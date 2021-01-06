Завтра абсолютное большинство украинцев будут праздновать православное и греко-католическое Рождество.

А то, что это именно абсолютное большинство, буквально вчера подтвердили и социологи.

По опросу группы "Рейтинг" 77% опрошенных праздную Рождество именно 7 января. И всего лишь 3% празднуют Рождество 25 декабря. Еще 15% населения отмечают оба дня.

В то же время на протяжении последних лет каждый год начинается кампания за перенос празднования на 25 декабря. Основной аргумент - потому что так принято во всем "цивилизованном мире". А 7 января это, мол, неправильная дата и вообще архаизм и "русский мир".

Как видим, аргументы в основном политические, а не религиозные. Поэтому большинством верующих всех православных конфессий не воспринимаются.

Но разберемся подробнее - откуда возникло две даты Рождества.

Почему 7 января, а не 25 декабря?

Эта история хорошо известна, поэтому вкратце: в 1582 году римский папа Григорий XIII издал буллу о реформе юлианского календаря, существовавшего со времен Римской империи. Причиной реформы явились новейшие вычисления ученых того времени, которые уточнили, что полный земной год составляет не 365 дней и 6 часов, как высчитали в Древнем Риме, а 365 дней 5 часов 48 минут 45 секунд.

11 минут 15 секунд годовой разницы за почти 16 веков составили 10 дней, и Григорий XIII постановил ввести в католических странах новый календарь, согласно которому сразу за 4 октября 1582 года наступило 15 октября, а в дальнейшем три раза на 400 лет один из високосных годов (1700, 1800 и 1900) не был високосным, из-за чего к ХХ веку разница увеличилась до 13 дней.

В 2100 году, впервые после 1900-го, состоится "високосный" год без 29 февраля. После чего разница между юлианским и новоюлианским с григорианским календарями увеличится до 14 дней.

В 1583 году Григорий XIII обратился к константинопольскому патриарху Иеремии II с предложением провести аналогичную реформу. Иеремия отказался, назвав причину: переход на новый календарь идет в разрез с каноническими правилами празднования Пасхи, которая не может проходить раньше весеннего равноденствия.

Пасха (то есть Воскресение Христово) – это вообще отдельный случай: она празднуется не по григорианскому и даже не по юлианскому, а по лунному календарю. Что, конечно, нелогично с точки зрения сегодняшнего календаря (получается, что четкая дата воскресения Иисуса отсутствует), но это вопрос не логики, а веры.

Календарь как символ православия

При этом уже тогда появились государства, которые праздновали Рождество по двум разным календарям, в зависимости от того, к какой вере кто принадлежал.

В первую очередь, это Речь Посполитая, в которую входила в 16-17 веках большая часть Украины.

В то время это было место пересечения православия с католическим миром.

Причем это "пересечение" имело весьма неприятный для православного мира оттенок: Центральная и Западная Украина была фактически оккупирована поляками, местное население усиленно пытались полонизировать, и сохранение юлианского календаря было для украинцев вопросом этнической идентичности (которая тогда не отличалась от религиозной).

Проще говоря, переход на григорианский календарь означал для жителей оккупированных поляками восточнославянских земель потерю веры и, как следствие, национальности. Кстати, похожий процесс происходил и в Южной Европе, где православное население Греции и южных славянских земель (оккупированных Османской империей) пытались исламизировать, в том числе с помощью мусульманского летоисчисления.

И там сохранение юлианского календаря тоже было равно сохранению веры и этнической идентичности.

Галичина против григорианского календаря

Поскольку "обычный" календарный вопрос оказался гораздо более важным символом, поляки вынуждены были идти на компромиссы. Так в 1596 году родилась Греко-католическая церковь, которая подчинялась римскому папе, но сохраняла все православные обряды и праздники по юлианскому календарю.

Однако даже такой компромисс был воспринят населением будущей Правобережной Украины в штыки: хотя Брестскую унию 1596 года подписало высшее духовенство Киевской митрополии Православной церкви Константинопольского патриархата, три четверти приходов (и еще больше прихожан) отказалось подчиниться соглашению.

Поэтому Греко-католическая церковь распространилась только на галицких землях, где было особенно сильно польское влияние. Но даже ГКЦ в такой ситуации невозможно было полонизировать сильнее: отказ от юлианского календаря по-прежнему означал отказ от веры и этнической идентичности и привел бы к уходу паствы в православие.

И все это касалось не только Средних веков.

