Уходящий 2020-й год был богат на события.

"Страна" составила словарь 2020 года – с напоминанием о новых словах и явлениях, которые возникли в уходящем году либо приобрели новый смысл.



Коронавирус. Он же COVID-19. Он же ковид. Он же ковидла

Безусловно, это главное слово года.

Коронавирус – многочисленное семейство вирусов, давно известных науке. Они могут проявляться как обычная простуда, а могут и приводить к различным осложнениям, включая пневмонию.

Но в этом году его разновидность COVID-19 перевернула жизнь всего человечества.



Первый случай заражения был обнаружен на территории Китая в конце 2019-го года. Первое время мир думал, что Китаем все и ограничится. Однако случаи заражения стали выявлять и в других странах. 3-го марта 2020-го первый случай был зафиксирован в Украине, в Черновицкой области. За ним последовали десятки тысяч новых случаев по всей стране.



С тех пор жизнь населения планеты Земля и украинцев в частности резко изменилась.

С конца марта по конец мая Украину поместили на карантин – с закрытием границ, остановкой транспорта, неработающими магазинами, ресторанами и т.д. За прошедший год нам пришлось привыкнуть носить маски, работать и учиться удаленно, надолго отказаться от заграничных путешествий, держать социальную дистанцию и всегда иметь при себе антисептик.



А также украинцы вынуждены были познакомиться еще со многими новыми словами и понятиями.



Локдаун. Он же тотальный карантин



Это слово, непривычное украинскому слуху, стало не просто очередным англицизмом в обиходе жителей Украины, а новой нормой жизни.



Локдаун обозначает введение жестких ограничений на передвижение, социальные контакты и доступ к общественным местам. Это специальная ограничительная мера, которую в 2020-м году стали вводить правительства с целью ограничить распространение COVID-19 – в Украине и других странах мира.



"Локдаун" был признан словом 2020 года – по версии экспертов английского словаря Collins.



Интеллектуальный локдаун – специфический подвид всемирного локдауна. Термин принадлежит главе фракции "Слуга народа" Давиду Арахамии. Так он назвал карантинные ограничения, которые разрабатывались украинским правительством. По его словам, "интеллектуальный локдаун" должен был предусматривать выход регионов из него в разное время, с учетом эпидемиологической ситуации.



Однако пользователи социальных сетей истолковали высказывание Арахамии по-своему. Фраза "интеллектуальный локдаун" быстро стала мэмом.





По факту же никакого "интеллектуального" локдауна в Украине не будет. В январе стартует полный локдаун для всех регионов страны, который продлится с 8-го по 24-е января.



Кстати, Украина – единственная страна в Европе, которая вводит локдаун не до новогодних праздников, а после.



Гибридный карантин. Он же карантин выходного дня



Украинская власть за последний год вообще продемонстрировала небывалую креативность в плане карантинных ограничений.

Так, после мартовского полного локдауна на летний период запреты ослабили, а вот осенью, когда статистика заболеваемости вновь пошла вверх, вновь решили закрыть страну на карантин. Но на этот раз карантин получился гибридный – потому что не для всех и только на два дня в неделю.



С 14-го ноября в Украине ввели так называемый "карантин выходного дня". С субботы и до конца воскресенья запрещена была работа ресторанов, спортзалов, салонов красоты, ТРЦ и развлекательных учреждений, в том числе кинотеатров. А также любой торговли, кроме: продуктовой, аптек, автозаправок. Но при этом общественный транспорт не закрывали, и люди продолжали ходить на работу.



Назвав такие ограничения несправедливыми и неэффективными, некоторые предприятия показательно саботировали запрет, называя его "преступным приказом", и продолжали работать, сталкиваясь с рейдами полиции.

При этом с самого начала украинские власти открыто заявляли, что не уверены в эффективности карантина выходного дня. Но все равно ввели его, пусть и ненадолго (он продлился с 14 по 30 ноября).



Самоизоляция



Еще одно новое слово, с которым пришлось познакомиться человечеству в 2020-м году.

Самоиозляция – это отказ от близких контактов с любым человеком. Режим самоизоляции необходимо соблюдать в целях ограничения заболеваемости COVID-19 – и тем, у кого подтвержден диагноз, и контактным лицам (то есть людям, которые контактировали с заболевшим, даже если они не имеют симптомов коронавируса и еще не получили положительный результат теста на коронавирус).



Соблюдать режим самоизоляции нужно в течение 14 дней по месту жительства. В это время нельзя ходить на работу, в общественные, публичные и другие места, где находится большое количество людей.



Новые Санжары (санжаровщина)



Поселок Новые Санжары в Полтавской области неожиданно стал знаменитым на всю Украину и даже за ее пределами в день, когда в местный санаторий привезли эвакуированных из китайского города Ухань украинцев. Ухань в то время был эпицентром эпидемии COVID-19.



