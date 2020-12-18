Вчера скончался мэр Харькова Геннадий Кернес. 61-летний городской глава трижды выигрывал выборы с 2010 года, причем в умудрился заручиться поддержкой горожан даже на выборах 2020-го года – хотя Кернес не появлялся на публике с конца августа.

Здоровье Кернеса подорвал коронавирус, который обострил и без того ослабленное здоровье мэра Харькова. С середины сентября Кернес он лечился от осложнений после коронавируса в берлинской клинике "Шарите". О состоянии мэра ходили разные противоречивые слухи, но близкие Кернеса уверяли, что мэр идет на поправку и скоро вернется в Харьков.



Однако 11 декабря у Кернеса отказали почки. А сегодня, 17 декабря, Кернес скончался.



"Страна" уже писала о том, чем запомнится мэр Харькова украинцам. поговорила с теми, кто знал Кернеса при жизни, чтобы понять, каким человеком он был.



"Если дружил, то дружил навсегда". Каким был Кернес в личном общении



Как бы кто не относился к Кернесу, харизма – это то, чего у него не отнять. В этом солидарны все опрошенные "Страной" соратники покойного мэра.



Игорь Терехов, секретарь горсовета Харькова, дружил с Кернесом последние 10 лет. Вот что он рассказывает об особенностях его характера:



"Я с Геннадием Адольфовичем знаком очень давно, еще с тех пор, когда мэром Харькова был Михаил Пилипчук, а Кернес был депутатом городского совета. Мы дружим последние 10 лет. Мы проходили с ним разные этапы жизни, но я всегда в нем ценил одно качество: он умел дружить. Кернес тяжело сходился с людьми, но расходился еще тяжелее. Не было такого, чтобы он не пришел на помощь. Он делал для близких людей все возможное и невозможное. Кернес очень отзывчивый. Если он дружил, он дружил навсегда", - отмечает Игорь Терехов.



Кернеса он описывает как интересного человека с феноменальной памятью и колоссальной харизмой. В личном общении он отличался прямотой и вспыльчивостью. Но после любых конфликтов быстро "отходил".



"У него была такая особенность: он мог вспылить, взорваться, рассказать человеку, что он о нем думает – не за глаза, в лицо. Причем рассказывал очень точно. Он тонко понимал людей: смотрел на человека и видел его насквозь. Но после выяснений отношений быстро отходил. Проходило полдня, день и все вставало на свои места. Другой руководитель на его месте мог бы поступать кардинально. А он всегда давал человеку шанс на то, чтобы тот исправился", - вспоминает Игорь Терехов.



По мнению мэра Днепра Бориса Филатова, который хорошо знал Геннадия Кернеса, он был сложным человеком. Но при этом отзывчивым и бескорыстным.



"Гена – специфический парень. Он никогда не показывал свою слабость. У него такой был принцип по жизни: если тяжело – сцепи зубы и просто это переживи. Он был очень сложным человеком, "крученным", но при этом цельным и отзывчивым. Он охотно и безвозмездно давал советы, делился опытом, ничего не требуя взамен", - отмечает Филатов.



Друг Геннадия Кернеса Юрий Сидоренко, директор Департамента по делам информации и связям с общественностью Харьковского городского совета, отмечает, что Кернес к любому мог найти свой подход.



"В личном общении Кернес вел себя по-разному с разными людьми. Кому-то из подчиненных он мог в жесткой форме дать поручение. Но с каждым человеком индивидуально строил свои отношения. Он это умел", - рассказывает "Стране"



По его словам, выдающейся способностью Кернеса было умение превращать врагов в друзей.



"Мы работали с Кернесом 10 лет. Он всегда декларировал принцип: сделай своего врага своим другом. И я на себе узнал, как Кернес умеет превращать врагов в друзей. Наше с ним знакомство началось с того, что он подал на меня в суд о защите чести и достоинства. Это был конец 90-х - начало 2000-х, я тогда работал журналистом в медиагруппе "Объектив". Даже не помню, о какой публикации шла речь. Но мы, журналисты, обращали на Геннадия Адольфовича много внимания - он и тогда уже был яркой личностью", - вспоминает Юрий Сидоренко.



И хотя изначально общение Сидоренко с Кернесом не заладилось, с 2011 года он по приглашению Кернеса работал с ним в Харьковском горсовете до сих пор.



"Это человек, который умел нацеливать всех на результат, – отмечает Игорь Терехов. – Наша команда и по сей день – единое целое. Мы одна семья, которую создал Геннадий Кернес. Мы строили планы, обсуждали, развивали стратегию города, стратегию избирательной кампании – пока не случилось то, что случилось. Кернес был вынужден уехать на лечение. И не вернулся".