В ХХ веке, вплоть до 1939 года, уже УГКЦ в Галичине (как и Православная церковь на Волыни) стала символом сопротивления полонизации и "окатоличевания" западных украинцев.

И когда украинская диаспора в США и Канаде в 1930-е годы предложила галичанам перейти на григорианский календарь, то получила отказ, поскольку это выглядело как предательство украинских интересов. А также как фактор, усиливающий полонизацию местного населения.

Поэтому греко-католики предложение праздновать Рождество 25 декабря вместо 7 января с гневом отвергли.

Так а причем здесь Россия и "русский мир"?

Россия здесь вообще ни при чем.

В 1583-м году, когда константинопольский патриарх Иеремия II делал выбор между юлианским и григорианским календарем, Русское царство (включая часть современной Восточной Украины) жило по собственному "расписанию": там тогда шел 7090 год от сотворения мира, а Новый год ("новолетие") отмечали 1 ревуна (то есть 1 сентября).

И лишь в 1699 году Петр I издал указ перейти на юлианский календарь.

Другое дело, что западник Петр в теории мог сразу перевести страну на григорианский календарь и тем положить конец всем спорам – в том числе на части территории нынешней Украины, уже входившей тогда в состав Русского государства. Однако будущий император стремился подчинить себе Православную церковь и не хотел конфликта с ней в вопросе календаря. Так что "проевропейские реформы" Петра на эту сферу не распространились.

По юлианскому календарю Россия и Украина жили до 1918 года, когда одинаковые реформистские решения с разницей в две недели приняли ленинский Совнарком и Центральная Рада Михаила Грушевского.

Но даже эти реформы не были завершающими для православных государств: последней "сдалась" Греция, сохранявшая юлианский календарь до 1923 года.

Новоюлианский календарь

1923 год вообще был годом больших реформ в православном мире. Глобализация требовала унификации, и сербский профессор Милутин Миланкович разработал реформу юлианского календаря. Чтобы не копировать календарь "от католического понтифика", он предложил собственный, в котором отнимается не три дня в 400 лет, а 7 дней в 900 лет.

На практике это означает совпадение с григорианским календарем, но "лишь" до 2800 года, когда они снова разойдутся на один день (а в ХХХ веке опять сойдутся).

В том же 1923-м на соборе православных церквей приняли решение использовать новоюлианский календарь с одним исключением – для Пасхи. Но на соборе были представлены не все церкви, и не все из присутствующих согласились с реформой. Поэтому после 1923 года по юлианскому календарю до сих пор живут шесть из 15 православных церквей (и УГКЦ).

Причем отказались от новоюлианского календаря не только украинские церкви, но и родная для Миланковича Сербская православная церковь.

Вообще же вопрос календаря снова стал вопросом идентификации, только религиозной. В 2014 году Польская православная церковь решила вернуться к юлианскому календарю. Причина проста: в католическом государстве для церкви важно иметь как можно больше отличий от господствующей религии, чтобы не раствориться в ней.

Почему в Украине большинство за 7 января?

В Украине католицизм православию вроде бы не угрожает, однако ни одна из наших церквей пока не хочет ставить вопрос о переходе на григорианский или новоюлианский календарь. И причины здесь совсем другие.

Украинское общество не столько религиозное, сколько традиционалистское. Причем в одинаковой мере и на востоке, и на западе. Для украинцев важно сохранять традиции. И не только в религии, – поэтому новейшая пропаганда не работает не только против "посленовогоднего" Рождества, но и против Деда Мороза, "Иронии судьбы", 8 Марта и 9 Мая.

Людей сложно убедить в том, что все это – "пропаганда страны-агрессора", поскольку эти традиции складывались десятилетиями или даже столетиями. И будут сохраняться они и тогда, когда само понятие "страны-агрессора" уже забудется, как забудутся и те, кто эту пропаганду поддерживает.

Кроме того, есть еще и чисто церковный аспект. Когда часть православных церквей в 20-х годах прошлого века перешли на новоюлианский календарь, это вызвало в них сильное разделение как среди священников, так и среди верующих (Церковь, как известно, очень консервативная структура).

Естественно, в Украине, где расколов в Православии и без того хватает любые движения по изменению таких фундаментальных вещей, как дата Рождества, вызовет новое и очень сильное напряжение.

Неслучайно поэтому в прошлом году, когда стало известно, что один из греко-католических приходов на Буковине решил перейти на празднование Рождества 25 декабря, руководство УГКЦ поспешило выступить с опровержением, заявив, что решение о переносе даты церковь не принимала.