этом городе уже во второй раз. В первый раз будущая помощница госсекретаря США приезжала с американской делегацией в одесский пионерлагерь "Молодая гвардия" летом 1982 года.

"Страна" выяснила подробности пионерского лета видной американской чиновницы.

Приехала по обмену

Пионерлагерь "Молодая гвардия" в Одессе в советские времена имел статус республиканского значения. Это означало, что в лагерь получали путевки пионеры Советской Украины за особые достижения. Например, за победу на республиканской учебной олимпиаде или за активную работу в школе либо дружине.

Впрочем, кроме лучших пионеров республики, в лагере часто отдыхали дети партийной и чиновничьей элиты УССР.

Денег на содержание республиканского детского центра отдыха и учебы во времена СССР не жалели.

Пионерский лагерь "Молодая гвардия". Фото из справочника "Курорты Одессы" 1976 г.

Как и "Артек", одесская "Молодая гвардия" была своеобразной выставкой для иностранцев успехов СССР в сфере детского отдыха. Прежде всего - для детей и делегаций политиков из соцлагеря.

Гораздо реже вместе с советскими пионерами отдыхали дети из капиталистических стран: Финляндии, Италии, Франции и Великобритании.

В июне 1982 года в Одессу в пионерлагерь "Молодая гвардия" приехала группа детей и подростков из США. В их числе была тогда еще 20-летняя Виктория Нуланд.

"В 1982 году я был начальником пионерлагеря "Молодая гвардия". Летом того года – в июне, из США по обмену приехала делегация американской молодежи, человек тридцать. Они отдыхали у нас одну смену. Всех поместили в дружину "Звездная", которая занимала отдельное здание. После приезда американцев рассадили в актовом зале, перед ними выступили наши воспитатели, ознакомили с распорядком дня и программой. Американцы отдыхали около 20 дней, их возили целыми днями по разным экскурсиям. Да и в лагере была очень насыщенная программа, всякие конкурсы, соревнования. В "Молодой гвардии" они питались и жили в тех же условиях, что и наши пионеры, никто не жаловался", - рассказывает "Стране" тогдашний начальник пионерлагеря Юрий Петропавловский.

Отдыхающие в одесском лагере дети

Также Петропавловский припомнил пикантную деталь: в рамках программы культурного обмена между СССР и США в Штаты была отправлена делегация советских детей.

"В эту делегацию попало много детей партийных чиновников и сотрудников КГБ. Списки делегации составляли на самом верху. Меня просто ставили в известность об изменении списков постфактум", - говорит Петропавловский.

В лагерь по обмену приезжали иностранцы

О приезде американских подростков в "Молодую гвардию" хорошо помнит и тогдашний начальник дружины "Звездная" Василий Бездень, который сейчас работает и.о. начальника лагеря.

"Американцев было больше двадцати, большинство подростки. С ними было пару взрослых и пару девушек и юношей постарше. Для нас приезд иностранцев был не внове, лагерь всегда был на отличном уровне: четырехразовое питание, удобный жилой корпус... У нас просто бурлила жизнь, комсомол и пионерия у нас работали не формально, для галочки, а по полной программе, никому скучно не было. Только разных кружков вроде юного пограничника, летчика, пожарника и моряка было более сотни. И не просто, а с соответствующим оборудованием. Например, у юных пожарников были даже автомобили. Американцы участвовали во всех мероприятиях с удовольствием", - рассказал "Стране" Василий Бездень.

Скульптура Звездного мальчика в лагере

"Была переводчицей при подпольных сделках с пионерами"

Несколько с другой точки зрения вспоминает о приезде американской делегации и взаимоотношениях советских пионеров с заморскими гостями бывший в 1982 году пионером Вадим Нестеренко.

"Когда приехали американцы, наши пионеры сразу нашли общие интересы в сфере "ченча", бартера. Американцы с удовольствием меняли жвачку, кепки, футболки и разную мелочевку вроде ручек и пакетов на советские значки и деньги. Заморские этикетки от жвачки и прочая ерунда были для наших пионеров настоящим сокровищем и объектом охоты. Об этом знали вожатые и воспитатели, но смотрели сквозь пальцы. Вожатые и сами норовили сделать "ченч" со штатовцами. Вообще американцы интересовали всех: тогда это были представители враждебного лагеря, о котором каждый день говорилось в по телевизору и в газетах. Американские пацаны и девчонки вели себя необычно и раскованно для нас, громко общались, хохотали. Они даже внешне отличались от наших – даже ростом были выше. Мы уже на второй день знакомства с ними подружились, несмотря на языковый барьер. Их очень смешили наши попытки с ними поговорить, вроде "хау ду ю ду" и "май нейм из Вася". На русском говорили из них всего пару человек – светленькая девушка и их старший. Эта девушка по имени Вики иногда переводила при наших подпольных сделках и умела очень хорошо торговаться. Потом она подралась с одной нашей", - вспоминает бывший пионер "Молодой гвардии".