Местные жители устроили соотечественникам "теплый" прием: автобус с эвакуированными забросали камнями, санжаровцы устраивали протесты, перекрывали дороги и жгли костры, чтобы не допустить "заразы" в родном городе. Правда, спустя несколько дней местные жители уверяли "Страну", что это были не они, а проплаченные провокаторы.



Это произошло 19-20 февраля 2020-го года. Эвакуированные из Китая украинцы провели в госпитале Национальной гвардии в Новых Санжарах две недели на обсервации (карантине) – ни у кого из них коронавирус не был обнаружен. Все они благополучно покинули поселок.



Самое интересное, что долгое время Новые Санжары оставались одним из немногих населенных пунктов в Украине, где не было зафиксировано ни одного случая коронавируса.



С тех пор Новые Санжары стали символом "гостеприимства" и безосновательных страхов украинцев. Видео, где местные жители бросают камни в автобус, облетело многие мировые СМИ. После этого жители Новых Санжар признавались, что им стыдно.



ПЦР-тест



Тест-системы ПЦР — это лабораторное тестирование методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), которые более-менее достоверно выявляют наличие или отсутствие коронавируса у человека с первого дня заражения. Даже до начала проявления симптомов болезни COVID-19 (если человек является только носителем вируса и не болеет).



ПЦР-тест считается самым точным методом выявления коронавируса. Хотя, как писала "Страна", тесты часто бывают ложноположительными или ложноотрицательными. Поэтому для уверенности в правильном результате многие люди сдают несколько ПЦР-тестов в разных лабораториях.



Дистанционка, телеуроки



Впервые из-за карантина все учебные заведения Украины в той или иной степени вынуждены были перейти на дистанционное обучение – чтобы не допускать роста заражений в школах и вузах.



Педагоги и ученики проводили уроки на расстоянии, с помощью различных онлайн-платформ, самой популярной из которых стал Zoom (приложение для видео-конференций).



При этом и сами учителя, и даже министр образования Украины Сергей Шкарлет в интервью "Стране" признавался, что по качеству обучения "дистанционка" не может стравниться с "живыми" занятиями. Но учиться онлайн в условиях карантина стало необходимостью, чтобы учебный процесс не остановился совсем.

Правда, не обошлось без эксцессов. В разгар весеннего локдауна в Украине по телеканалам транслировали записанные видеоуроки по различным школьным предметам, где учителя допускали много ошибок.



Black Lives Matter



Это название общественного движения против расизма и насилия в отношении чернокожих, в особенности против полицейского насилия.



В конце мая 2020 года, после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук белого полицейского Дерека Шовина, начались массовые протесты, в которых участвовало 15-26 миллионов человек, предположительно ставшие крупнейшими протестами в истории США.



Часто митинги перерастали в погромы, грабежи магазинов, поджоги автомобилей, вандализм в отношении исторических памятников.



Беломайдан



После очередной победы на президентских выборах в Беларуси бессменного лидера страны Александра Лукашенко в стране вспыхнули протесты. В Украине их тут же окрестили Беломайданом – по аналогии с украинским Майданом, революцией 2014 года. Однако сами белорусы признавались "Стране", что не хотят в своей стране таких последствий от акций протеста, как в Украине.



Протестующие требовали от Лукашенко отказаться от власти и признать победу на выборах его единственной конкурентки – Светланы Тихановской.

Однако Бацька этот ультиматум не удовлетворил. Протестующих разгоняли силой. Сейчас акции уже пошли на спад, но до сих продолжаются.



Велюровый карантин



Словосочетание, которое демонстрирует двойные карантинные стандарты в Украине. В то время, как работа ресторанов во время локдауне была запрещена, в Киеве продолжало работать дорогое заведение "Велюр", принадлежащее нардепу от правящей партии "Слуга народа" ресторатору Николаю Тищенко.



Журналисты засняли, как в заведение "Велюр" в центре Киева приезжают политики и представители олигархов. Посиделки в ресторане прозвали "пиром во время чумы".



Этот случай подорвал веру украинцев в необходимость карантинных ограничений. Другие владельцы заведений общепита назвали это издевательством над порядочным бизнесом, который, как оказалось, не действует на "своих", приближенных к власти людей.



Еще более смешно выглядел комментарий Тищенко об этой ситуации: мол, ресторан на самом деле не работает – там проходят заседания некоего штаба по преобразованию Киева и личные встречи, а гости ходят голодными.



"Велюр" стал именем нарицальным для недопропорядочных владельцев бизнеса, которым "позволено" не соблюдать запреты, обязательные для других. "Велюр" Тищенко даже сравнивали с Липецкой фабрикой экс-президента Петра Порошенко, которая продолжала работать в России после начала войны.