Семья Кернеса: "Свободные отношения"



Оксану Гайсинскую – дочь бывшего первого зампрокурора Украины Юрия Гайсинского, – СМИ называют гражданской женой Кернеса.

Однако сам Кернес назвал отношения с Гайсинской "свободными". По словам Кернеса, такое решение он принял, "руководствуясь будущим" Оксаны Гайсинской, после того как на него было совершено покушение. Харьковский городской голова подчеркнул, что они никогда не были женаты.

Кернес о своих семейных отношениях в интервью "Стране" говорил так: "Мы (с Оксаной – Ред.) вместе и не вместе. Вместе потому, что она меня поддерживает. Мы дружим, общаемся. Но при этом у нее своя жизнь. К тому же Оксана никогда не была моей женой — ни гражданской, ни официальной".

После смерти Кернеса Оксана Гайсинская написала в соцсети, что Кернес для нее незаменим.

У Кернеса осталось трое сыновей: Родион (сын Оксаны Гайсинской от первого брака), Кирилл и Даниил. До последнего времени с ним в больнице находился Родион.

"Live strong – жить сильным. Это был твой девиз по жизни. Ты был самым сильным и всегда боролся до конца. Ты ушел из жизни победителем", - так написал о Кернесе его пасынок Родион Гайсинский в "Инстаграме".

Гайсинский рассказал о случае с детства, когда он спросил, может ли называть Кернеса отцом.

"Ты ответил, что если это произойдет, то ты будешь самым счастливым человеком на земле. Тогда я еще не понимал, что этим ты сделал меня самым счастливым сыном. Я горжусь тем, что ты меня воспитал и сделал тем, кто я есть сегодня. Словами не передать боль утраты самого близкого человека", – говорит Родион.

"Ты был моим лучшим другом. Кентом, как ты говорил. Ты навсегда останешься в моей памяти как самый добрый, сильный и мудрый, ты знал выход из любой ситуации и никогда не опускал руки. Человек с феноменальной памятью, взглядом, который замечает каждую мелочь. Образец для подражания, легенда. С тобой уйдет целая эпоха. Я люблю тебя, пап", – написал Родион.

Также у Кернеса есть маленькая дочь. Эта информация публично никогда не распространялась, но "Стране" известно об этом от источников, близких к семье Кернеса.



"Инвалидное кресло его угнетало". Покушение на Кернеса



28 апреля 2014 года в Геннадия Кернеса стреляли во время пробежки. Мэр был известен своим здоровым образом жизни: он каждый день пробегал по 20 км за полтора часа, а потом окунался в холодную воду.



Пуля дважды пробила Кернесу легкое и желудок, сломала ребро и повредила надпочечник, снесла четыре позвонка и прошла через конский хвост, что стало причиной, почему мэру Харькова парализовало ноги.С тех пор он оказался навсегда прикованным к инвалидному креслу.



Вот что сам он в интервью "Стране" рассказывал о событии, которое разделило жизнь мэра Харькова на "до" и "после":



"А потом начались галлюцинации. Я попал в потусторонний незнакомый мир, где летали вертолеты и самолеты. Какая-то планета, какой-то остров. Какие-то женщины, дети, вооруженные мужчины. И как в книжке, был коридор перехода. Я давал какие-то команды. И ждал, что они будут реализованы. Мне казалось, что я становлюсь участником этого мира и жизни каких-то непонятных людей. И меня затягивало все дальше и дальше в эти события. Спустя шесть дней я вышел из комы, открыл глаза и увидел силуэт человека в шляпе. Мне казалось, что он из мира моих галлюцинаций. Я даже не сразу сообразил, что очнулся. Он был из мира моих снов. Я спросил у него: "Что ты хочешь?". Он ответил, что я нахожусь на Святой Земле. Это был Ребе Хайфы. Шесть дней решался вопрос: выживу я или нет".

Сам Кернес неоднократно заявлял, что покушение на него организовано по заказу главы МВД Украины Арсена Авакова, с которым они давно враждовали.

Близкие друзья Кернеса признают, что ранение и последующий паралич сильно ударили по моральному состоянию мэра.

"Он тяжело переживал ранение, из-за которого оказался парализован. Он часто говорил: "А представляешь, если бы я был на двух ногах, сколько всего мы бы еще с тобой сделали!" В этом была боль. После ранения Кернес стал мягче. Он всегда был мудрым человеком, но стал более толерантным. Многие вещи Геннадий Адольфович переосмыслил", - рассказывает Игорь Терехов.