Пионеры позируют для фото

История драки

С американкой по имени Вики подралась 17-летняя студентка педагогического института, будущая писательница Инна Метельская-Шереметьева, которая тогда работала в "Молодой гвардии" пионервожатой, а сейчас живет в России.

"Я подралась с американкой в лагере "Молодая гвардия". Мне тогда было 17 лет. В 16 лет я окончила школу в Запорожье и поступила в институт. В пионерлагере "Молодая гвардия" в Одессе летом 1982 года я работала пионервожатой. Однажды я увидела, что американская вожатая, хихикая, бросает семечки в пыль, а ребятня, ползая, их подбирает. Это меня просто взбесило. Я подлетела и попыталась ей объяснить, что так делать нельзя. Американка проигнорировала. Тогда я схватила ее и попыталась воткнуть лицом в эти самые семечки в пыли. В ходе потасовки американка получила ссадину, полилась кровь. Эта американка разговаривала на русском языке, ее звали Вики. Последствия были печальные для меня: мне вкатили комсомольский выговор и перевели жить в сан-изолятор, пока решалась моя судьба. А потом настоятельно порекомендовали покинуть лагерь. Фамилии американки я не знала, поэтому не уверена, что моей противницей была именно Виктория Нуланд", - рассказала "Стране" Инна Метельская-Шереметьева.

Правда, Нестеренко рассказывает другую версию.

"Дракой тот случай назвать трудно. Оттаскали друг друга за волосы девчонки. Одна была нашей, другая та самая Вики, которая неплохо говорила на русском. Причиной было то, что пару наших пацанов подобрали американские фантики от жвачек, которые выбросила девушка. Эта американка засмеялась, когда увидела, как два пацана подбирают выброшенное. А наша вожатая возмутилась и толкнула ее. Причина драки не семечки. Удивить наших пацанов какими-то семечками было трудно. Просто пацаны заметили, как американка выбросила фантики от жвачек и еще что-то и подобрали. Нашу вожатую после этого я больше не видел. А стычку скорее всего замяли", - рассказал бывший пионер Вадим Нестеренко.

Правда, сотрудники "Молодой гвардии", которые работали в пионерлагере в 1982 году, утверждают, что драки с участием советской пионервожатой и американки не было.

"Никакой драки не было. Вся эта история сомнительна. Например, россиянка, которая вспомнила о потасовке, называет американку пионервожатой. Но вожатыми в лагере работали только наши ребята из украинских пединститутов. Если бы драка действительно была, то она бы потянула бы за собой серьезные последствия. В том числе и для администрации лагеря. И я об этом точно помнил бы", - пояснил "Стране" Василий Бездень.

"Во время визита американской делегации все было пристойно и благополучно, никаких инцидентов. Если бы случилась драка, тем более с участием иностранки, гостьи нашего лагеря, это вылилось в международный скандал. Такого случая не было. Виктория Нуланд действительно была в составе этой делегации. Но пионервожатой в лагере она никак не могла быть. Так как вожатыми принимали только граждан СССР, студентов педагогических вузов УССР. Других вожатых не было. Скорее всего, Нуланд была тогда просто в числе руководителей американской делегации. Так сказать, в статусе вожатой для американских подростков. Кстати, она потом приезжала в Одессу, в 2014 году. И обещала помочь лагерю инвестициями. Но это так и осталось на уровне обещаний", - говорит Петропавловский.

Дружина "Солнечная"

Интересно, что программа обменов молодежными делегациями между СССР и США действовала с 1958 года - после подписания соглашения дипломатами обеих стран.

Делегации студентов и специалистов, а иногда и детей с обеих сторон регулярно бывали в гостях в странах–антагонистах, перманентно находившихся в эпоху СССР в состоянии холодной войны. Обмены прекращались лишь в периоды политических обострений между странами.

Виктория Нуланд попала летом 1982 года в СССР именно по такой программе обмена. К слову, вполне вероятно, что свой 21-й день рождения Виктория Нуланд встретила в Одессе. Так как делегация американских подростков уехала на родину лишь в первой декаде июля 1982 года.