Луцкий террорист



За последний год по Украине прокатилась волна терактов.

Самым громким из них стал эпизод в Луцке. В него оказался лично втянут президент Зеленский.



В июле в центре Луцка неизвестный мужчина захватил автобуса с заложниками и удерживал их 12 часов.



"Луцким террористом" оказался 44-летний житель Дубно Максим Кривош (псевдоним – Максим Плохой).

Он выдвинул требование ради освобождения заложников: Зеленский должен записать видео с призывом смотреть фильм "Земляне" (документальный фильм о защите животных). Кроме прочего, Кривош занимался зооактивизмом.



Зеленский так и поступил: в коротком видео-ролике он произнес: "Фильм Земляне. Смотреть всем".

У Кривоша были и другие требования, но по итогу он сдался, а заложников освободили.



Вагнеровцы



В конце июля КГБ Беларуси задержало три десятка граждан России, которые поселились в доме отдыха под Минском. Это были члены Частной военной компании "Группа Вагнера" (вагнеровцы).



Киев заявил, что почти все задержанные воевали на Донбассе за сепаратистов. И действительно - многие фамилии из списка арестованных уже давно были на "Миротворце". Украина начала готовить документы на экстрадицию.

Ситуация начала меняться в преддверии президентских выборов в соседней стране. Российские СМИ опубликовали статьи, что выманивали "вагнеровцев" из РФ украинские спецслужбы, чтоб затем сдать их белорусам и окончательно рассорить Лукашенко с Россией.

В Украине это официально отрицают, но Петр Порошенко, его сторонники, ряд блогеров и журналистов, а также экс-глава Офиса президента Андрей Богдан заявили, что операция действительно планировалась в Украине. И что самолет с вагнеровцами должны были посадить в Киеве.

Но операция якобы была сорвана из-за слива информации с Банковой, а потому их захватили в Минске.

В Офисе президента это отрицают и считают информационной провокацией.

Однако известный проект Bellingcat анонсировал расследование по истории с "вагнеровцами" в Беларуси. Точнее, о том, как украинские спецслужбы пытались выманить их в Киев, но кто-то на самом верху эту комбинацию сорвал.

Так что скорее всего, эта история получит продолжение и в следующем, 2021-м году.



Большая стройка



Когда в Украине началась пандемия коронавируса, в правительстве создали спецфонод для борьбы с заболеванием – так называемый ковидный фонд в размере 66 млрд грн. Эти деньги планировалось пустить на борьбу с эпидемией (в первую очередь - на подготовку системы здравоохранения), а также на поддержку рядовых граждан и бизнеса.



Однако уже летом, хотя заболеваемость росла, бороться с коронавирусом стало особо не за что.

Фонд по COVID-19 в 66 млрд гривен фактически растратили. Коронавирусные деньги поделили, причем большая часть (35 млрд грн) ушла на президентскую программу "Большая стройка". То есть на дороги.



Напомним, этот проект подразумевает строительство и ремонт дорог и объектов региональной инфраструктуры - садиков, школ, амбулаторий, спорткомплексов.

Но вокруг него постоянно возникали коррупционные скандалы. Экс-министр финансов Игорь Уманский заявил, что создан целый картель из автодорожных компаний, которые осваивают большую часть заказов.



Оман



5 января "Стране" опубликовала эксклюзивную новость о том, что Зеленский с семьей покинули Украину и без огласки улетели отдыхать в Оман.



При этом ранее сообщалось, что на Новый 2020 год Зеленский с семьей отбыл на отдых в президентскую резиденцию "Синегора" в Гуте. Он действительно побывал там, но затем покинул страну.



Чуть позже в Офисе президента подтвердили эту информацию. Заявив, что у Зеленского там запланированы встречи на самом высоком уровне. Хотя на самом деле было очевидно, что президент отправился туда просто отдыхать, а историю со встречами придумали по ходу.

Эту историю в соцсетях сразу сравнили с тайным отдыхом экс-президента Петра Порошенко на Мальдивах, куда он с семьей летал инкогнито.

Инвестняня

Еще одно новое слово, которое появилось благодаря Владимиру Зеленскому.

Выступая в Давосе в январе 2020 года он сказал, что украинские власти сделают все для привлечения инвесторов. В том числе появятся специальные люди ("инвестиционные няни"), которые будут помогать круглосуточно инвесторам решать все их вопросы.

Слово "инвестняня" пошло в народ и породило много мэмов и троллинга.

А вот в плане практической реализации идеи ситуация гораздо хуже - никаких "инвестиционных нянь" так и не появилось. Равно как и инвестиционного бума.