Борис Филатов подтверждает, что Кернес очень переживал о том, как изменилось его физическое состояние после покушения.



"Он же до покушения был красавчиком – бегал, следил за собой. А когда он сел в инвалидное кресло, это был для него сильный удар. Помню, как Гена всем показывал фото в телефоне – посмотрите, как я бегал марафоны, какой я был, я ел только зеленые листья и больше ничего. Мы ему говорили – мол, не ссы, ты еще встанешь с коляски. Но все равно инвалидное кресло его угнетало", - говорит Борис Филатов.



По его словам, Кернесу не легко давалась жизнь в инвалидном кресле. Он вынужден был постоянно проходить курс медицинских процедур.



"Ему было очень тяжело, он жил фактически в гостинице. И не в президентском люксе на 34 комнаты – маленький предбанник и спальня. Все время рядом охрана, медсестры, вечно делали ему массажи, ставили капельницы. Он лежит на кровати, я сижу, и мы во время всех этих медицинских манипуляций обсуждаем рабочие вопросы. Это производило очень гнетущее впечатление. Он держался за жизнь зубами. Работа – единственное, что держало его на плаву", - отмечает Борис Филатов.



Кернес и его город



Секретарь горсовета Игорь Терехов говорит, что Кернес был "бесконечно влюблен в свой Харьков".



"Человек бесконечно влюбленный в свой Харьков, на возрождение которого он работал и днем, и ночью последние 16 лет. Человек, который из серого и ветхого Харькова сделал город, в который едут со всей Украины за красотой, опытом управления, и за многим другим", - отмечает Терехов.



"У Кернеса была только одна патология – любовь к Харькову. Любил свой город до безумия. Особенно после покушения", - рассказывает Борис Филатов.



Одной из безусловных заслуг Кернеса в Харькове Филатов считает преобразование райисполкомов, которые существовали со времен СССР, в современные ЦНАПы (Центры оказания административных услуг).



"Все райисполкомы в Харькове Кернес переделал в ЦНАПы. Причем переделал классно. Ему звонишь и говоришь, мол, дай проект ЦНАПов, хотим и у себя такое сделать. А он: надо – пожалуйста! Бесплатно, без встречных просьб. Посоветоваться, помочь, попросить – Гена всегда делился. Хлебосольный был человек. Особенно в вопросах с парками, инфраструктурой. У нас с ним была профессиональная дружба – даже не лично у меня, а на уровне команд. Наши замы ездили друг к другу в гости, выпивали по 50 грамм, обменивались опытом", - вспоминает Борис Филатов.



"Кернес действительно "поднял" Харьков. Город, из которого я уезжал в 2006 году, когда Кернес и Михаил Добкин пришли к власти, и город, в который я вернулся в 2011 году – это уже тогда были разные города. А то, что Кернес сделал с 2011 года и по сей день – это тоже другой, лучший Харьков. Красивый, ухоженный, чистый, опрятный", - говорит в комментарии "Стране" Юрий Сидоренко.



"С уходом Кернеса Харьков осиротел", – говорит соратник Кернеса, политик Михаил Добкин.

По его словам, имя Кернеса навсегда будет связано с возрождением Харькова.

"Зная его характер не сомневаюсь, что он и на небесах будет пытаться давать указания ангелам, хоть и надеюсь, что он хотя бы там отдохнёт от выпавших на его недолгую, но яркую и насыщенную событиями и людьми жизнь", - сказал Добкин.



В Харькове уже заявили о намерении увековечить память Кернеса. Планируют поставить памятник мэру или назвать в его честь улицу.



"Геннадий Адольфович стал брендом Харькова. Столько, сколько он сделал для города, никто для него не сделал. Сейчас наша команда продолжит дело Кернеса. Наш долг – сделать так, чтобы Кернес, глядя на Харьков и на нашу работу "оттуда", гордился нами. И мы обязательно увековечим память Кернеса в Харькове. Это наш святой долг перед ним. Некоторые варианты мы сейчас прорабатываем с юридической точки зрения. Увековечить человека можно по-разному. Это может быть как памятник, так и улица, проспект, названные его именем. Мы сейчас думаем, как это сделать. Хотя я считаю, что Кернес уже и так увековечил себя во многом в Харькове. Наша задача – сделать так, чтобы память о Кернесе сохранилась у людей", - сказал "Стране" Игорь Терехов.